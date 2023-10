Laut Mortgage News Daily lag der durchschnittliche Zinssatz für die beliebte 30-jährige Festhypothek am Mittwochmorgen bei 8 %. Das ist der höchste Wert seit Mitte 2000.

Der Meilenstein kam, als die Anleiherenditen auf ein Niveau schossen, das seit 2007 nicht mehr erreicht wurde. Die Hypothekenzinsen orientieren sich lose an der Rendite 10-jährige US-Staatsanleihen .

Die Zinsen stiegen diese und letzte Woche stark an, da die Anleger weitere Wirtschaftsdaten verdauen. Am Mittwoch waren es die Baubeginne, die im September zunahmen, wenn auch nicht so stark wie erwartet, so das US Census Bureau.

Die Zahl der Baugenehmigungen, ein Indikator für die zukünftige Bautätigkeit, ging zurück, allerdings weniger als erwartet. Letzte Woche waren die Einzelhandelsumsätze weitaus höher als erwartet, was für mehr Unsicherheit über den langfristigen Plan der Federal Reserve sorgte.

Laut der Mortgage Bankers Association haben diese höheren Zinssätze zu einem Einbruch der Hypothekennachfrage geführt, da die Antragszahlen letzte Woche im Vergleich zur Vorwoche um fast 7 % zurückgingen.

„Hier ist ein weiterer Meilenstein, der vor wenigen Monaten extrem schien“, sagte Matthew Graham, Chief Operating Officer von Mortgage News Daily. „Tatsache ist, dass viele Kreditnehmer bereits Zinssätze über 8 % gesehen haben. Allerdings sehen viele Kreditnehmer aufgrund von Rückkäufen und Rabattpunkten immer noch Zinssätze im 7er-Bereich.“

Die Bauherren nutzen Rückkäufe, um Kunden dabei zu helfen, sich ihre Häuser leisten zu können. Sie tun dies über ihre Hypothekentöchter.

Während sie das Finanzierungsinstrument in der Vergangenheit nur sehr sparsam nutzten, ist es nach Branchenangaben mittlerweile der wichtigste Anreiz für Bauherren.

„Obwohl unsere Hypothekenbank die meiste Zeit dieses Zyklus Kredite mit leicht unter dem Marktzins liegenden Zinsen angeboten hat (einfach aus Gründen der Wettbewerbsfähigkeit), ist der vollständige Rückkauf für die 30-jährige Laufzeit des Kredits, den wir kürzlich als Anreiz für Bauträger bezeichnet haben, nicht der Fall.“ „etwas, das wir in früheren Zyklen getan haben, zumindest nicht auf der breiten, mehrheitlichen Basis, die wir heute tun. Möglicherweise war es in der Vergangenheit nur in äußerst begrenztem Umfang bei ausgewählten Häusern zu finden“, sagte ein Sprecher von DR Horton der größte Hausbauer des Landes.

Der durchschnittliche Zinssatz für die 30-jährige Festschreibung lag noch vor zwei Jahren bei nur 3 %. Um es ins rechte Licht zu rücken: Ein Käufer, der ein Haus für 400.000 US-Dollar mit einer Anzahlung von 20 % kauft, hätte heute eine monatliche Zahlung von fast 1.000 US-Dollar mehr als vor zwei Jahren.

Verpassen Sie nicht diese CNBC PRO-Geschichten: