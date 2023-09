Die deutsche Wirtschaft befinde sich aufgrund der Inflation und mangelnder Nachfrage in einem „Schockzustand“, sagen Analysten

Die deutsche Wirtschaftsleistung wird in diesem Jahr aufgrund einer schwachen Auslandsnachfrage, steigender Zinsen und einer anhaltenden Energiekrise schrumpfen, heißt es in der aktuellen Prognose des Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW).

Die Wirtschaft befindet sich in einem Zustand der Krise „Schock,“ Nach Angaben des IW sind Unternehmen besonders von den geopolitischen Unsicherheiten aufgrund des Konflikts in der Ukraine betroffen. Deutsche Unternehmen und Branchen werden es tun „Umso stärker die globalen Probleme spüren“ Dieses Jahr sei es auf die Knappheit und steigenden Preise von Rohstoffen und Energie zurückzuführen, warnten die Ökonomen.

Der schleppende Welthandel und die schwache Nachfrage werden dazu führen, dass das Bruttoinlandsprodukt der größten Volkswirtschaft der EU geringer ausfällt als erwartet. Es wird prognostiziert, dass sie im Vergleich zum Vorjahr um fast 0,5 % sinken wird, während die Arbeitslosigkeit 5,5 % erreichen wird, heißt es in dem Bericht.









Die Inflation ist seit Jahresbeginn weiterhin hoch und dürfte bei etwa 6,5 ​​% bleiben, was die Verbraucherausgaben belasten wird.

„Die Regierung muss dringend Maßnahmen ergreifen, um diesen wirtschaftlichen Abschwung zu beenden“ sagte der Leiter der Abteilung Makroökonomie und Konjunkturforschung am IW, Professor Michael Gromling.

„Geringere Steuerbelastungen und eine attraktive und unbürokratische Förderung von Innovationen und Investitionen würden Unternehmen helfen, die aktuellen Schocks besser zu bewältigen.“ er fügte hinzu.

Die Wirtschaftsstimmung in Deutschland hat unter den Auswirkungen der fiskalpolitischen Straffung gelitten, wie etwa gestiegene Produktionskosten und hohe Zinssätze. Investitionen sind für Unternehmen weniger attraktiv geworden, wobei der Bausektor laut Daten am stärksten betroffen ist. Die Investitionen in den Wohnungsbau werden in diesem Jahr voraussichtlich um 3 % zurückgehen.

Weitere Geschichten zu Wirtschaft und Finanzen finden Sie im Wirtschaftsbereich von RT