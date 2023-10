Fine, der sagte, er habe im vergangenen Jahr einen Kibbuz besucht, in dem einer der Angriffe stattfand, fügte hinzu: „Vielleicht sollte der Gouverneur seine Aufmerksamkeit darauf richten, wer hier schuld ist.“ Und das ist Joe Biden.“

Fines Kommentare veranschaulichen die grundlegende Herausforderung, mit der DeSantis während des gesamten GOP-Vorwahlkampfs gegen Trump konfrontiert war. Die Republikaner lieben seine Politik und viele haben entweder nichts dagegen oder mögen seine Rhetorik sogar, unabhängig davon, wie beleidigend oder taub manche Leute sie finden.

Viele andere Republikaner, die für das Präsidentenamt kandidierten, äußerten sich ebenfalls scharf gegen die Äußerungen, die Trump am Mittwochabend im Kongresszentrum von Palm Beach County machte. Aber einer der ersten war DeSantis und sein Wahlkampf, der daran erinnert, dass der Gouverneur seit langem seine Unterstützung für Israel bekundet und versucht hat, bei jüdischen Wählern in einem Staat Fuß zu fassen, der eine der höchsten Konzentrationen jüdischer Erwachsener im Land hat.

Er verstärkte diese Botschaft, als DeSantis während eines Wahlkampfstopps in New Hampshire sowohl Biden als auch seinen ehemaligen politischen Verbündeten und heutigen wichtigsten politischen Peiniger anprangerte, der ihn in den Umfragen deutlich anführt.

„Jetzt ist nicht die Zeit, das zu tun, was Donald Trump getan hat, indem er Premierminister Bibi Netanyahu und Israels Verteidigungsminister angegriffen hat und irgendwie gesagt hat, die Hisbollah sei sehr schlau“, sagte DeSantis. „Wir müssen alle auf einer Wellenlänge sein. Jetzt ist nicht die Zeit, persönliche Beschwerden über einen israelischen Premierminister zu äußern. Jetzt ist es an der Zeit, ihr Recht auf Selbstverteidigung bis zum Äußersten zu unterstützen. … Jetzt ist nicht die Zeit, unseren Verbündeten anzugreifen.“

Am Donnerstag erklärte DeSantis aufgrund der Situation in Israel außerdem den Ausnahmezustand und wies eine staatliche Behörde an, Charterflüge zu chartern, um die nun im Land gestrandeten Einwohner Floridas nach Hause zu bringen. In einer E-Mail an seine politischen Unterstützer sagte DeSantis, der im Irak beim Militär diente, dass „die Gräueltaten, die wir in Israel erleben, mich persönlich betreffen.“

DeSantis‘ Kritik an Trump wurde nicht nur von anderen Republikanern geteilt, sondern ähnelte auch dem, was viele Demokraten äußerten.

Der Abgeordnete Jared Moskowitz, ein Demokrat aus Südflorida, bezeichnete Trumps Kommentare als „dumm“ und „idiotisch“.

„In einer Zeit wie dieser, in der wir uns um Israel scharen müssen, ist das schädlich“, sagte Moskowitz. „Das ist selbstverständlich. Es ist sein gewohntes Stallgenie.“

Die Trump-Kampagne – nach einem Tag lang zunehmender Kritik aus dem gesamten politischen Spektrum – stützte sich am Donnerstagabend auf seine Bilanz.

„Unter meiner Führung standen die Vereinigten Staaten in völliger Solidarität mit Israel, und infolgedessen war Israel sicher, Amerika war sicher, und zum ersten Mal seit Jahrzehnten haben wir historische Fortschritte für den Frieden im Nahen Osten gemacht“, sagte Trump in einer Stellungnahme.

Ein in Florida ansässiger jüdischer republikanischer Berater bezweifelte, dass die Äußerungen zu einem dauerhaften Schaden unter den jüdischen Republikanern führen würden, und nannte als Beispiel das Abraham-Abkommen, das die Trump-Regierung ausgehandelt und die Beziehungen zwischen Israel und einigen arabischen Staaten normalisiert hatte.

„Er hat mehr für Israel getan als jeder andere Präsident jemals, und das kann man ihm nicht nehmen“, sagte der Berater, dem Anonymität gewährt wurde, um eine ehrliche Einschätzung abzugeben. „Wenn er erneut gewählt wird, wird er dasselbe tun.“

Sally Goldenberg hat zu dieser Geschichte beigetragen.