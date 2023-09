New York

CNN

—



Nach mehreren Jahren explodierender Heizkosten im Winter wird erwartet, dass Millionen Amerikaner in der kommenden Saison endlich etwas Erleichterung erfahren – wenn sie ihre Häuser mit Erdgas heizen.

Laut einer am Mittwoch veröffentlichten Schätzung der National Energy Assistance Directors Association wird Erdgasheizung, die von knapp der Hälfte der US-Haushalte genutzt wird, in diesem Winter voraussichtlich durchschnittlich 726 US-Dollar kosten, 7,8 % weniger als im Vorjahr.

Aber diejenigen, die zu Hause Heizöl verwenden, werden wahrscheinlich erneut in Schwierigkeiten geraten. Es wird erwartet, dass die Kosten auf durchschnittlich 2.275 US-Dollar steigen, was einem Anstieg von 8,7 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, da die Ölpreise teilweise aufgrund der jüngsten Entscheidungen Russlands und Saudi-Arabiens, die Erdölproduktion zu drosseln, steigen. Nur 4,1 % der Haushalte nutzen Heizöl, vor allem im Nordosten.

„Dies ist das erste Jahr, in dem viele Familien eine Pause bekommen“, sagte Mark Wolfe, der Geschäftsführer des Verbandes, und verwies auf den prognostizierten Rückgang der Erdgasheizkosten. Allerdings: „Wenn man in Neuengland ist, ist das beängstigend. Für Familien, die Heizöl nutzen, wird es ein weiteres teures Jahr.“

Das Heizen mit Propan wird voraussichtlich durchschnittlich 1.538 US-Dollar kosten, 4,2 % mehr als in der letzten Saison. Strom, die zweithäufigste Wärmequelle, wird voraussichtlich durchschnittlich 1.374 US-Dollar kosten, was einem Anstieg von 1,2 % entspricht.

Die bundesstaatliche Energieinformationsbehörde wird voraussichtlich nächsten Monat ihre Prognose für die Heizkosten im Winter veröffentlichen.

Die Amerikaner bereiten sich auf die Heizsaison im Winter vor, während die steigenden Gaspreise ihre Finanzen belasten.

Trotz des prognostizierten Rückgangs der Heizkosten für Erdgas geben Familien nach Angaben des Verbands immer noch weitaus mehr aus als im Winter 2020/2021, als es sie pro Saison nur durchschnittlich 573 US-Dollar kostete.

Die Kosten für Heizölverbraucher explodierten seit jenem Winter, als sie im Durchschnitt nur 1.212 US-Dollar zahlten. Das Heizen mit Propan und Strom kostete im Winter 2020–2021 durchschnittlich 1.162 US-Dollar bzw. 1.180 US-Dollar.

„Auf absehbare Zeit wird die Energieversorgung zu Hause teuer sein“, sagte Wolfe. „Wir sehen nicht die Preise wie vor drei oder vier Jahren.“

Darüber hinaus wird nicht erwartet, dass der Kongress weiterhin die erheblichen Finanzierungsschübe für das Low Income Home Energy Assistance Program bereitstellt, die er in den letzten Jahren vorgenommen hat, sagte Wolfe.

Sowohl das Repräsentantenhaus als auch der Senat, die sich noch nicht auf die Finanzierung der Bundesregierung für das kommende Haushaltsjahr geeinigt haben, haben vorgeschlagen, etwa 4 Milliarden US-Dollar für das Sicherheitsnetzprogramm bereitzustellen. Aber der Gesetzgeber hatte in diesem Jahr 6 Milliarden US-Dollar und im vorangegangenen Geschäftsjahr etwa 8,4 Milliarden US-Dollar bereitgestellt, um den Amerikanern bei der Bewältigung der steigenden Energiepreise zu helfen.

Die Kürzung könnte bedeuten, dass 1 Million weniger Familien versorgt werden, sagte Wolfe, der befürchtet, dass die Zuteilung noch weiter gekürzt werden könnte.

Und es würde zu einer Zeit kommen, in der die Anträge auf LIHEAP-Unterstützung sowohl für Heiz- als auch für Kühlunterstützung gestiegen sind.

„Ein Teil des Problems besteht darin, dass wir wegen des Sommers unter Druck stehen, ganzjährige Programme durchzuführen, und nicht genug Geld vorhanden ist“, sagte Wolfe.

Wenn das LIHEAP-Bundesbudget gekürzt wird, könnte die Alliance for Community Empowerment – ​​die Hilfe an Einwohner von Connecticut verteilt – gezwungen sein, Menschen in Not abzuweisen, sagte Monette Ferguson, Geschäftsführerin der gemeinnützigen Organisation.

„Die Budgetkürzung wird nicht nur dazu führen, dass unsere Kunden große Opfer bringen müssen, sondern kann auch dazu führen, dass Kinder keine Wärme bekommen“, sagte Ferguson. „Die Betriebskosten haben sich verdoppelt, und Kunden sollten sich nicht entscheiden müssen, ob sie ihre Familien mit Wärme oder Lebensmitteln versorgen wollen.“