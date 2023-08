Der Streit rückt das Bildungssystem des Staates wieder ins nationale Rampenlicht, während der republikanische Gouverneur Ron DeSantis seine Präsidentschaftskampagne fortsetzt und dabei seinen Kampf gegen die liberale „Indoktrination“ im Klassenzimmer betont. Nun hat die Meinungsverschiedenheit zwischen Florida und dem College Board – die zweite Auseinandersetzung in diesem Jahr, nachdem der Staat Einwände gegen einen afroamerikanischen Geschichtskurs erhoben hatte – Auswirkungen auf die örtlichen Schulen, wo in diesem Schuljahr etwa 27.000 Schüler AP-Psychologie belegen sollten.

In der neuesten Entwicklung sagte Floridas Bildungskommissar Manny Diaz Jr. am Freitag, dass der Staat davon überzeugt sei, dass der Kurs in seiner „Gesamtheit“ unterrichtet werden könne und „entwicklungsgerecht“ sei, eine Haltung, die sich offenbar von der Entscheidung des College Boards unterscheidet, dass der Kurs durchgeführt wurde dort „faktisch verboten“.

„Das College Board hat vorgeschlagen, dass es die ‚AP‘-Bezeichnung für seinen Kurs in Florida vorenthalten könnte, was letztendlich den Studenten Floridas schaden würde“, schrieb Diaz in einem Freitagsbrief an die Schulleiter. „Das ist besonders besorgniserregend, da das neue Schuljahr in einer Woche beginnt.“

Doch obwohl Diaz den Schulleitern versicherte, dass der Kurs verfügbar sein wird, haben mehrere Schulbezirke bereits davon Abstand genommen, ihn in diesem Herbst zu nutzen.

Einige Schulbezirke haben schnell auf Ersatz umgestellt, während andere noch über ihre Optionen nachdenken, nachdem der College-Vorstand am Donnerstag – weniger als eine Woche vor dem ersten Schultag in einigen Bezirken – erklärt hatte, dass der Psychologiekurs in diesem Jahr möglicherweise nicht verfügbar sein könnte.

„Die Fortführung des Angebots von AP-Psychologie würde fast 1.300 … Studenten in Gefahr bringen, auf College-Credits hinzuarbeiten, die am Ende des Schuljahres nicht anerkannt würden“, sagten Beamte der Pinellas County Schools in einer Erklärung, in der sie die Entscheidung des Bezirks bekannt gaben, das Studium aufzugeben College-Board-Kurs.

Der Streit schwelt, seit die Bildungsbehörden Floridas im Mai den College-Vorstand aufgefordert haben, Unterrichtsstunden aus der Klasse wegzulassen, die gegen staatliche Regeln verstoßen, die die meisten Unterrichtsstunden zu sexueller Orientierung und Geschlechtsidentität an öffentlichen Schulen verbieten. Doch die gemeinnützige Organisation scheute sich davor, den Kurs zu ändern und sich den Richtlinien Floridas anzupassen, die auf dem Elternrechtsgesetz basieren, das von Kritikern als „Don’t Say Gay“ bezeichnet wird.

Als Reaktion darauf erwägen Schulen eine Reihe von Optionen, beispielsweise Seminole County in Zentralflorida, wo sich Schüler, die AP-Psychologie belegt haben, stattdessen für ein AP-Seminar anmelden. Nach Angaben der Schulbehörden wird der Schwerpunkt des Kurses auf dem Studium der Psychologie liegen und den Studierenden die Möglichkeit geben, Studienleistungen zu erwerben. Das AP-Seminar wird als umfassender Kurs beschrieben, der sich mit mehreren „realen Themen und Problemen“ befasst.

„Unser Team hat fleißig daran gearbeitet, eine Lösung zu finden, die es unseren Studenten ermöglicht, ihre Bildungsinteressen und Studienleistungen zu verfolgen und gleichzeitig die Einhaltung der Landesgesetze sicherzustellen“, sagte Superintendentin Serita Beamon in einer Erklärung. „Wir glauben, dass diese Lösung beide Ergebnisse liefert, und ich bin stolz auf den unermüdlichen Einsatz unserer Führung, Schulverwaltung und Pädagogen, um sicherzustellen, dass unsere Schüler diese Art von Möglichkeiten haben.“

Im nahe gelegenen Lake County bieten Schulen Psychologiekurse auf Hochschulniveau über andere Wege an: Cambridge Advanced International Certificate of Education (AICE) und International Baccalaureate-Programme.

Pinellas County, wo die Schule am Mittwoch beginnt, vollzieht an 16 Standorten einen „sofortigen, effektiven Übergang“ von AP-Psychologiekursen zu Cambridge AICE-Psychologiekursen. Schulbeamte bestellten am Donnerstag AICE-Lehrbücher – am selben Tag wurde bekannt gegeben, dass der AP-Kurs nicht zugelassen werden könnte. Der Schulbezirk muss jedoch noch weitere Schritte unternehmen, beispielsweise die Anmeldung von Lehrern für die erste verfügbare Cambridge-Schulung im September.

„Obwohl der Zeitpunkt dieser Änderung nicht ideal ist, wird diese Umstellung auf Cambridge AICE Psychology sicherstellen, dass unsere Schüler die Möglichkeit haben, Studienleistungen zu erwerben“, sagten Beamte der Pinellas County Schools.

Andere Schulbezirke wie die Landkreise Pasco und Hillsborough signalisierten am Freitag ebenfalls ihre Absicht, vom AP-Kurs zum AICE überzugehen, während andere sagten, sie würden einfach aufhören, den College Board-Kurs anzubieten.

„Der Schulbezirk von Palm Beach County hat die schwierige Entscheidung getroffen, AP-Psychologie aus unserem Kursangebot zu streichen, da Unsicherheit hinsichtlich der Durchführbarkeit der AP-Psychologieprüfung und der Kursanrechnung in Florida besteht“, sagte Angela Cruz Ledford, Sprecherin des Bezirks in einer Stellungnahme.

Schulbeamte im Orange County, zu dem auch Orlando gehört, „arbeiten daran, alternative Optionen zu identifizieren“ für etwa 2.474 Schüler, die in AP-Psychologie eingeschrieben sind. Am Mittwoch beginnt die Schule für Schüler aus Orange County.

Für 346 Schüler im Sarasota County, die AP-Psychologie belegen sollen, „arbeiten das Führungsteam des Bezirks, das Lehrplanteam und unsere betroffenen Schulen derzeit Möglichkeiten aus“, sagten Beamte der Sarasota County Schools am Freitag. Der Unterricht beginnt am Mittwoch in Sarasota.

In Floridas größtem Schulbezirk, Miami-Dade County, prüfen die Verantwortlichen „alle Optionen, um Schülern, die im Advanced Placement Psychology-Kurs eingeschrieben sind, die Möglichkeit zu geben, Studienleistungen zu erwerben“, sagten Beamte in einer Erklärung am Freitag. Die öffentlichen Schulen von Miami-Dade County beginnen am 17. August mit dem Unterricht.

Andere Schulbezirke in Florida verfolgten zunächst andere Methoden, um mit dem Kurs des College Board fortzufahren, z. B. die Aufforderung an die Eltern, eine Einverständniserklärung zu unterzeichnen, bevor sie am Unterricht teilnehmen, oder die Unterrichtung der Klasse und das Umgehen der Abschnitte über das Geschlecht. Es ist unklar, ob diese Optionen zugelassen werden, da der College-Vorstand signalisiert hat, dass er keinen verkürzten Kurs anbieten wird.

Während die Schulen darum kämpfen, Alternativen zu finden, hat das Bildungsministerium von Florida versucht, die Kontroverse abzulenken, indem es die gemeinnützige Organisation dafür verantwortlich macht, den Zugang zum Kurs gesperrt zu haben.

Die Behörde behauptet, dass sie den Kurs nicht „verboten“ habe, aber der College-Vorstand bleibt bei seinem Standpunkt, dass die vom Staat vorgeschlagenen Änderungen den Studenten faktisch die Teilnahme an dem Kurs verbieten würden.

„Unsere Politik bleibt unverändert“, sagten Beamte des College Board am Donnerstag. „Jeder Kurs, der vorgeschriebene Kursinhalte zensiert, kann nicht als ‚AP‘ oder die Bezeichnung ‚Advanced Placement‘ gekennzeichnet werden, und die Bezeichnung ‚AP Psychology‘ kann nicht in den Zeugnissen der Studenten verwendet werden.“

Die Position Floridas hat jedoch die Prüfung sowohl auf nationaler Ebene als auch seitens einiger Staatsoberhäupter nicht verlangsamt. Der Streit um AP Psychology hat erneut Aufmerksamkeit auf das Bildungssystem Floridas gelenkt, nachdem der Staat kürzlich neue Standards für den Geschichtsunterricht für Schwarze vorgestellt hat, die Schülern beibringen, dass Sklaven Fähigkeiten erlernt haben, die „zu ihrem persönlichen Vorteil angewendet werden könnten“. Diese Sprache löste scharfe Zurechtweisungen von Vizepräsidentin Kamala Harris und schwarzen Konservativen aus.

„Indem der Staat die öffentliche Bildung weiter abgebaut und zurückgedrängt hat, hat er unsere Fähigkeit, voranzukommen und zu gedeihen, effektiv beeinträchtigt“, sagte Senatorin Shevrin Jones (D-Miami Gardens) in einer Erklärung zum AP Psychology-Aufruhr. „Unsere Kinder werden zweifellos noch viele Jahre lang für die Indoktrination von DeSantis um jeden Preis bezahlen.“

Die Florida Association of District School Superintendents hält unterdessen an der Position des Staates fest, dass es kein „Verbot“ für den Kurs gibt.

„AP Psychology ist weiterhin im Course Code Directory von Florida aufgeführt und wir hoffen, dass das College Board die besten Interessen der Studenten im Vordergrund behält und allen Studenten aus Florida, die die AP Psychology-Prüfung erfolgreich abschließen, College-Credits zuerkennt“, sagte Bill Montford, ein ehemaliger sagte der Senator des Bundesstaates und Schulleiter von Leon County, der als CEO der Gruppe fungiert, in einer Erklärung.