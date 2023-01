Derby County vs. West Ham United Live-Stream, Spielvorschau, Team-News und Anstoßzeit für dieses FA-Cup-Spiel

Derby County vs. West Ham United Live-Stream und Spielvorschau, Montag, 20. Januar, 19:45 Uhr GMT

Derby County vs. West Ham United Live-Stream und Spielvorschau

Auf der Suche nach einem Derby County gegen West Ham United (öffnet in neuem Tab) Liveübertragung? Wir geben dir Deckung. Derby County vs. West Ham United läuft auf ITV in Großbritannien. Brite im Ausland? Verwenden Sie ein VPN, um den FA Cup mit Ihrem Abonnement anzusehen (öffnet in neuem Tab) von überall.

West Ham hofft, eine Überraschung zu vermeiden, wenn sie in der vierten Runde des FA Cup zum League One Derby reisen.

Die Hammers – die den Pokal dreimal gewonnen haben – gewannen in der dritten Runde ein Unentschieden in der Premier League gegen Brentford. Das Team von David Moyes hat in dieser Phase in jeder der letzten beiden Saisons Gegner aus der unteren Liga geschlagen – obwohl es in der letzten Saison Verlängerung brauchte, um den Sechstligisten Kidderminster Harriers zu besiegen.

Derby – FA-Cup-Gewinner vor langer Zeit im Jahr 1946 – musste in dieser Saison in der ersten Runde starten, nachdem er zum ersten Mal seit 1986 in die dritte Liga abgestiegen war. Die Rams haben jeweils eine Mannschaft aus den Plätzen fünf, vier und drei geschlagen Stufen bisher.

Anstoß ist um 19:45 Uhr GMT. Stellen Sie sicher, dass Sie wissen, wie man den FA Cup sieht (öffnet in neuem Tab) wo auch immer du bist.

Team-Neuigkeiten

Derby-Trainer Paul Warne bleibt ohne den erfahrenen Verteidiger James Chester, obwohl Eiran Cashin, ebenfalls Innenverteidiger, in den Kader zurückkehren wird. Für Spielmacher Louie Sibley dürfte dieses Spiel jedoch zu früh kommen.

Was West Ham angeht, haben sich Kurt Zouma und der kürzlich verpflichtete Danny Ings zu Gianluca Scamacca und dem Langzeitabwesenden Maxwel Cornet im Behandlungsraum gesellt.

Bilden

Derby, der derzeit eine Play-off-Position in der League One einnimmt, hat seine letzten sechs Spiele in Folge gewonnen und ist seit 14 Spielen in allen Wettbewerben ungeschlagen. Tatsächlich gab es die einzige Niederlage der Rams in 19 Spielen im Carabao Cup im Elfmeterschießen gegen Liverpool. Sie haben die ganze Saison über nur zweimal zu Hause verloren.

West Ham hingegen hat fünf seiner letzten neun Spiele verloren. Allerdings haben sie zwei ihrer letzten drei gewonnen und zuletzt Everton mit 2: 0 in einem großen Sechs-Punkte-Spiel am Ende der Premier League besiegt. Die Hammers waren in dieser Saison auch in allen fünf Auswärtsspielen im Pokal siegreich.

Schiedsrichter

Thomas Bramall wird der Schiedsrichter für Derby County gegen West Ham United sein.

Stadion

Derby County gegen West Ham United wird im 33.597 Zuschauer fassenden Pride Park Stadium in Derby ausgetragen.

Anstoß und Kanal

Anpfiff zwischen Derby County und West Ham United 19:45 Uhr GMT an Montag, 30. Januar im Vereinigten Königreich. Das Spiel wird auf ITV4 und ITVX (STV und STV Player in Schottland) gezeigt.

In den USA ist Anstoßzeit 14:45 Uhr ET / 11:45 Uhr PT. Das Spiel wird auf angezeigt ESPN+ in den USA. Siehe unten für internationale Sendeoptionen.

VPN-Leitfaden

Wenn Sie wegen eines FA-Cup-Unentschiedens im Ausland sind, können Sie nicht wie gewohnt auf Ihrem heimischen Streaming-Dienst zuschauen. Der Sender weiß aufgrund Ihrer IP-Adresse, wo Sie sich befinden (buh!) und blockiert Sie am Ansehen. Sie können jedoch ein VPN verwenden, um dies zu umgehen, ohne auf illegale Feeds zurückzugreifen, die Sie auf Reddit gefunden haben.

Ein Virtual Private Network (VPN) stellt, vorausgesetzt, es entspricht den AGB Ihres Senders, eine private Verbindung zwischen Ihrem Gerät und t’internet her, was bedeutet, dass der Dienst nicht herausfinden kann, wo Sie sich befinden, und Sie zusehen lässt. Und alle Informationen, die dazwischen gehen, sind vollständig verschlüsselt, anonym und sicher – und das ist ein Ergebnis.

Es gibt viele preiswerte Optionen da draußen. Für den FA-Cup VierVierZwei derzeit empfiehlt:

(Bildnachweis: Zukunft)

Internationale FA-Cup-TV-Rechte

• VEREINIGTES KÖNIGREICH: In Großbritannien werden die FA Cup-Rechte zwischen den beiden wichtigsten terrestrischen Sendern BBC und ITV geteilt.

• VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA: ESPN+ (öffnet in neuem Tab) ist die Heimat des FA Cup in den Staaten.

• Kanada: In Kanada, Sportsnet NOW (öffnet in neuem Tab) ist der Ort, um die FA Cup-Action zu verfolgen.

• Australien: Paramount+ ist der Ort, an dem Sie FA Cup-Spiele in Australien sehen können.

• Neuseeland: In Neuseeland hat Sky Sport die Rechte am FA Cup.