Inbegrepen in het voorstel van DeSantis is de intrekking van een wet uit 2014, gesponsord door luitenant-gouverneur Jeanette Nunez toen ze lid was van het Florida House, die collegegeldvouchers buiten de staat aanbood aan sommige in aanmerking komende Dreamers, die illegaal naar de Verenigde Staten waren gebracht. op jonge leeftijd. Het was van toepassing op Dreamers die minstens drie jaar naar een middelbare school in Florida gingen.

Het voorstel kreeg destijds brede Republikeinse steun, onder meer van CFO Jimmy Patronis, door DeSantis aangestelde onderwijscommissaris Manny Diaz, voormalig voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Jose Oliva – die DeSantis onlangs heeft benoemd tot lid van de raad van bestuur van het State University System – en landbouwcommissaris Wilton Simpson, die allemaal lid waren van de wetgevende macht toen wetgevers het wetsvoorstel voor het eerst goedkeurden.

Geen van hen heeft een verzoek ingediend om commentaar te vragen of ze de intrekking van de wet steunen of spijt hebben van hun stemming in 2014.

Tijdens de persconferentie van donderdag prees DeSantis het goedkope hogeschool- of staatsuniversiteitssysteem van Florida, maar zei dat de wet nog steeds moet worden ingetrokken om de collegegeldkosten laag te houden.

“Als we het collegegeld willen handhaven, dan moet je zeggen ‘je moet een Amerikaans staatsburger zijn die in Florida woont'”, zei DeSantis. “Waarom zouden we een niet-Amerikaanse burger subsidiëren als we ervoor willen zorgen dat we het betaalbaar kunnen houden voor onze eigen mensen?”

Dan-Gov. Rick Scott, die nu een Republikeinse Amerikaanse senator is, ondertekende het voorstel in wat werd gezien als een signaal dat de Republikeinen in Florida wisselende opvattingen hadden over immigratiekwesties toen ze probeerden door te dringen bij Latino-kiezers, die een veel grotere politieke voetafdruk hebben in Florida dan in de meeste staten. Sinds DeSantis aantrad, heeft hij die aanpak echter opnieuw bedraad, waarbij hij een veel harder standpunt inneemt over immigratie naarmate hij politieke steun krijgt, ook bij Latino-kiezers. In 2022 won DeSantis de herverkiezing met een historische marge van 19,4 procentpunt, inclusief het winnen van de Latino-stemming over de democraat Charlie Crist.

Scott verdedigde de eerdere wetgeving toen hem er donderdag in Tampa naar werd gevraagd.

“Het is een wetsvoorstel dat ik met trots heb ondertekend. Ik geloof er in. Ik geloof dat deze individuen de kans moeten krijgen om hun dromen in dit land waar te maken’, zei Scott. Het is een rekening die ik vandaag opnieuw zou ondertekenen.”

DeSantis kreeg vorig jaar veel kritiek van democraten en immigratieadvocaten nadat hij bijna 50 migranten, voornamelijk Venezolanen, van Texas naar Martha’s Vineyard had vervoerd, een zet die tegenstanders een politieke stunt noemden. Sindsdien heeft de gouverneur de wetgevende macht overgehaald om het programma uit te breiden.

Het voorstel van DeSantis zou ook een tweede wet intrekken die in 2014 werd aangenomen met tweeledige steun waardoor niet-burgers konden worden toegelaten tot de balie van Florida. Het voorstel werd door Scott ondertekend en kreeg “ja” -stemmen van Diaz, Nunez en Oliva. Simpson en Patronis, van wie beiden worden gezien als kandidaten voor het gouverneurschap in 2026, stemden niet over de maatregel toen de wetgevers deze goedkeurden op de verdiepingen van het Huis en de Senaat.

De wet staat het Hooggerechtshof van Florida toe om niet-burgers toe te laten tot de balie van Florida als ze aan bepaalde kwalificaties voldoen, waaronder als minderjarige naar de Verenigde Staten worden gebracht en tien jaar of langer in het land wonen. Het werd aangenomen voor José Manuel Godinez-Samperio, die op 9-jarige leeftijd met zijn moeder naar de Verenigde Staten kwam en vervolgens cum laude afstudeerde aan het Florida State University College of Law. Hij was in de Kamer van het Huis toen het wetsvoorstel werd aangenomen en kreeg toen direct applaus van de Republikeinse leiders.

DeSantis zei dat hij geen idee heeft waarom wetgevers destijds die beslissing namen.

“Ik weet niet waarom ze dit in Florida deden voordat ik gouverneur werd, maar ze laten illegale vreemdelingen in Florida gediplomeerde advocaten worden”, zei DeSantis op de persconferentie. “Het is alsof je de wet overtreedt en dan de wet beoefent.”

Tijdens de persconferentie ging hij niet in op het feit dat een groot aantal gekozen republikeinen in Florida in het verleden enkele van de bepalingen steunde die hij wil intrekken en dat zijn kantoor niet reageerde op vragen over die situatie.

Senator Blaise Ingoglia, een Republikein uit Spring Hill die bij het evenement was en een waarschijnlijke sponsor van de rekeningen zal zijn, heeft ook geen verzoeken om commentaar geretourneerd.

DeSantis dringt er ook bij wetgevers op aan om van alle werkgevers in Florida te eisen dat ze het E-Verify-systeem gebruiken, een federale database waarmee werkgevers de arbeidsstatus van werknemers kunnen controleren. Tijdens de eerste termijn van DeSantis drong hij aan op universele E-Verify, maar dat werd tegengewerkt door de zakenlobby van de staat. De door wetgevers goedgekeurde wet vereiste alleen dat openbare werkgevers het systeem gebruikten.

Conservatieven hebben bij DeSantis gelobbyd om opnieuw te proberen de eis uit te breiden naar alle werkgevers, en DeSantis heeft nu post-midterm Republikeinse supermeerderheden in beide kamers, wat het volgens hem gemakkelijker zou moeten maken om tegenstanders uit het bedrijfsleven en de horeca te verslaan die bezorgd zijn over veranderingen. hun aanbod van goedkope arbeidskrachten afsnijden.

“Het is een andere politieke context met nu supermeerderheden”, zei DeSantis.

Het immigratiepakket van DeSantis omvat ook: