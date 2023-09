Daraufhin reagierte der Gouverneur von Florida mit Kanonenschüssen.

„Kevin McCarthy sagt, ich sei ein bisschen anders als Donald Trump. Ich stimme zu“, postete DeSantis am Montag in den sozialen Medien. „In Florida haben wir Haushaltsüberschüsse. Wir haben unsere Schulden getilgt. Ich habe jedes meiner Versprechen gehalten. In der Zwischenzeit haben McCarthy und Trump gemeinsam daran gearbeitet, die Schulden in nur vier Jahren um sieben Billionen Dollar zu erhöhen – mehr Schulden, als unser Land in den ersten 200 Jahren angehäuft hat.“

Der Angriff auf McCarthy führt DeSantis zu seinen eigenen politischen Wurzeln zurück, als Gründungsmitglied des House Freedom Caucus – einer Gruppe, die heute eine zentrale Anlaufstelle für den Widerstand gegen McCarthy und sein vorgeschlagenes Abkommen über Ausgabenkürzungen darstellt. POLITICO berichtete letzte Woche, dass DeSantis mit mehreren Mitgliedern der Gruppe – darunter auch Vertretern – telefonisch gesprochen habe. Chip Roy, Thomas Massie Und Bob Gut – und forderte sie auf, in ihrem Patt um die Bemühungen, die Regierung offen zu halten, „weiterzukämpfen“.

„Es ist eine Gelegenheit für Gouverneur DeSantis, sich mit der Basis der Republikanischen Partei zu identifizieren und Präsident Trump implizit dazu aufzufordern, dasselbe zu tun“, sagte Justin Sayfie, Partner bei der Lobbyfirma Ballard Partners, die Spenden für DeSantis gesammelt hat.

Ein enger Verbündeter von DeSantis, der unter der Bedingung der Anonymität offen sprach, betonte, dass die derzeitige Haltung des Gouverneurs auf seiner Überzeugung beruhte, dass die Ausgaben gekürzt werden müssten. Aber der Verbündete lehnte die Idee nicht ab, dass ein Teil davon auf einer coolen Beziehung zu McCarthy beruhte. Sie stellten fest, dass der Redner von Natur aus „das Washingtoner Establishment vertritt“ und dass insbesondere McCarthy Trump positiv gegenübergestanden habe, auch ohne ihn zu unterstützen.

Ein besonders umstrittener Punkt war die von der kalifornischen GOP verabschiedete Regeländerung, die vorsah, dass ein republikanischer Präsidentschaftskandidat, der bei den Vorwahlen mehr als 50 Prozent der Stimmen erhielt, alle 169 Delegierten des Staates gewinnen würde.

„Er war daran beteiligt, was die kalifornische GOP getan hat, um die Stimmen für Trump zu manipulieren“, sagte der Verbündete über McCarthy. „Er unterschreibt sein eigenes Todesurteil. Wenn Trump der Kandidat ist, kann er sich von seinem Amt als Sprecher verabschieden. Wir werden das Haus verlieren und es wird die totale demokratische Kontrolle geben.“

Für DeSantis sorgt die Fehde für einige Gesprächsthemen im Wahlkampf, darunter die Prahlerei darüber, wie er seinen Heimatstaat geführt hat, und die Stärkung seines Images als Anti-Washington-Kandidat. Dies geschieht, weil DeSantis zunehmender Aufmerksamkeit seitens republikanischer Geldgeber und einem schleppenden Wahlkampf ausgesetzt war, der mehrmals zurückgesetzt werden musste.

Es gibt ihm auch die Möglichkeit, mögliche konservative Bedenken hinsichtlich Teilen von Trumps Bilanz auszuräumen. Der ehemalige Präsident hat in den Umfragen einen gewaltigen Vorsprung, und bisher haben seine Herausforderer, darunter auch DeSantis, weitgehend gezögert, ihn für Stellen zu kritisieren, in denen seine Bilanz im Amt von der rechtsextremen Orthodoxie abweicht, einschließlich seines lockeren Ansatzes bei den Staatsausgaben.

„Im Moment haben Sie leider einen großen Block republikanischer Abgeordneter im Repräsentantenhaus, die ehrlich gesagt zu viel Angst haben, es mit Trump aufzunehmen“, sagte Roy, der einer der wenigen Kongressabgeordneten ist, die DeSantis unterstützen.

Aber einigen DeSantis-Anhängern gefiel es nicht, dass McCarthy zurückschoss. Roy sagte, er betrachte McCarthys Seitenhieb gegen DeSantis als „Fehlschlag“ und sagte, dass „er sich nicht darauf einlassen sollte“, DeSantis mit Trump zu vergleichen.

„Er hat alle Hände voll zu tun, das Repräsentantenhaus zu leiten“, sagte er.

Republikaner im Kongress, die Trump unterstützten, wehrten sich jedoch gegen DeSantis.

Rep. Greg Steube (R-Fla.) sagte, DeSantis habe nicht viele Beziehungen auf dem Hill – der Großteil der Florida-Delegation, darunter Steube, hat Trump unterstützt – und Rep. John Rutherford (R-Fla.) sagte, er verstehe nicht, warum DeSantis sich McCarthy widersetzen würde.

„Wenn ich er wäre, würde ich mich Sprecher McCarthy anschließen“, sagte Rutherford. „Ich denke, er leistet gute Arbeit bei der Leitung dieser Konferenz, und (DeSantis) war Teil der Konferenz, als er hier oben war. Er kennt Kevin gut.“

Eine kleine Ironie dabei ist, dass einige Republikaner DeSantis zuschreiben, dass er dazu beigetragen hat, das Repräsentantenhaus im Jahr 2022 unter die Kontrolle der Republikaner zu bringen, wenn auch mit einer sehr knappen Mehrheit. Republikaner in Florida und auf nationaler Ebene lobten DeSantis nach den Zwischenwahlen dafür, dass er sich auf die von der GOP kontrollierte Legislative des Bundesstaates gestützt hatte, um Pläne zur Neuverteilung im Kongress zu genehmigen, die den Republikanern vier zusätzliche Sitze im Kongress einbrachten.

Ohne dieses Ergebnis in Florida würde McCarthy, dessen Mitarbeiter nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme reagierten, wahrscheinlich überhaupt nicht als Redner auftreten.

Seine Kritiker sagen, DeSantis sei auch nicht so sparbewusst gewesen, wie er zugibt. Steube wies darauf hin, dass Florida verfassungsmäßig verpflichtet sei, seinen Haushalt jährlich auszugleichen, und sagte, „das Land stünde in einer guten Verfassung“, wenn das Gleiche auch auf Bundesebene gelte. Und DeSantis lehnte 2021 auch den Senator ab. Rick Scott’s (R-Florida) fordert die Gouverneure auf, Bundesmittel für die Pandemiehilfe zurückzugeben und stattdessen diesen Geldtopf für die Finanzierung seiner eigenen Prioritäten zu verwenden – oft mit großem Getöse.

Scott lehnte jedoch ab, als er am Montag in Tallahassee danach gefragt wurde. „Ich habe den Menschen die Möglichkeit gegeben, der Bundesregierung Geld zurückzugeben, und die Menschen können entscheiden, ob sie das tun oder nicht“, sagte er.

Sam Stein und Mia McCarthy haben aus Washington, D.C. beigetragen, und Gary Fineout hat aus Tallahassee beigetragen.