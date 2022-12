Der WM-Chef von Katar sagte, „der Tod ist ein natürlicher Teil des Lebens“, nachdem ein Wanderarbeiter starb, während er Lichter reparierte

Katar-WM-Boss Nasser Al Khater ist wegen seiner Äußerungen zum Tod eines Arbeiters unter Beschuss geraten.

Al Khater sagte in einem Interview mit Reuters am Donnerstag, „der Tod ist ein natürlicher Teil des Lebens“.

Der Arbeiter wurde beauftragt, Lichter an einem Trainingsgelände zu reparieren, und starb laut The Athletic bei einem Autounfall.

Der WM-Chef von Katar sieht sich der Kritik von Menschenrechtsgruppen ausgesetzt, nachdem er sagte, „der Tod ist ein natürlicher Teil des Lebens“, als er den Tod eines Wanderarbeiters ansprach, der für Reparaturen in einer Turnieranlage angeheuert wurde.

„Der Tod ist ein natürlicher Teil des Lebens, ob bei der Arbeit oder im Schlaf. Natürlich ist ein Arbeiter gestorben, unser Beileid gilt seiner Familie“, sagte Nasser Al Khater am Donnerstag gegenüber Reuters.

Al Khater widersprach der Frage des Reporters zu dem Arbeiter, einem philippinischen Staatsbürger, der beauftragt worden war, Lichter an einem Trainingsgelände der saudi-arabischen Fußballmannschaft zu reparieren, wie The Athletic am Mittwoch identifizierte. Er starb bei einem Gabelstaplerunfall, nachdem er von einer Rampe gerutscht und mit dem Kopf auf einem Betonboden aufgeschlagen war.

Al Khater sagte, es sei „seltsam“, dass Reuters ihn zu Beginn des Interviews nach dem Tod des Arbeiters fragte. „Wir sind mitten in einer Weltmeisterschaft“, sagte er. „Und wir haben eine erfolgreiche Weltmeisterschaft. Und darüber wollen Sie jetzt sprechen?“

„Der Tod ist ein natürlicher Teil des Lebens, ob bei der Arbeit oder im Schlaf. Natürlich starb ein Arbeiter. Unser Beileid gilt seiner Familie.“ Nasser Al Khater, CEO der Weltmeisterschaft in Katar, fragte heute nach einem Wanderarbeiter, der in Saudi-Arabiens Trainingsbasis https://t.co/8VbBXovjpX stirbt pic.twitter.com/EFgYgpy0Oo – Dan Roan (@danroan) 8. Dezember 2022

„Sehen Sie, der Tod von Arbeitern war während der Weltmeisterschaft ein großes Thema“, sagte er laut BBC. „Alles, was gesagt wurde und alles, was über den Tod von Arbeitern nachgedacht wurde, war absolut falsch.“

Die FIFA bestätigte am Donnerstag den Tod und sagte, sie sei „zutiefst traurig über diese Tragödie“, gab jedoch keine weiteren Einzelheiten zu seinem Tod bekannt.

Die Organisatoren der Weltmeisterschaft in Katar, das Supreme Committee for Delivery and Legacy, teilten Reuters mit, der verstorbene Arbeiter sei ein Auftragnehmer und „nicht im Aufgabenbereich des SC“.

Menschenrechtsgruppen kritisierten die Äußerungen von Al Khater

Menschenrechtsorganisationen kritisierten am Donnerstag die Äußerungen von Al Khater.

„Die Reaktionen der FIFA und der katarischen Behörden veranschaulichen die langjährige Missachtung des Lebens von Wanderarbeitern, die wiederholte Verschleierung wichtiger Fakten und das Versäumnis, Verantwortung für die Sicherheit von Wanderarbeitern zu übernehmen“, schrieben Vertreter von Human Rights Watch auf der Website der Organisation.

Sie beschuldigten Katar, den Tod von Wanderarbeitern oft auf „natürliche Ursachen“ oder „Herzstillstand“ zurückzuführen, ohne sie ordnungsgemäß zu untersuchen, und sagten, diese Todesfälle seien von vornherein vermeidbar.

Ella Knight, eine Forscherin für Arbeitsrechte von Migranten bei Amnesty International, sagte der BBC: „Wir und andere haben die katarischen Behörden jahrelang vergeblich aufgefordert, solche Untersuchungen zum Tod von Arbeitern durchzuführen.“

„Stattdessen schreiben sie weiterhin einfach eine große Anzahl von Todesfällen als ‚natürliche Ursachen‘ ab, trotz der eindeutigen Gesundheitsrisiken, die mit der Arbeit bei extremen Temperaturen verbunden sind“, fügte Knight laut Verkaufsstelle hinzu. Das diesjährige WM-Turnier und Katar tun dies weiterhin Kontroversen über das Wohlergehen von Wanderarbeitnehmern und die Rechte von LGBTQ+ konfrontiert. FIFA-Präsident Gianni Infantino verteidigte Katar und seine Menschenrechtsbilanz im November und sagte, der Westen sei mit seiner Kritik an Katar heuchlerisch. Hassan Al Thawadi, der Generalsekretär des Qatari SC, sagte 400 bis 500 Arbeiter starben während der Vorbereitungen für das Turnier, nach einem Bericht von The Guardian, dass schätzungsweise 6.500 Arbeiter in Katar starben, seit die Weltmeisterschaft vergeben wurde. Im Vergleich dazu starben acht Menschen während der Vorbereitungen für die Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien, so Reuters, während 17 Arbeiter laut Human Rights Watch im Bau für die Weltmeisterschaft 2018 in Russland starben. Al Khater und der Qatari SC reagierten nicht sofort auf die Anfragen von Insider nach einem Kommentar.