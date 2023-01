Der Zoo von Dallas glaubt, dass zwei seiner Affen gestohlen wurden, nachdem ihr Lebensraum „absichtlich kompromittiert“ wurde. Es folgt einer Reihe verdächtiger Aktivitäten

CNN

Nach einer Reihe verdächtiger Tierereignisse in diesem Monat glaubt der Zoo von Dallas, dass zwei seiner Kaiseräffchen gestohlen wurden, nachdem sie am Montag als vermisst in ihrem Gehege entdeckt wurden und ihr Lebensraum „absichtlich kompromittiert“ worden war.

„Kaiseräffchen würden wahrscheinlich in der Nähe ihres Zuhauses bleiben – der Zoo hat in der Nähe ihres Lebensraums und auf dem gesamten Zoogelände gesucht und sie nicht gefunden“, sagte der Zoo in einem Aussage Montag.

Die Dallas Police Department sagte, ihre vorläufige Untersuchung habe ergeben, dass der Lebensraum absichtlich aufgeschnitten worden sei und „es wird angenommen, dass die Tiere absichtlich aus dem Gehege genommen wurden“.

Dies ist das vierte Mal in diesem Monat, dass der Zoo entdeckt hat, dass seine Tiere oder ihre Gehege möglicherweise manipuliert wurden, einschließlich der „ungewöhnlich“ Umstände rund um den Tod eines Geiers in der vergangenen Woche, so der Zoo.

Die Reihe von Ereignissen begann am 13. Januar, als ein Nebelparder namens Nova verschwand und den Zoo veranlasste, während der Suche nach dem Tier zu schließen. Die Polizei von Dallas leitete eine strafrechtliche Untersuchung ein, nachdem festgestellt wurde, dass der Zaun um Novas Gehege „absichtlich durchtrennt“ worden war, teilte die Polizei mit.

Während die Katze später an diesem Tag in der Nähe ihres Lebensraums gefunden wurde, stellte das Zoopersonal auch fest, dass ein ähnlicher Schnitt am Gehege einiger Langur-Affen vorgenommen worden war. Trotz des neuen Fluchtwegs habe keiner der Affen seinen Lebensraum verlassen, teilte der Zoo mit. Die Polizei sagte damals, es sei „unbekannt, ob die beiden Vorfälle zusammenhängen“.

Nach den Vorfällen installierte der Zoo zusätzliche Sicherheitskameras, verdoppelte sein Nachtsicherheitspersonal mehr als, erhöhte sein Nachtpersonal und begann, die Fähigkeit einiger Tiere einzuschränken, nachts nach draußen zu gehen, sagte Präsident und CEO Gregg Hudson.

Aber weniger als zwei Wochen nach den ersten Entdeckungen wurde ein Geier namens Pin tot in seinem Lebensraum gefunden. Hudson nannte den Tod des Vogels „verdächtig“ und sagte, „eine ungewöhnliche Wunde und Verletzungen“ deuteten darauf hin, dass Pin nicht eines natürlichen Todes gestorben sei.

Wir sind so dankbar für die Unterstützung, die wir erhalten haben, während wir den unerwarteten Verlust unseres 35-jährigen Schopfgeiers Pin nachvollziehen. Ihn zu verlieren, ist nicht nur für unsere Zoofamilie verheerend, sondern auch für die Erhaltungsbemühungen dieser Art. Pin wird allen sehr fehlen. pic.twitter.com/TJEQnT0MG1 – Dallas Zoo (@DallasZoo) 24. Januar 2023

Der Zoo bietet eine Belohnung von 10.000 US-Dollar für Informationen, die zur Festnahme und Anklage eines Verdächtigen im Tod des Geiers führen.

Die Polizei von Dallas untersucht alle vier Vorfälle. Ein Sprecher sagte letzte Woche, dass die Abteilung bei den Untersuchungen mit US Fish and Wildlife zusammenarbeitet.