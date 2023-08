Vielleicht sehen die USA in den BRICS-Plänen wirklich keine ernsthafte Bedrohung. Oder vielleicht ist es einfach eine politische Strategie, die Absicht der Gruppe, den Iran, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Ägypten, Äthiopien und Argentinien einzubeziehen, herunterzuspielen. Auf jeden Fall hat der nationale Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, gesagt, dass der BRICS-Block kein geopolitischer Rivale der Vereinigten Staaten sei, weil ihre Interessen zu unterschiedlich seien.

Das Weiße Haus versucht offensichtlich, das Boot nicht ins Wanken zu bringen. Niemand hat die Initiative als offenen Angriff auf die globale Vorherrschaft der USA angeprangert. Ein Sprecher des Außenministeriums sagte, dass die USA „weiterhin mit unseren Partnern und Verbündeten in bilateralen, regionalen und multilateralen Foren zusammenarbeiten werden, um den Weltfrieden und die Sicherheit aufrechtzuerhalten … Die USA bekräftigen ihre Überzeugung, dass die Länder die Partner und Verbündeten selbst auswählen können.“ Gruppierungen, mit denen sie sich verbinden werden.

Der nationale Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, sagte, die BRICS-Gruppe sei kein geopolitischer Rivale Amerikas Bild: IMAGO/ABACAPRESS

Stattdessen will sich Washington auf den 18. Gipfel der G20-Staaten konzentrieren, der in zwei Wochen in Neu-Delhi stattfinden wird. Die fünf BRICS-Länder werden dort ebenso vertreten sein wie potenzielle neue Mitglieder, Argentinien und Saudi-Arabien – nicht jedoch die Vereinigten Arabischen Emirate, Ägypten oder Äthiopien. Am wichtigsten ist, dass der Erzfeind der USA, der Iran, nicht anwesend sein wird. Das Weiße Haus erklärte, dass die westlichen Nationen beim Treffen in Neu-Delhi „starke Ergebnisse“ anstrebten, die die Rolle der G20 als „führendes Forum für wirtschaftliche Zusammenarbeit“ unter Beweis stellen würden.

„In erster Linie ein Wirtschaftsbündnis“

Viele westliche Länder bleiben hinsichtlich der Möglichkeit, dass BRICS zu einem neuen Machtzentrum werden könnte, zurückhaltend. Nur wenige Medien haben es gewagt, die Tarnung zu durchbrechen und zum Ausdruck zu bringen, was viele Regierungen möglicherweise hinter verschlossenen Türen denken.

Die norwegische Zeitung Aftenposten kommentierte, dass die BRICS-Gruppe „ein globaler Club für autoritäre und reaktionäre Führer geworden ist, mit China und Russland an der Spitze“. Die Menschen in diesen Ländern hätten etwas Besseres verdient, hieß es in der Zeitung.

„Die Tatsache, dass am Ende nur Argentinien, Ägypten, Äthiopien, Iran, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate zum Beitritt eingeladen wurden, ist ein Rückschlag für China“, sagte die niederländische Zeitung NRC schrieb. Südafrika betonte, es sei „völlig falsch“, BRICS als antiwestliche Plattform zu sehen. „Die Gruppe ist noch keine Alternative zur G7, wie China sie gerne hätte“, heißt es in dem Papier abschließend.

NRC schrieb außerdem, dass die von Brasilien angestrebte gemeinsame Währung unrealistisch sei, solange die wirtschaftlichen Unterschiede zwischen den Mitgliedsländern beträchtlich seien. „In einer multipolaren Welt scheuen sich viele Länder des globalen Südens verständlicherweise davor, alles auf eine Karte zu setzen“, argumentierte die Zeitung. „Die Symbolik des kooperierenden globalen Südens sollte nicht unterschätzt werden, aber die BRICS-Gruppe ist und bleibt in erster Linie ein Wirtschaftsbündnis.“

Berlin entspannt

Und was ist mit Deutschland? Außenministerin Annalena Baerbock vertritt in der Öffentlichkeit die Meinung, dass es eigentlich keine so große Sache sei und völlig legitim, dass Länder in der globalisierten Welt von 2023 woanders nach Bündnissen suchen. „In Zeiten wie diesen jedes Land der Welt.“ ist sich der Bedeutung von Zusammenarbeit und Partnerschaft bewusst“, sagte sie. „Jedes Land muss sich immer wieder fragen: Welche Partnerschaft passt am besten zu seinen eigenen Werten und Interessen? Welche bringt ihm langfristig den größten Nutzen?“

Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock sagte, alle Länder würden überlegen, welche Partnerschaften ihnen am meisten nützen würden Bild: DW

Die Strategie Deutschlands besteht eindeutig darin, einzuladen, cool zu bleiben und zu betonen, dass in Berlin die Tür immer für alle neuen BRICS-Mitglieder offen steht. Baerbock wies darauf hin, dass Deutschland mit allen außer Iran bereits über Kommunikationskanäle verfüge.

Der deutsche Außenminister sprach sich nachdrücklich für eine Zusammenarbeit mit den neuen Mitgliedern dieser Gruppe wichtiger Schwellenländer aus. Sie teile nicht die in deutschen Medien verbreitete Ansicht, dass Treffen der BRICS-Staaten ein Problem seien, sagte sie und verwies darauf, dass auch die Europäer, die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) und die G20 die Freiheit hätten, dies zu tun Sie wählen ihre Treffenpartner selbst aus.

Die Europäische Union steht vor einer Herausforderung

Ein Mitglied von Baerbocks Partei nimmt jedoch kein Blatt vor den Mund, wenn es um den Ausgang des Gipfels in Südafrika geht. „Der BRICS-Gipfel hat historische Fakten geschaffen. Dadurch wird die internationale Bedeutung der BRICS erheblich zunehmen, auch wenn es zwischen ihren Mitgliedern erhebliche Unterschiede gibt“, sagte Reinhard Bütikofer, der außenpolitische Koordinator der Grünen im Europäischen Parlament. „Der Charakter der BRICS wird sich mit dieser Erweiterungsrunde ändern. Chinas Dominanz wird zunehmen und die BRICS werden zu einer eindeutig autoritären Gruppe“, sagte er.

Der EU-Grünen-Politiker Reinhard Bütikofer warnt davor, dass die BRICS-Staaten durch die geplante Erweiterung zu einer klar autoritären Gruppe werden Bild: Dwi Anoraganingrum/Geisler/Picture Alliance

Bütikofer räumte ein, dass die BRICS-Gruppe nicht homogen sei, was sich an ihrer Haltung zum Krieg Russlands gegen die Ukraine zeige. Was sie einig zu sein scheine, sei ihre „antiwestliche“ Haltung, sagte er. „BRICS war bereits nicht-westlich, jetzt verlagert sich der Schwerpunkt in Richtung Konfrontation.“

Der EU-Politiker warnt, dass die EU nun vor einer gewaltigen Herausforderung stehe. „Wir haben nicht viele Jahre Zeit, um zu beweisen, dass Europa ein glaubwürdiger, verlässlicher und fairer Partner für arme und Entwicklungsländer sein will“, sagte er. „Wenn es uns nicht gelingt, werden sich viele dieser Länder stattdessen an die BRICS-Staaten wenden.“

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf Deutsch veröffentlicht.