Niemand kann Burning Man betreten oder verlassen, nachdem heftige Regenfälle am Freitag den Wüstenboden der Playa in unpassierbaren, klebrigen Schlamm verwandelt haben, was die Organisatoren des Festivals gestern Abend dazu veranlasste, bis zu 70.000 Besucher dazu aufzufordern Schutz an Ort und Stelle (über SFGate). Organisatoren habe eine ähnliche Nachricht erneut gepostet an den Burning Man Traffic-Account auf X (ehemals Twitter) heute gegen 12:00 Uhr ET.

Schätzungsweise 6 Zoll Regen durchnässten das Festival am Freitag Die Associated Press, unter Berufung auf den National Weather Service in Reno, und heute Abend bis Sonntag könnte es noch einmal einen halben Fuß Regen geben.

Das Bureau of Land Management veröffentlichte am Samstag eine Erklärung, in der es hieß, dass Festivalbeamte und das Büro des Sheriffs des Pershing County „den Zugang zur Burning Man-Veranstaltung mit sofortiger Wirkung und für den Rest der Veranstaltung gesperrt haben“, wie in der zitiert Reno Gazette Journalund das Büro fügte hinzu, dass „in den nächsten Tagen mit mehr Regen zu rechnen ist“ und sagte, es sei nicht zu erwarten, dass sich die Bedingungen ausreichend verbessern würden, um das Fahren auf der Playa zu ermöglichen.

Der Journalist Scott Budman, der für NBC in der San Francisco Bay Area berichtet, hat ein von Josh Keppel bei Burning Man gefilmtes Video gepostet, das das zeigt noch nasser und schlammiger Boden und Menschen, die hindurchgehen:

Der Benutzer Ivoryringlord hat um 13:00 Uhr PT einen Beitrag gepostet, in dem er mehr Wolkendecke zeigt und die Bedingungen bespricht. Er bemerkte, dass es wieder anfing zu regnen: