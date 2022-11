Der Zauberer von Köpenick (nd-aktuell.de)

Geschäftsführer Oliver Ruhnert ist einer der Architekten des Erfolgs des Überraschungsclubs Union Berlin. Foto: imago/Matthias Koch

Auch wenn der 1. FC Union Berlin am 14. Spieltag zu Hause gegen den FC Augsburg nicht mehr als ein Unentschieden eingefahren hat, sonnt man sich dennoch im Glanz des zweiten Tabellenplatzes in der Bundesliga. Augsburg zeigte in Berlin Konterstärke, die bekanntlich auch zu den Tugenden der Union gehört.

Diesen Sonntag fahren wir nach Freiburg. Streichs Breisgauer Schurken sind ein ähnlicher Emporkömmling wie der FCU, der ständig am Lack der alten Bundesliga-Hasen kratzt und die Champions League im Visier hat. Natürlich wehren sich die Menschen in Berlin und Freiburg offiziell gegen diese Möglichkeit, aber Geklapper, Krach, Smalltalk und Gebrüll gehören zum Geschäft und haben mit den wirklichen Plänen der Bundesligisten nichts zu tun. Union spielt nun im dritten Jahr in der 1. Bundesliga und hat in dieser Zeit einen großen Sprung nach vorne gemacht. Der Verein ist längst angekommen und hat Dortmund mit seiner Spielweise unter anderem gezeigt, wie unerreichbar hoch die Trauben in Köpenick liegen, wenn eine lustlose Geigergruppe meint, sie könne nur noch die Punkte holen. Union hat eine unheimliche Stabilität in Aktion; Jeder Spieler weiß, wo er stehen muss und ist bereit zu arbeiten.

Für diesen Service ist das Kombinat Fischer-Ruhnert zuständig. Cheftrainer Urs Fischer und Geschäftsführer Sport Oliver Ruhnert sind die Paten des Erfolgs. Vor Union war Ruhnert lange Zeit Leiter der Jugendarbeit auf Schalke und wurde 2017 als Chefscout zu Union geholt. Ein Jahr später lockte er Urs Fischer vom FC Zürich zu Union, obwohl er bei Union auf der Liste stand irgendwann, wie die Köpenicker Lerche flüstert. Ein Jahr später stieg Union zum ersten Mal in die Bundesliga auf und die beiden Männer führten Union in den letzten zwei Jahren zum Europapokal, obwohl Union jedes Jahr Schlüsselspieler an großköpfige Vereine verlor. Es ist immer noch eine Fußballsensation. Nach wie vor reiben sich die zahlreichen alten und neuen Union-Fans beim Blick auf die Tabelle täglich die Augen. Hertha BSC verflucht noch heute den Tag, an dem die beiden Magier bei Union das Zepter übernommen haben.

Ja, der Fischer-Ruhnert-Mähdrescher ist bekannt dafür, das Ungewöhnliche zu tun. In seiner Freizeit ist Fischer ein begeisterter Fliegenfischer. Ruhnert fungiert als Schiedsrichter in der Bezirksliga und ist für die Linkspartei im Iserlohner Stadtrat aktiv. Gerade die Kommunalpolitik ist für einen Fußballmanager ein ungewöhnliches Hobby, erst recht, wenn er sein Herz an die Linkspartei im Sauerland verloren hat.

Unter tatkräftiger Mithilfe von Helge Meves veröffentlichte Ruhnert letzte Woche das Buch »Das Geheimnis seines Erfolgs. Vom Sauerland über Schalke bis Union«, um Komet Ruhnert interessierten Lesern zu erklären. Auch wenn der Titel etwas kurios ist, fächert das Buch den Weg vom kleinen Olli als mäßig talentiertem Fußballer zum erfolgreichen Sport-Geschäftsführer von Union auf. Bis dahin war es eine kleine Reise, die dank ein paar seltsamer Zufälle und viel Liebe zum Fußball als glücklich bezeichnet werden kann.

Die geheime Ruhnert-Geschichte wird gestützt durch Interviews mit ehemaligen und aktuellen Weggefährten, von denen die Hälfte hätte weggelassen werden können, weil ihre Aussagen oft wiederholt werden. Warum etwa Sahra Wagenknecht auf ein außerordentlich dummes Zitat kommt („Im Sport kommt man mit Schummeln oder Gefälligkeiten vielleicht nicht so gut durch wie in der Politik“), bleibt zunächst ein Geheimnis, darf aber im November hinterfragt werden 15 bei der Buchpremiere.

Ruhnert selbst streut alle paar Absätze kurze Episoden seiner Karriere ein, die leider etwas kurz geraten sind. Dennoch macht das halbdünne Buch einen wertvollen ersten Schritt in Richtung Oliver Ruhnert-Forschung, die Anerkennung verdient.

Wegen der zu Recht ungeliebten WM in Katar müssen leider alle Union-Spieler bis zum 21. Januar 2023 auf das übernächste Union-Spiel warten. Dann spielt die Elf zu Hause gegen Hoffenheim und landet am Ende der Saison mit Glück und Geschick mindestens im Tabellenmittelfeld. Zuletzt wackelte der Klub etwas, aber man sollte ihn wegen der Dreifachbelastung durch Europapokal, DFB-Pokal und Bundesliga mit Nachsicht behandeln.

Union ist dem Bundesliga-Babyalter entwachsen und kann durchaus Zähne zeigen. Wohin der Weg langfristig führt, hängt auch von der weiteren Arbeit des Kombinats Fischer-Ruhnert ab. Coach Fischer hat kürzlich einen neuen Vertrag unterschrieben. Doch was sind Verträge im Bundesliga-Zirkus wert? Auch nach dieser Saison wird Union wieder die besten Spieler verlieren. Vielleicht ist das die besondere Herausforderung für Fischer und Ruhnert, der Konkurrenz im nächsten Jahr wieder zu zeigen, was für pfiffige Kerlchen die beiden sind?

Zur Weihnachtszeit können die Fans im Stadion An der Alten Försterei von den neuesten Kunststücken singen. Das bei den Unionsbürgern beliebte Weihnachtslied fordert seinen Tribut.

Oliver Ruhnert: Das Geheimnis seines Erfolges. Vom Sauerland über Schalke bis Union. Verlag Neues Leben, 192 S., geb., mit Fotos, 20 €.