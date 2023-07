Minneapolis

Laut dem am Donnerstag veröffentlichten Erzeugerpreisindex des Bureau of Labor Statistics setzte die Großhandelsinflation im vergangenen Monat ihre jahrelange Verlangsamung fort und stieg in den zwölf Monaten bis Juni nur um 0,1 %.

Der PPI-Index, ein wichtiger Inflationsindikator, der die durchschnittliche Änderung der Preise misst, die Unternehmen an Lieferanten zahlen, hat sich seit seinem Höchststand von 11,2 % im Juni 2022 deutlich abgekühlt und ist nun zwölf Monate in Folge gesunken. Die jährliche Inflation der Erzeugerpreise ist auf dem niedrigsten Stand seit August 2020, wie BLS-Daten zeigen.

Laut Refinitiv erwarteten Ökonomen einen jährlichen Anstieg von 0,4 %.

Auf monatlicher Basis stiegen die Preise um 0,1 %.

Dem BLS-Bericht zufolge blieben die Warenpreise im Monatsverlauf stabil, nachdem sie im Mai um 1,6 % eingebrochen waren. Daher waren die Preise für Dienstleistungen, die gegenüber Mai um 0,2 % stiegen, der Hauptgrund für den leichten Anstieg im Juni.

Der PPI ist ein genau beobachtetes Inflationsmaß, da er durchschnittliche Preisänderungen erfasst, bevor sie die Verbraucher erreichen, und ein Indikator für potenzielle Preisänderungen in Geschäften ist.

Während der PPI nicht direkt mit dem genauen Ergebnis des Verbraucherpreisindex des Folgemonats korreliert – einem wichtigen Inflationsindikator, der Preisänderungen für einen Korb von Waren und Dienstleistungen verfolgt – bietet er einen Blick auf die Inflation der gesamten Wirtschaft abzüglich der Mieten, sagte er Alex Pelle, US-Ökonom von Mizuho Securities.

Und das Bild sieht im Moment ziemlich scharf aus.

„Es ist definitiv ein guter Monat für die Inflation“, sagte Pelle gegenüber CNN. „Das haben Sie beim CPI gesehen, und jetzt sehen Sie es beim PPI.“

Im Juni sank die am VPI gemessene Inflation auf 3 % jährlich, den niedrigsten Wert seit März 2021, berichtete die BLS am Mittwoch.

Sowohl der VPI als auch der PPI sind seit ihren Höchstständen im Juni 2022 monatlich gesunken, als rekordhohe Energie- und Gaspreise die Spitzen auf 9,1 % bzw. 11,2 % anheizten.

Daher spielen die Basiseffekte der Jahresvergleiche eine Rolle bei den starken Rückgängen der Indizes.

Dennoch zeigt auch die zugrunde liegende Inflation einen Abkühlungstrend – wenn auch gedämpfter.

Im Fall des PPI stieg dieser „Kern“-Index in den zwölf Monaten bis Juni um 2,4 %, wenn man die volatileren Kategorien Lebensmittel und Energie herausrechnet. Das ist ein Rückschritt gegenüber dem Anstieg von 2,6 % im Mai und den Erwartungen der Ökonomen von 2,6 %.

Der Kern-PPI, der auf Monatsbasis um 0,1 % stieg, liegt auf dem niedrigsten Jahresniveau seit Februar 2021.

Die Inflation sieht um einiges besser aus als im letzten Jahr, als die Federal Reserve eine Kampagne startete, um Preissteigerungen mit Zinserhöhungen zu bekämpfen, aber Ökonomen gehen nicht davon aus, dass die neuesten CPI- und PPI-Zahlen die Zentralbanker davon abhalten werden, noch einmal anzukurbeln die Geldpolitik straffen.

Ab März 2022 führte die Zentralbank zehn aufeinanderfolgende Zinserhöhungen durch, um die Inflation einzudämmen, und legte letzten Monat schließlich eine Pause ein. Es wird allgemein erwartet, dass die Fed die Zinsen bei ihrer Sitzung später in diesem Monat um einen weiteren Viertelpunkt anheben wird.

„(Die Juni-Daten) bedeuten, dass die Tauben eher früher als später ein etwas besseres Argument haben werden, was die Wahrscheinlichkeit eines zweiten Anstiegs in diesem Jahr verringert“, sagte Pelle und verwies auf die häufig verwendeten Begriffe um die unterschiedlichen geldpolitischen Ansätze der Fed-Mitglieder zu beschreiben.

Tauben bevorzugen tendenziell eine lockere Geldpolitik und Themen wie niedrige Arbeitslosigkeit gegenüber niedriger Inflation, während Falken vor allem kräftige Zinserhöhungen und eine niedrige Inflation bevorzugen.

Aber wie lange eine Sperre dauern könnte, sei eine andere Frage, sagte Pelle.

Der Arbeitsmarkt kühlt sich von einem sengenden Zustand ab, bleibt aber in der Vergangenheit heiß und angespannt. Angesichts der anhaltenden demografischen Veränderungen (einschließlich des massiven Ausscheidens der Babyboomer-Generation aus dem Erwerbsleben) könnte diese Anspannung anhalten, sagte Pelle.

„Müssen wir die Zinsen wirklich senken, wenn das BIP im Trend liegt und der Arbeitsmarkt immer noch sehr angespannt ist?“, sagte er. „Die Inflation geht zurück, aber die Wirtschaft wächst möglicherweise ein wenig in Richtung dieser höheren Zinsniveaus. Die Wartezeit könnte also länger sein, als die Leute erwarten. Aber wir könnten einen Teil des Erfolgs daraus ziehen, noch höher zu kommen.“