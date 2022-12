Der Zoo von Toledo heißt Eisbären-Zwillinge willkommen

CNN

Dieser Samstag wurde einfach doppelt so süß.

Der Zoo von Toledo hat die Geburt von zwei Eisbärenjungen bekannt gegeben, das erste Mal seit 2012, dass Eisbären in der Einrichtung geboren wurden, so ein Instagram-Post des Zoos.

Die beiden Wonneproppen wurden am 1. Dezember als 24-jährige Mutter Crystal und 18-jähriger Vater Nuka geboren. Das Geschlecht der Jungen ist noch unbekannt, sagt der Zoo.

Die Babys sind noch nicht ausgestellt. Der Zoo sagt, dass die Öffentlichkeit die Jungen im Frühjahr 2023 sehen kann.

In der Zwischenzeit überträgt der Zoo täglich von 9 bis 16 Uhr ein Livestream-Video aus der Höhle der glücklichen Familie.

Crystal und Nuka wurden auf Empfehlung des Artenschutzprogramms gepaart, das Zuchtempfehlungen für gefährdete Arten in Zoos herausgibt, um die genetische Vielfalt in der Population zu gewährleisten.

Obwohl die Jungen im Livestream jetzt winzig aussehen, werden sie als Erwachsene massive Raubtiere sein. Laut dem World Wildlife Fund wiegen erwachsene männliche Eisbären zwischen 800 und 1.300 Pfund und weibliche zwischen 300 und 700 Pfund.

Eisbären werden von der International Union for the Conservation of Nature als gefährdet eingestuft. Die Arten sind aufgrund des Klimawandels und des Verlusts ihrer Lebensräume in der Arktis mit einem ernsthaften Bevölkerungsrückgang konfrontiert.