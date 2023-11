Der zweite DLC für Pokémon Scharlachrot und Violett erscheint diesen Dezember

Das gaben Nintendo und The Pokémon Company heute bekannt Die verborgenen Schätze von Area Zero: Die Indigo-Scheibe soll am 14. Dezember auf der Nintendo Switch erscheinen. Ähnlich zu Die blaugrüne Maske, Die Indigo-Scheibe wird Trainer aus der Paldea-Region im Rahmen eines Schul-/Kulturaustauschprogramms in einen entfernten Teil der größeren Pokémon-Welt transportieren.