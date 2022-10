Derek Jeter wirbt für Jeep Grand Wagoneer SUV

DETROIT – Die New York Yankees-Legende Derek Jeter und seine Frau Hannah Jeter haben einen Mehrjahresvertrag mit Jeep vereinbart, um den Geländewagen Grand Wagoneer des Unternehmens zu promoten.

Die Hall of Fame Shortstop und Hannah Jeter, Model und Fernsehmoderatorin, werden in einer neuen Werbekampagne für den Oberklasse-Luxus-SUV die Hauptrolle spielen. Eine 60-Sekunden-Werbung mit dem Fahrzeug und dem Paar wurde am Freitagabend während des ersten Spiels der World Series der Major League Baseball zwischen den Houston Astros und den Philadelphia Phillies ausgestrahlt.

Olivier Francois, Chief Marketing Officer von Stellantis , dem Jeep gehört, sagte, die Jeters seien aufgrund ihrer Familie, ihres Aufstiegs zum Ruhm und ihrer Verbindung zu Michigan ausgewählt worden. Derek Jeter ist im Bundesstaat aufgewachsen und dort wird der große SUV produziert.

„Wir brauchten eine Persönlichkeit, die den amerikanischen Erfolg symbolisiert“, sagte Francois Reportern während eines Medienbriefings. „Sie sind einfach die Verkörperung des amerikanischen Traums.“

Stellantis, das im Januar 2021 aus der Fusion von Fiat Chrysler und der in Frankreich ansässigen Groupe PSA entstand, lehnte es ab, sich zu den Kosten der Partnerschaft und der Werbekampagne zu äußern.

Der Grand Wagoneer, der voll beladen 110.000 US-Dollar übersteigen kann, ist ein dreireihiger Luxus-SUV. Es ist ein wichtiges Produkt, da die Quintessenz der amerikanischen SUV-Marke versucht, in den gehobenen Markt vorzudringen.

Francois, der für kreative Anzeigen mit Prominenten bekannt ist, verglich die neue Kampagne mit einer Super Bowl-Anzeige von 2011 mit dem Detroiter Rapper Eminem.

Ähnlich wie die Eminem-Werbung wechselt der Werbespot mit den Jeters zwischen malerischen Stadtszenen, einem Fahrzeug und den Sternen, mit einem Voice-Over, das dramatisch über Wiedergeburt, Träume und Erfolg spricht.

Die Kampagne wurde in New York City, einschließlich Greenwich Village, sowie im Bundesstaat New York gedreht. Es wurde in Zusammenarbeit mit der Agentur Highdive in Chicago entwickelt.