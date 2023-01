Derek Carr: Las Vegas Raiders QB bestätigt seinen Ausstieg aus dem Team, sagt aber, dass er nicht in den Ruhestand geht | NFL-Nachrichten

Derek Carr: „Es bricht mir das Herz, dass ich keine Gelegenheit hatte, mich persönlich zu verabschieden … Eine Meisterschaft zu gewinnen, ist das, was ich immer wollte und worauf ich weiter hinarbeiten werde“; Die Las Vegas Raiders setzten den erfahrenen QB für ihre letzten beiden Spiele auf die Bank, beide verloren, als sie mit 6-11 endeten





Derek Carr spielte neun Jahre bei den Raiders, machte drei Pro Bowls, litt aber unter sechs verlorenen Saisons

Der Quarterback der Las Vegas Raiders, Derek Carr, hat am Donnerstag in einem langen Social-Media-Beitrag seinen Ausstieg aus dem Team bestätigt und gesagt, „es bricht mir das Herz“, bevor er hinzufügte, dass er nicht in den Ruhestand gehen werde.

In der Erklärung schrieb Carr: „Ich habe einmal gesagt, dass ich lieber zu Hause wäre, wenn ich kein Raider bin, und das habe ich auch so gemeint, aber ich habe mir nie vorgestellt, dass es so endet.

„Das Feuer, das in mir brennt, um eine Meisterschaft zu gewinnen, tobt immer noch. Ein Feuer, das kein Mensch löschen kann; nur Gott.

„Deshalb freue ich mich auf eine neue Stadt und ein neues Team, das unter allen Umständen alles bekommen wird, was ich habe. Eine Meisterschaft zu gewinnen, ist das, was ich immer wollte und worauf ich weiter hinarbeiten werde.“

Ian Rapoport, Insider des NFL-Netzwerks, berichtete am Donnerstag zuvor, dass die Raiders mit der Bewertung von Carrs Handelsmarkt begonnen und seine Zeit mit dem Team effektiv beendet hätten.

Carr hatte in der Nebensaison mit Las Vegas eine dreijährige Verlängerung in Höhe von 121,5 Millionen US-Dollar unterzeichnet, aber der Deal erlaubt es den Raiders, ihn innerhalb von drei Tagen nach dem Super Bowl für nur 5,625 Millionen US-Dollar Gehaltsobergrenze zu kürzen, wenn sie keine finden können Handelspartner.

Die Vertragsverlängerung hatte Carr scheinbar auf absehbare Zeit mit dem neuen Raiders-Cheftrainer Josh McDaniels zusammengebracht, während die Übernahme seines ehemaligen Fresno State College-Teamkollegen Davante Adams von den Green Bay Packers die Raiders dazu veranlasste, 2022 Wellen zu schlagen.

Stattdessen wurde Carr für die letzten beiden Spiele dieser Saison auf die Bank gesetzt, beide verloren mit 6:11, wobei der 31-Jährige sich von der Mannschaft zurückgezogen hatte, um keine „Ablenkung“ zu sein.

„Es bricht mir das Herz, dass ich keine Gelegenheit hatte, mich persönlich zu verabschieden“, heißt es in Carrs Erklärung. „Wir waren in unseren 9 gemeinsamen Jahren sicherlich auf einer Achterbahn.

„Aus tiefstem Herzen bin ich so dankbar und dankbar für die jahrelange Unterstützung, die Sie meiner Familie und mir gegeben haben.

„Wir hatten unseren Anteil an herzzerreißenden Momenten und aufregenden Fahrten zum Gewinnen von Spielen, und es fühlte sich immer so an, als wären Sie neben mir.

„Der Abschied ist besonders schwer, weil ich ehrlich sagen kann, dass ich dir alles gegeben habe, jeden Tag, in der Saison und in der Nebensaison. Es war sicherlich nicht perfekt, aber ich hoffe, dass ich dich verlassen konnte mit mehr als ein paar großartigen Erinnerungen als Raider-Fans.“

Carr kam 2014 als Zweitrunden-Pick zu den Raiders und warf für 35.222 Yards, 217 Touchdowns und 99 Interceptions in 142 Spielen für das Franchise.

Er spielte 2021 in seinem einzigen Nachsaison-Spiel für Las Vegas und verlor in der Wildcard-Runde gegen die Cincinnati Bengals, die schließlich den Super Bowl erreichten, bevor sie gegen die Los Angeles Rams verloren.

Carrs Karriere bei den Raiders umfasste drei Pro Bowl-Reisen in Folge (2015–2017), aber er litt auch unter den Tiefs von sechs verlorenen Spielzeiten in seiner neunjährigen Amtszeit.

