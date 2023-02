Der Zug in Ohio brennt Tage nach der Entgleisung weiter, wie Beamte sagen, dass die Luft- und Wasserqualität vorerst sicher bleibt

CNN

Beamte fuhren am Sonntag fort, die Umweltauswirkungen zu überwachen, die durch einen entgleisten Zug mit gefährlichen Materialien am späten Freitag in Ostpalästina, Ohio, verursacht wurden, ein Absturz, der zu einem großen Inferno führte, das weiterhin brennt, Evakuierungen, eine Anordnung vor Ort und Bedenken hinsichtlich Luftqualität.

Trent Conaway, der Bürgermeister von Ostpalästina, versicherte den Bewohnern, dass die Luft und das Trinkwasser nach dem Zugunglück in Norfolk Southern sicher bleiben. Er sagte, der Unterricht an den Schulen in Ostpalästina werde am Montag abgesagt, ebenso wie die Stadtversammlungen.

Der Zug entgleiste am Freitagabend in Ostpalästina, etwa 15 Meilen südlich von Youngstown, laut früheren Kommentaren von Beamten. Von den mehr als 100 Autos transportierten etwa 20 gefährliche Materialien, so das National Transportation Safety Board, das den Vorfall untersucht.

Zehn dieser Autos seien entgleist, darunter fünf mit Vinylchlorid, teilte das NTSB in einer Erklärung am Samstag mit. Die Agentur sagte, sie habe bisher „nicht bestätigt, dass Vinylchlorid aus anderen Quellen als aus den Druckentlastungsgeräten freigesetzt wurde“.

Während die Luft- und Wasserqualität am Sonntag stabil blieb und Beamte noch keine anormalen Werte bei Screenings festgestellt haben, „können sich die Dinge jederzeit ändern“, sagte er James Justice, ein Koordinator vor Ort bei der Notfallreaktion der EPA.

Die Behörden überwachen weiterhin eine „lange Liste“ von Chemikalien, sagte er – nicht nur diejenigen, die den Behörden in einer Liste von Norfolk Southern zur Verfügung gestellt wurden, sondern auch solche, die durch Verbrennung entstehen können.

Beamte erließen für die gesamte Stadt mit etwa 5.000 Einwohnern eine Anordnung zum Schutz vor Ort, und für das Gebiet im Umkreis von einer Meile um das Zugunglück in der Nähe der James Street wurde eine Evakuierungsanordnung erlassen.

Beide Beschränkungen blieben am Sonntag bestehen, sagte Conaway auf einer Pressekonferenz. Feuerwehrchef Keith Drabkick sagte Reportern auf der Pressekonferenz, die Szene bleibe unbeständig und hindere die Behörden daran, Operationen vor Ort durchzuführen. Die Besatzungen werden nicht in der Lage sein, die vollständige Liste der beteiligten Chemikalien zu bestimmen, bis die Brände aufhörenS brennt, sagte Drabkick.

Beamte forderten die Bewohner auf, die Anordnungen zum Schutz vor Ort zu befolgen. Am Samstagabend wurde eine Person wegen Fehlverhaltens festgenommen, nachdem sie sich dem Tatort genähert und dem Zug zu nahe gekommen war, sagte der Bürgermeister.

„Bitte bleiben Sie zu Hause. Ich kann es nicht oft genug wiederholen“, sagte Conaway. „Komm nicht in unsere Stadt.“

Die Ohio EPA überwacht die Wasserqualität in lokalen Bächen, die schließlich in den Ohio River münden, sagte ein Sprecher, aber die Behörde rechnet nicht mit einer Kontamination des öffentlichen Wassersystems von Ost-Palästina, das aus anderen Quellen schöpft.

Die Behörde installierte Rückhaltedämme in Bächen in der Umgebung und richtete drei Belüftungsstellen ein, bei denen hochvolumige Pumpen verwendet wurden, um Wasser zu behandeln und gelöste Schadstoffe zu entfernen.

In einer E-Mail an CNN am Sonntagmorgen verwies ein Sprecher von Norfolk Southern alle Fragen an das NTSB.