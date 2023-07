tz Welt

Auch der Zooalltag hat seine traurigen Momente. So kam es in Münster zu einer kontroversen Situation. Besucher gehen auf die Barrikaden.

Münster – Im Juni kursierte in den sozialen Medien unter Tierfreunden ein Video, dessen Hintergrund tragisch ist. Junge Störche sind im Allwetterzoo Münster gestorben. Doch die Lage ist verworren und die Fronten zwischen dem Zoo und einigen Besuchern haben sich offenbar verhärtet.

Jungstörche sterben im NRW-Zoo: Allwetterzoo setzt Zeichen

Wie das unter anderem WDR berichteten, dass sich die Jungvögel in ihrem eigenen Nest verhedderten und ohne fremde Hilfe nicht aus der Situation entkommen konnten. Ein Besucher filmte die Versuche der Tiere, sie zu befreien, um die Tierpfleger direkt darauf aufmerksam zu machen.

Ihre damalige Antwort: Den Tieren kann leider nicht geholfen werden. Wie der Zoo in einer Stellungnahme auf Facebook erklärt, gibt es dafür mehrere Gründe.

Das wohl relevanteste: Die Störche haben offenbar direkt über einer großen Vogelvoliere gebrütet, in der sich unter anderem Geier befinden. Sie bekamen ungefähr zur gleichen Zeit wie die Störche Nachwuchs. „Arbeits- oder Rettungseinsätze, wie sie für den Storch erforderlich sind, könnten die jungen Gänsegeier in Panik versetzen“, erklärt der Allwetterzoo Münster in der Stellungnahme. Insbesondere besteht für die jungen Geier die Gefahr, dass sie aus ihrem Horst springen und sich verletzen.

Zoo in NRW steckt im Dilemma: Mehrere Gründe gegen Storchenrettung

Ein Dilemma – denn der Zoo hat keine Fürsorgepflicht für die Störche, die sich als Wildvögel in der Nähe des Zoos angesiedelt haben, wie RUHR24 berichtet. Ganz besonders aber für die Tiere, die offiziell zur Anlage gehören. Die Störche würden von den Tierhaltern weder gefüttert noch anderweitig versorgt.

Der Zoo ist davon überzeugt, dass die Störche auf dem Gelände immer wieder brüten werden. In Dortmund hingegen brüteten Störche erstmals im Jahr 2023.

Allerdings ist es schwierig zu steuern, wohin die Wildvögel dies tun. „Wir hoffen sehr, dass wir mit dieser Stellungnahme unsere Situation klären konnten“, hieß es. Doch nicht alle Besucher scheinen zufrieden zu sein.

Allwetterzoo in Münster sammelt Kontraindikationen in den sozialen Medien

„Die Aussage des Zoos reicht nicht aus, um es einfach wegzuerklären“, warnt ein Nutzer unter dem Facebook-Beitrag. Eine andere Person droht, den Zoo nicht mehr zu betreten und den Eintrittspreis von 21,90 Euro regulär zu spenden.

„Und auch Störche stehen hier unter Naturschutz, und wenn so etwas schon mal passiert ist, müssen Maßnahmen ergriffen werden“, bemerkt ein anderer Nutzer. Bisher (Stand 1. Juli) gab es in den sozialen Medien keine weiteren Stellungnahmen oder Antworten.