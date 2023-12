DeSantis bereikt de campagnemijlpaal in Iowa nu Trump zijn aandacht op Biden richt

Cedar Rapids, Iowa – Toen de gouverneur van Florida, Ron DeSantis, zaterdagmiddag een mijlpaal in de presidentiële campagne voltooide een bezoek aan alle 99 provincies in Iowa negeerde voormalig president Donald Trump zijn Republikeinse tegenstander grotendeels door zich te richten op een andere rivaal, president Biden, terwijl de twee kandidaten duellerende bijeenkomsten hielden in de staat.

Tijdens een evenement in Cedar Rapids richtte Trump zijn aanvallen op Biden, die volgens hem ‘de Amerikaanse democratie vernietigt’. Het lijkt erop dat Trump probeert de voorverkiezingen als voorbij te beschouwen voordat er stemmen zijn uitgebracht, en zijn aandacht te richten op zijn rivaal van 2020.

De Trump-campagne deelde zaterdag nieuwe borden uit met de tekst ‘Biden valt de democratie aan’ aan de betogers.

“Joe Biden is niet de verdediger van de Amerikaanse democratie. Joe Biden is de vernietiger van de Amerikaanse democratie”, zei Trump tegen een overvolle gymzaal op het Kirkwood Community College, waarin hij de 91 strafrechtelijke aanklachten tegen hem uitbeeldde. in vier strafrechtelijke aanklachten als gepolitiseerd.

In een post op sociale media op zijn Truth Social-platform woensdag maakte Trump de niet-geverifieerde bewering dat Biden ‘het ministerie van Justitie en anderen mij waar en wanneer mogelijk laat aanklagen – BEWAPENING, heet dat, en misschien kan dat een verschil maken.’

Bovendien beloofde Trump ook een speciale aanklager te benoemen die achter Biden aan zou gaan als Trump in 2024 president zou worden.

De aanvallen van Trump komen op het moment dat hij vrijdag twee juridische tegenslagen kreeg. Een federale rechter wees zijn poging af om de verkiezingsinmengingzaak van de speciale aanklager uit 2020 tegen hem af te wijzen, terwijl een federaal hof van beroep in beroep gaat regeerde ook dat Trump geen recht heeft op brede immuniteit tegen civiele rechtszaken die verband houden met de opstand in het Capitool van 6 januari.

De herverkiezingscampagne van Biden heeft de beweringen teruggedrongen dat de heer Biden persoonlijk achter Trump aan gaat.

“Het Amerika van Donald Trump in 2025 is er een waarin de regering zijn persoonlijke wapen is om zijn politieke vijanden op te sluiten. Je hoeft ons niet op ons woord te geloven – Trump heeft het zelf toegegeven”, zei Biden-campagnewoordvoerder Ammar Moussa. „Na een week lang zijn plan te hebben verdedigd om de gezondheidszorg van miljoenen Amerikanen af ​​te pakken, is dit zijn laatste wanhopige poging tot afleiding: het Amerikaanse volk prikt er dwars doorheen en het zal niet werken.“

Opvallend was de keuze om zich op Biden te concentreren in plaats van op de aanhoudende Republikeinse presidentsverkiezingen.

Trump noemde DeSantis slechts een handvol keer, waarbij hij zei dat de campagne van DeSantis “als een zeer ernstig gewonde vogel” viel, en herhaalde beweringen dat hij heeft geholpen om DeSantis gekozen te krijgen tijdens zijn gouverneursverkiezingen van 2020.

Minder dan 160 kilometer verderop, in de stad Newton, in Jasper County, was het een ander verhaal voor DeSantis, die een ‚full Grassley‘ voltooide, een bijnaam voor een rondreis door alle 99 counties van Iowa.

Met nog maar 44 dagen te gaan tot de caucus in Iowa, presenteerde DeSantis enkele nieuwe aanvallen op Trump, die een aanzienlijke voorsprong behouden over hem heen in staats- en nationale peilingen.

DeSantis voerde aan dat het voltooien van zijn rondreis door 99 provincies aantoonde dat hij zichzelf beschouwt als ‚een dienaar, niet als een heerser. En zo moeten mensen die verkozen worden zichzelf beschouwen‘.

DeSantis, zijn campagne en bondgenoten beweren vaak dat Trump zich “recht” voelt op de Republikeinse nominatie, gezien zijn relatief lichtere campagneschema.

‘Ik ben heel openhartig geweest over mijn kijk op de campagne van president Trump’, zei DeSantis tegen de menigte in de Thunderdome, een trouwlocatie in Jasper County.

Hij voegde eraan toe dat Trump “campagne voert voor dingen die hij in 2016 beloofde te doen en niet waarmaakte.” DeSantis haalde de belofte van Trump aan om een ​​muur aan de zuidgrens te bouwen, zijn oproep om “het moeras droog te leggen” in Washington, DC, en zijn oproep om een ​​zogenaamde “speciale raadsman voor de Democraten” te creëren.

DeSantis wendde zich vervolgens tot de reactie van Trump tijdens het hoogtepunt van de COVID-19-pandemie en noemde het ‘de verkeerde aanpak’.

„Als je weet wat we nu weten, zou je dan nog steeds dezelfde dingen doen die je zou doen? Zijn antwoord op die vraag is ja“, zei DeSantis. ‘En voor mij is dat diskwalificerend, want dit kan ons land nooit meer overkomen’

DeSantis bekritiseerde ook hoe Trump in zijn laatste dagen als president een presidentiële aanbeveling gaf aan Dr. Anthony Fauci, voormalig directeur van het National Institute of Allergy and Infectious Disease.

DeSantis beschuldigde Trump er ook van geen steun te verlenen aan degenen die strafrechtelijk zijn aangeklaagd en veroordeeld voor hun betrokkenheid bij de aanslagen 6 januari Capitoolopstand.

‚Heeft hij de mensen geholpen die betrokken raakten bij de zaken van het Capitool, van wie hij zei dat ze daarheen moesten gaan? Heeft hij hen enige steun gegeven? Nee, maar hij heeft wel een compliment gegeven aan Dr. Fauci op zijn laatste dag als president,‘ zei DeSantis.

DeSantis werd geïntroduceerd door de evangelische leider Bob Vander Plaats en de gouverneur van Iowa, Kim Reynolds, beiden hebben hem onderschreven. In zijn inleiding zei Vander Plaats dat het land een ‘godvrezende man’ nodig heeft, en pleitte ervoor dat Trump-aanhangers in plaats daarvan DeSantis zouden steunen.

“Stemmen op Ron DeSantis is niet tegen Donald Trump, het gaat over de toekomst van ons land”, zei hij.

Ron Murray, een kiezer uit Iowa uit Jasper County, de 99e die DeSantis bezocht, leek het eens te zijn met de pitch van Vander Plaats. Murray zei dat hij zijn opties overwoog om aan het evenement deel te nemen, maar bleef ervan overtuigd dat hij op DeSantis zou stemmen.

“Ik geloof dat (DeSantis) een godvrezend man is, en ik geloof niet dat Trump dat is”, zei hij.