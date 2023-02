Der Xbox 360 Store wird trotz der Angaben auf einer Xbox-Supportseite nicht geschlossen

Anfang dieser Woche sagte Microsoft, dass es viele beliebte Spiele wie ziehen würde Jetset-Radio und Die Orangenkiste aus dem 360 Store am 7. Februar. Das war schon enttäuschend genug, aber dann dank eines Tweets von Wario64 , haben wir diesen Text auf einer Support-Seite gesehen, der besagt, dass das Unternehmen plant, den Xbox 360-Marktplatz „im Laufe des nächsten Jahres“ zu schließen, und dass es die Spieler ermutigt, „alle 360-Spiele oder DLC bis Mai 2023 zu kaufen“. Zum jetzigen Zeitpunkt können Sie die Nachricht hier noch sehen, indem Sie ein wenig nach unten scrollen.

Laut Bree Adams, Global Product Marketing Manager für Xbox, war diese Nachricht ein Fehler. „Diese Nachricht wurde irrtümlich gepostet und wir können bestätigen, dass der Xbox 360-Marktplatz im Mai 2023 nicht geschlossen wird“, sagte Adams in einer Erklärung. „Zur Erinnerung: Ab dem 7. Februar 2023 wird eine begrenzte Anzahl von Spielen, Add-Ons und Spielinhalten in ausgewählten Märkten nicht mehr über den Xbox 360 Store erhältlich sein.“

Trotzdem werden wir bald einen klassischen Marktplatz verlieren: Die eShops von Wii U und Nintendo 3DS werden am 27. März geschlossen, was bedeutet, dass die Spieler nur ein paar Wochen Zeit haben, um sicherzustellen, dass sie sich alle Kopien digitaler Spiele auf diesen Plattformen schnappen vielleicht in der Zukunft haben wollen.