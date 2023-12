Derek Chauvin wordt vrijgelaten uit het ziekenhuis en zit weer in de gevangenis nadat hij is neergestoken door een gevangene

Derek Chauvin is teruggekeerd naar de gevangenis nadat de voormalige politieagent uit Minneapolis 22 keer was neergestoken door een medegevangene, zei zijn advocaat.

Chauvin, die werd veroordeeld voor de moord op George Floyd in 2020, zou op 24 november zijn neergestoken met een ‘geïmproviseerd mes’ terwijl hij zich in de juridische bibliotheek van de Federal Correctional Institution in Tucson, Arizona bevond, door gevangene John Turscak, 52, volgens een crimineel klacht.

De advocaat van Chauvin, Gregory M. Erickson, zei zondag in een verklaring dat hij zaterdag met de familie van Chauvin sprak en “zij bevestigden dat deze medische toestand zodanig is verbeterd dat hij is verwijderd uit de traumazorgfaciliteit van een plaatselijk ziekenhuis in Tucson en is teruggekeerd naar hechtenis voor zijn nazorg.”

‚Zijn familie maakt zich grote zorgen over het vermogen van de instelling om Derek tegen verdere schade te beschermen. Ze zijn er nog steeds niet zeker van dat er wijzigingen zijn aangebracht in de foutieve procedures die ervoor zorgden dat Dereks aanval überhaupt kon plaatsvinden,‘ voegde Erickson eraan toe.

Turscak is volgens federale aanklagers beschuldigd van poging tot moord, mishandeling met de bedoeling moord te plegen, mishandeling met een gevaarlijk wapen en mishandeling resulterend in ernstig lichamelijk letsel in verband met de steekpartij. Advocaatinformatie voor Turscak was maandag niet beschikbaar.

Hij vertelde de federale aanklagers dat hij die dag had uitgekozen om Chauvin aan te vallen, de dag na Thanksgiving, algemeen bekend als ‘Black Friday’, om de Black Lives Matter-beweging en het ‘zwarte hand’-symbool van de Mexicaanse maffia te symboliseren.

Turscak vertelde de correctieambtenaren ook dat hij Chauvin zou hebben vermoord als ze niet zo snel op de aanval hadden gereageerd, aldus de aanklacht.

„Dereks familie heeft van Derek zelf de bevestiging gekregen dat de feiten in het aanklachtdocument juist zijn; de aanval werd gepleegd in de juridische bibliotheek, waar de dader Derek van achteren aanviel met een geïmproviseerd mes“, zei Erickson.

De advocaat herhaalde de bezorgdheid van de familie van Chauvin over de veiligheid van de gevangenis en zei dat toen hij informatie probeerde te krijgen over “veranderingen in de procedures van de gevangenis”, hem werd verteld een verzoek uit de Freedom of Information Act in te dienen.

„Het blijft een mysterie hoe de dader gevaarlijke materialen kon bemachtigen en bezitten (die tot een geïmproviseerd mes konden worden gevormd), en hoe een bewaker de dader niet kon bereiken en arresteren totdat Derek tweeëntwintig keer was neergestoken. ’, zei Erickson. ‚Waarom mocht Derek de rechtenbibliotheek binnen zonder dat er een bewaker dichtbij genoeg in de buurt was om een ​​mogelijke aanval te voorkomen? Zijn familie blijft zich afvragen.‘

“We zullen blijven proberen vast te stellen welke aanvullende maatregelen er worden genomen om Derek te beschermen en zullen alle beschikbare mogelijkheden onder de wet nastreven om zijn voortdurende veiligheid te garanderen”, voegde hij eraan toe.

Chauvin zit een straf van 22,5 jaar uit omdat hij 9,5 minuut lang op de nek van Floyd geknield heeft, terwijl de zwarte man zei dat hij niet kon ademen en slap werd. De voormalige officier zit tegelijkertijd een federale straf van 21 jaar uit wegens het schenden van de burgerrechten van Floyd en een staatsstraf van 22,5 jaar wegens doodslag.