Ein Pro-Ron-DeSantis-Super-PAC verwendet eine künstliche Intelligenz-Version von Donald Trumps Stimme in einem neuen Fernsehwerbespot, der den ehemaligen Präsidenten angreift.

In der Anzeige von Never Back Down wird Trump beschuldigt, den Gouverneur von Iowa, Kim Reynolds, angegriffen zu haben, als Teil einer größeren Respektlosigkeit, die er dem ersten Caucus-Staat entgegengebracht hat.

Aber der Ton, den der Spot verwendet, stammt nicht wirklich von Trump. Eine mit der Anzeige vertraute Person bestätigte, dass Trumps Stimme KI-generiert sei. Der Inhalt scheint auf einem Beitrag zu basieren, den Trump letzte Woche auf seiner Social-Media-Seite Truth Social verfasst hat. Die Person sagte, dass es morgen landesweit in Iowa laufen wird und dass der Anzeigenkauf mindestens 1 Million US-Dollar gekostet habe – eine enorme Summe, wenn auch eine machbare Summe für den gut betuchten Super-PAC.