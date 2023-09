In reinen Zahlen bedeutet das, dass in Florida etwa 2.280 Menschen wegen gesundheitlicher Probleme im Zusammenhang mit Covid ins Krankenhaus eingeliefert wurden. Das ist weit entfernt vom Höhepunkt der Pandemie, als der Staat im Sommer 2021 mit mehr als 10.000 Krankenhauseinweisungen landesweite Rekorde brach, aber es ist immer noch ein Anstieg der Fälle zu verzeichnen.

Ladapos Warnung vor einer Impfung, die während einer von DeSantis veranstalteten Online-Diskussionsrunde angekündigt wurde, folgt der Skepsis des Chirurgengeneral gegenüber Impfstoffen und widerspricht den Empfehlungen der CDC, der FDA und anderer in der medizinischen Gemeinschaft.

CDC-Direktorin Mandy Cohen betonte als Reaktion auf Ladapos Kommentare, die die Wirksamkeit der Auffrischungsimpfungen untergraben, die Bedeutung der Impfung vor dem Winter und betonte, dass Impfstoffe sicher seien.

„Seit der Einführung des größten Impfprogramms für Erwachsene in der Geschichte unseres Landes durch diese Regierung haben COVID-19-Impfstoffe Millionen von Leben gerettet und unzählige Menschen davon abgehalten, ins Krankenhaus zu gehen“, schrieb Cohen. „Experten des öffentlichen Gesundheitswesens sind sich über diese Tatsachen weitgehend einig, und Bemühungen, die Verbreitung von Impfstoffen zu unterbinden, sind unbegründet und gefährlich.“

Jaye Williams, Sprecher des Gesundheitsministeriums von Florida, sagte, die Leitlinien von Ladapo sprächen für sich, obwohl Florida bei den Krankenhauseinweisungen landesweit führend sei.

„(Ladapos) erstellt die Leitlinien auf der Grundlage der Daten, die er gesehen hat“, sagte Williams.

Williams zitierte auch staatliche Berichte, die einen anhaltenden Rückgang der Covid-19-Infektionen in ganz Florida belegen. Dem Landesbericht zufolge lag die Neuinfektionsrate in der Woche bis zum 9. September bei 16 Prozent und damit um 4 Prozent niedriger als in der Vorwoche.

Eine Überprüfung der wöchentlichen DOH-Berichte zeigt, dass in Florida bis August ein Anstieg der Covid-Infektionen zu verzeichnen war, ähnlich wie in den Vorjahren während der Pandemie, als es einen Anstieg gab, als die Schulen nach der Sommerpause wieder aufgenommen wurden.

Es ist jedoch unklar, wie genau sich die Leitlinien von Ladapo auf die Covid-Situation in Florida auswirken werden. Michael Teng, Virologe und stellvertretender Dekan an der University of South Florida, sagte, dass viele Bewohner Floridas, die ins Krankenhaus eingeliefert wurden, 65 Jahre oder älter seien – die Gruppe, der der Generalchirurg nicht von einer Auffrischimpfung abgeraten habe. Teng sagte, dass die ältere Bevölkerung im Allgemeinen mehr über das Virus und Impfungen besorgt sein sollte als jüngere Menschen.

„Wenn es nur darum ginge, den älteren Menschen, der stärker gefährdeten Bevölkerungsgruppe, Vorrang einzuräumen, wäre das eine Sache“, sagte Teng in einem Interview. „Aber der Generalchirurg hat den Leuten aktiv gesagt, sie sollten sich nicht impfen lassen, wenn sie unter 65 sind, obwohl die CDC sie jedem in den Vereinigten Staaten empfohlen hat.“