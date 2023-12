DeSantis gaat een campagneadvertentie in Iowa plaatsen met voormalige Trump-aanhangers

In een nieuwe advertentie toont de gouverneur van Florida, Ron DeSantis, kiezers uit Iowa die in het verleden op voormalig president Donald Trump hebben gestemd – en nu DeSantis in 2024 steunen.

De derde advertentie van zijn campagne, die alleen in Iowa wordt uitgezonden, komt met minder dan zes weken tot de caucuses in Iowa, waar Trump in de peilingen een voorsprong van dubbele cijfers behoudt op de rest van het Republikeinse veld.

“Ik heb zeker in 2016 en 2020 op Trump gestemd”, zegt Anthony, een eigenaar van een klein bedrijf in Iowa, aan het begin van de advertentie, die voor het eerst werd verkregen door CBS News.

“Maar we moeten verder. Gouverneur DeSantis heeft zichzelf bewezen in Florida”, zegt Ross, een andere kiezer in de advertentie. Een andere kiezer, Kristine genaamd, noemt DeSantis ‘zonder drama’ en ‘een effectieve en bewezen leider’.

DeSantis-campagneadvertentie:



Iowans voor Ron door

Ron DeSantis op Youtube





Andere getuigenissen van kiezers in de advertentie benadrukken de steun van de kiezers voor het voorgestelde grens- en economisch beleid van DeSantis en bevatten fragmenten van wetsvoorstellen uit Florida die door DeSantis zijn ondertekend. De advertentie wordt afgesloten met een opname van de familie van DeSantis op het podium met de gouverneur van Iowa, Kim Reynolds.

De advertentie begint dinsdag op uitzending en kabel in Iowa.

In Iowa staat DeSantis gemiddeld minstens 30 punten achter op Trump, volgens een verzameling opiniepeilingen van RealClearPolitics. In een Des Moines Register/NBC-peiling van oktober bond de voormalige ambassadeur uit het Trump-tijdperk en de gouverneur van South Carolina, Nikki Haley, DeSantis aan elkaar vast, en de twee, die elk 16% steun hadden, volgden Trump, die de eerste keuze was van 43% van de waarschijnlijke caucus in Iowa. bezoekers in de peiling.

De DeSantis-spot maakt deel uit van een advertentiereservering van meer dan $ 2 miljoen die de campagne in oktober heeft gemaakt voor advertenties van november tot en met de caucuses van 15 januari in Iowa, nog een indicatie dat de campagne haar levensvatbaarheid voor de GOP-nominatie verankert op een goede vertoning in de eerste staat. .

In reactie op de laatste DeSantis-advertentie schreef Trump-campagnewoordvoerder Steven Cheung: “Als die stomkop denkt dat zo’n advertentie hem zal helpen van de derde plaats onder Birdbrain te komen, is hij nog dommer dan iedereen dacht.” Trump en zijn campagne hebben Haley vaak ‘Birdbrain’ genoemd en hebben maandag een persbericht uitgegeven waarin de nadruk werd gelegd op interne opiniepeilingen van een pro-Haley-groep die haar vóór DeSantis in Iowa en New Hampshire lieten zien.

Voorheen kwamen advertenties ter ondersteuning van DeSantis uit zijn super PAC “Never Back Down”, hoewel een andere nieuwe super PAC, “Fight Right, Inc.”, naar verwachting in de toekomst meer advertenties zal verwerken.

De campagne rondde zaterdag hun tournee door alle 99 provincies af, waar DeSantis scherpere kritiek uitte op de voormalige president.

De vorige twee advertenties van de campagne zijn gecentreerd op DeSantis’ biografie en staat van dienst als gouverneur van Florida, en op de steun van Reynolds.

Soortgelijke advertenties van andere externe groepen laten zien dat voormalige Trump-kiezers hem bekritiseren en de wens uiten voor een andere kandidaat. Deze zijn geproduceerd door de “Win ​​It Back” PAC, een groep die verbonden is met de goed gefinancierde conservatieve organisatie “Club for Growth”.

Eind september bracht Win It Back een memo uit waarin stond dat advertenties die Trumps ‘conservatieve geloofsbrieven op specifieke kwesties ondermijnen’ ineffectief waren en averechts werkten. Ze schreven dat hun best presterende advertenties gingen over ‘republikeinen zonder script die in hun eigen woorden hun bedenkingen deelden’ en hun zorgen over de verkiesbaarheid van Trump – maar niet over specifieke kwesties zoals zijn aanpak van de COVID-19-pandemie of over de overheidsuitgaven.

De onbesliste aanwezigen bij DeSantis-campagne-evenementen in Iowa zijn vaak verdeeld tussen DeSantis, Trump en Haley. Ze zijn doorgaans voorstander van het beleid en de ervaring van Trump in het Witte Huis, maar ze houden ook van de jeugd van DeSantis en geloven dat hij minder verdeeldheid zaait en beter verkiesbaar is, wat het argument weerspiegelt dat DeSantis onderweg naar voren heeft gebracht.

De meeste kiezers in Iowa waar CBS News mee heeft gesproken tijdens DeSantis-evenementen, stemden op Trump tijdens de GOP-caucuses in Iowa in 2016 en geloven dat hij nog steeds de koploper van de GOP is. Sommigen uitten echter twijfels over de omvang van Trumps voorsprong.

“Ik denk niet dat hij op het terrein voorop loopt. Ik denk dat de peilingen scheef staan ​​naar de luidste mensen in de zaal, en de luidste mensen zijn beslist Trump-aanhangers”, zegt Caleb Grossnickle, een 25-jarige uit Ames. steun aan DeSantis boven Trump.

David Walford zei dat hij denkt dat Trump “goed werk zou kunnen leveren” als hij opnieuw wordt gekozen, maar dat hij zijn definitieve beslissing zal nemen “waarschijnlijk als ik het opschrijf. Maar Iowa zal hoogstwaarschijnlijk op DeSantis of Trump stemmen.”

