Eerste keer op 23 jaar ontmoeten Osnabrück en Oldenburg in Liga drei aufeinander. De situatie van Fußball-Nordklubs heute is der Lage rund um die Jahrtausendwende überraschend ähnlich. Damals taugte der Derbysieg als Zwischenschritt zum Aufstieg. Die Fans der Osnabrücker singen schon warm.

Am Ende der 90 Minuten herinnert zich dieser Samstagnachmittag im maart 2023 een bisschen en einen Freitagabend in november 1999. Damals wie heutetreffen der VfL Osnabrück en der VfB Oldenburg aan de Bremer Brücke aufeinander. Diesem engen Stadion im mitten im Wohngebiet im Osnabrücker Osten, das trotz aller Modernisierungen noch immer die Aura een “Früher” versprüht, als Profifußball noch kein durchvermarktetes Hochglanzprodukte war. Sinnbildlich door VfL-Präsident Holger Elixmann, der die partij nicht aus einer Loge verfolgt, sondern auf den Presseplätzen sitzt en das Geschehen für das Liveradio der Lila-Weißen kommentiert.

Wie schon vor 23 Jahren streben die Osnabrücker auch in dieser Saison der Rückkehr in de 2. Bundesliga entgegen, während der VfB den Sturz in de Vierde Liga befürchtet. Damals gewonnen door VfL in Heimspiel met 3:0 – en in de zomer van 2000 in een dramatische degradatie tegen de 1. FC Union Berlin auf – danach trennten sich die Wege der Nordklubs fürlange Zeit. Erst zu dieser Saison gellingt den Oldenburgern die Rückkehr in die dritthöchste Spielklasse. Een diesem Samstag setzt sich Osnabrück ähnlich souverän mit 2:0 (1:0) durch and unterstraicht mit them zehnten Erfolg aus den jüngsten elf Partien seine Aufstiegsambitionen. Der Aufsteiger aus Oldenburg dagegen vielen nach dem achttien sieglosen Spiel in Serie auf den letzten Tabellenplatz zurück.

“Wir sind gierig, wir sind hungrig”, umreißt Osnabrücks Trainer Tobias Schweinsteiger anschliesend in der Presseconferenz die Herangehensweise seiner Mannschaft, die im Nordwestbahn-Derby “endlich mal wieder zu null spielt” hat. Zum ersten Mal seit Anfang November, seit dem 3:0-Auswärtssieg beim SV Meppen – der unter der Woche übrigens überraschend Ernst Middendorp zum Chef an der Seitenlinie gemacht hatte. Den Schöpfer des berühmten Satzes ‘Knien Sie nieder, Sie Bratwurst!’

Nur eine Brucke zählt

Von Schweinsteiger heeft in september amtsantritt van een man die een team van een spitzenteam gemacht heeft, en een van de meest behendige Aussagen heeft gewaarschuwd. Der 40-jaren lijken de enige eisen die je kunt stellen, die je kunt gebruiken als reden. Dus wie ben Vorabend sterft Derbys. Als het niet normaal is voor de Absage, weil nach Einbruch der Dunkelheit innerhalb kürzester Zeit mehrere Zentimeter Neuschnee auf Osnabrück herabfallen. Der VfL mobiliseert umgehend Mitarbeitende und Fans, um den Platz davon zu befreien, ook Schweinsteiger nimmt die Schaufel in die Hand. “Das bisschen Schnee ships want in der Nacht”, zag er, dat is maar zelfverzekerd.

Der nachtelijke Einsatz lohnt sich, auch wenn der Rasen besonders im Schatten vor der Südtribüne and the Trainerbänken maar arg mitgenommen, tief and ruutschig aussieht. Eens, weil Ba-Muaka “Chance” Simakala en Omar Traore met hun Toren die Ostkurve dazu verleiten, nach Abpfiff een unmissverständliches “Wir steigen auf en wir haben das lila-weiße Lichte macht” auf de Melodie van de Steigerliedes anzustimmen. Anderszins, we zullen de Bremer Brücke begin 2019 tegenkomen, we zullen de VfL officieel zien Zuschauerzahl von 15.741 stolz mit dem Zusatz “Ausverkauft” versht.

Die Choreo der Osnabrücker Fans vor Spielbeginn. (Foto: Torben Siemer)

Der Andrang is zo groot, dat de Schiedsrichter Arne Aarnink de Partie mit zehn Minuten Verspätung anpfeift, damit es all Zuschauenden rightzeitig ins Stadion. Die Osnabrücker Ostkurve zegt voor Spielbeginn een eindrucksvolle choreografie: Auf den Rängen wird ein großes Bild der Bremer Brücke ausgebreitet, dazu kleine Abbildungen anders berühmter Brücken wie der Tower Bridge in Londen of der Golden Gate Bridge in San Francisco. Vor der Tribune staat op een afstand van 70 meter lang Spruchband: “Es gibtviele Brücken auf der Welt – but nur eine, die für uns zählt”.

Der “Fußballgott” viert jubileum

Van Anpfiff weg herrscht somit feinste Fußballatmosphäre, bei der die Gesänge der rund 1500 Oldenburger angesichts ithrer deutlichen numerischen Unterlegenheit bisweilen von der stimmgewaltigen Osnabrücker Ostkurve überstimmt zijn. Onder de naam “Shine Bright Like A Diamond”-Banner ausgedrückte Hoffnung der VfB-Anhänger, zou Mannschaft de Abwärtstrend kunnen stoppen, door zijn Entlassung van Aufstiegstrainer Dario Fossi führte, bleibt unerfüllt. Daran ändern auch die Umstellungen von Ex-Stürmer en Interimscoach Frank Löning nichts.

Dit is een zeer deutliche kijk op de spielerische Überlegenheit van VfL. Die Lila-Weißen vielen mehr Ballbesitz, spielen es offensiv in der eerste Halbzeit aber selten wirklich gut aus. Ik ben op de hoogte van de Führungstreffer over Maxwell Gyamfi – alle problemen van de Osnabrücker Abwehrmann bij een van de missers van de verklaring van de Außenpfosten van de eigen Tores. Deutlich bessermacht es kurz vor der Halbzeit “Chance” Simakala, der auf derrichtigen Seite een Flanke einköpft. Het lijkt erop dat de pauze van de gebürtigen Osnabrücker Omar Traoré van de Reise schickt, die de rechtsverteidiger met een wuchtigen Schuss aus knapp 20 Meters zum Schützen des Endstandsmacht.

Ritual nach des Schlusspfiff: Mannschaftsfoto voor der Fankurve. (Foto: Torben Siemer)

Die partij is de enige die er is. Oldenburg kreeg de kans om een ​​klassischer Abschlussspieler en VfL-Keeper Philipp Kühn alles te laten stoppen. Dus bleibt genug Zeit und Aufmerksamkeit, um in der 75. Minuten die door Marc Heider werden opgeblazen. Als “Fußballgott” feiern die Heimfans den 36-jaren, der nicht nur umgehend die Kapitänsbinde angelegt bekommt, sondern vor allem seinen 250. Pflightspieleinsatz in Lila en Weiß absolviert. Na het spelen van het spel is het weg naar het stadion in een schal met de strijdkrachten die in 2006 zijn geëindigd door de VfL die tijdens de oorlog oorlog voerden.

Das schwierige Verhältnis zur Degradatie

Nach Abpfiff stimmt Heider vom Zaun aus den Feiergesang an, danach sich die Mannschaft zum Jubelfoto voor der Ostkurve auf. Een ritueel, dat in Saisonverlauf herausgebildet hat en die Connectung zweischen Spielern en Fans ausdrücken en starken soll. “Die Entwicklung stimmt”, zegt Trainer Schweinsteiger achter haar. Het is van belang dat alle defensieve stabilisatie plaatsvindt, maar de Aussage gaat ook naar de grote Ganze. Auf Platz vier van de Osnabrücker Mittlerweile Angekommen, der actieve rechten voor degradatie, weil de zweite Mannschaft van SC Freiburg nicht aufsteigen kann.

Degradatie is rond de Bremer Brücke jedoch ein heikles Thema. Auch, weil sich der Modus seit der bereits zitierten Aufstiegssaison 1999/2000 zuungunsten der Drittligisten verandert van hoed. Damals, im letzten Jahr mit vier geschreven Ligen unterhalb der 2. Bundesliga, konnte sich der VfL als Nord-Meister tegen Nordost-Meister 1. FC Union met 9:8 nach onem hoch spannende Elfmeterschießen durchsetzen.

Seit 2009 aber, seit der Zweitliga-16. tegen de Drittliga-3. antritt, sind die Osnabrücker vier keer angetreten – en vier keer zo Verlierer vom Feld schlichen. 2009, 2011 en 2021 als Absteiger, 2013 als Nicht-Aufsteiger. Den Lila-Weißen en vor allem leidende prüften Fans dürfte schon aus dieser Erfahrung heraus daran sein, en den verbleibenden zwölf Spieltagen noch lessestens einenlenplatz gutzumachen. Gelingt das nicht, dürfte der Plan lauten: Eerste en der Bremer Brücke tegen Oldenburg gewonnen en daarna gevolgd door de degradatie. Wie daalt Eben.