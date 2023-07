Nächsten Abschnitt überspringen Der Krieg wird weitergehen, wenn der Westen seine „Pläne“ zur Dominanz Russlands nicht aufgibt – Lawrow

Der russische Außenminister Sergej Lawrow sagte am Mittwoch, dass der Krieg in der Ukraine weitergehen werde, wenn der Westen nicht aufhöre, Russland zu dominieren und zu besiegen.

„Warum findet die bewaffnete Konfrontation in der Ukraine kein Ende? Die Antwort ist sehr einfach: Es wird so lange weitergehen, bis der Westen seine Pläne zur Wahrung seiner Vorherrschaft aufgibt und seinen zwanghaften Wunsch überwindet, Russland durch seine Kiewer Marionetten eine strategische Niederlage zuzufügen“, heißt es in einer Abschrift von Lawrows Interview mit Indonesian Tageszeitung Kompas.

„Es gab keine Anzeichen einer Änderung ihrer Position und wir sehen, wie Amerika und seine Komplizen kontinuierlich Waffen in die Ukraine pumpen und (Selenskyj) dazu drängen, den Kampf fortzusetzen“, sagte Lawrow.

Der Krieg in der Ukraine begann, nachdem Russland im Februar 2022 eine umfassende Invasion seines Nachbarn startete. Russland annektierte 2014 auch illegal die Halbinsel Krim.

Lawrow wird diese Woche am Ostasiengipfel und dem ASEAN-Regionalforum in Jakarta teilnehmen und seine Kommentare einige Zeit vor den Gesprächen des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mit NATO-Führern in Litauen abgeben.

ukrainisch Beamte hatten nach einem konkreteren Fahrplan für die NATO-Mitgliedschaft gesucht, es wurde jedoch kein klarer Zeitplan angegeben.