Derrick Jaxn lässt sich von seiner Frau scheiden, nachdem er mit einer mysteriösen Frau erwischt wurde

„Beziehungscoach“ Derrick Jaxn wurde anscheinend wieder einmal dabei erwischt, wie er seine leidende Ehefrau Da’Naia Jackson über Bord geworfen hat, und jetzt sieht es so aus, als ob es zwischen ihnen ein Ende hat.

Medienpersönlichkeit Tascha K hat Videostills des Philanders gepostet, der während der Art Basel in Miami mit einer mysteriösen Frau chillt. Nachdem die Quittungen veröffentlicht wurden, gab Jaxn kurz darauf seine Scheidung bekannt.

Der gebürtige Georgier hat die lange Erklärung auf Instagram gepostet.

„In den letzten Monaten haben meine Familie und ich viele Veränderungen durchgemacht. Einige von Ihnen haben spekuliert, während andere von Ihnen Unterstützung angeboten haben, während wir privat diese neue Normalität für uns und unsere wunderbaren Kinder etabliert haben.

Anfang dieses Jahres haben wir uns nach viel Gebet, Beratung und gründlicher Überlegung entschlossen, getrennte Wege zu gehen und die Scheidung einzureichen. Die Entscheidung, einen Antrag zu stellen, war eine der schwierigsten Entscheidungen meines Lebens, aber ich habe Frieden gefunden, weil ich weiß, dass unsere Mission, gesunde Kinder großzuziehen, beginnend mit gesunden und vollständigen Eltern, immer noch erfüllt wird.

Vom Verlieben als Teenager bis hin zum Ehepartner und jetzt gemeinsamen Elternteil bin ich dankbar für die Jahre, die wir zusammen verbracht haben, und würde sie für nichts eintauschen. Ich war gesegnet, eine so erstaunliche Person in meinem Leben zu haben und werde für immer dankbar sein für alles, was sie unserer Familie bedeutet hat.“