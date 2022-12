Der Westen muss den Agrarsektor der Ukraine unterstützen – jetzt – POLITICO

Andriy Vadaturskyy wurde Eigentümer und CEO von Nibulon, nachdem seine Mutter und sein Vater, der Gründer des Unternehmens, getötet wurden, als eine russische Rakete am 31. Juli ihr Haus traf. Zwei Nibulon-Mitarbeiter starben am 1. November und ein weiterer wird als vermisst gemeldet, nachdem russische Streitkräfte angegriffen hatten ihre Schiffe im Schwarzen Meer.

Seit Russland mit seiner umfassenden Invasion in der Ukraine begann, gibt es zahlreiche Beispiele für seine eskalierende Dominanz, wie die Entscheidung, den Schwarzmeer-Getreidekorridor Ende letzten Monats auszusetzen, nur um ihn Tage später wieder aufzunehmen, deutlich gezeigt hat.

Indem Moskau eine Krise milderte, die es selbst verursacht hatte, versuchte es den westlichen Unterstützern der Ukraine zu zeigen, dass es derjenige ist, der die Karten in der Hand hat, und dass ein Kompromiss zu Russlands Bedingungen der einzige Weg sein wird, den Krieg zu beenden.

Russland macht die Ukraine auch für die verringerte Getreideversorgung der globalen Märkte in Afrika und anderen Teilen der Welt verantwortlich, die von gestiegenen Lebensmittelpreisen schwer getroffen wurden, und präsentiert sich als wohlwollendes Land, das sich Sorgen um den Welthunger macht.

Aber gleichzeitig schränkt Russland, um der Wirtschaft des Landes weiteren Schaden zuzufügen, die Möglichkeiten der Landwirte in der Ukraine, ihre Produkte auf dem Seeweg nach Afrika und anderswo zu exportieren, stark ein. Vor dem Krieg machte der Agrarsektor der Ukraine 11 Prozent des BIP des Landes und 41 Prozent seiner Exporte im Wert von 27 Milliarden Dollar aus. Und dieser lebenswichtige Sektor braucht jetzt dringend Unterstützung.

Mein Unternehmen, Nibulon, ist ein Agrarproduzent in der Ukraine und einer der größten Getreideexporteure des Landes. Unsere Erfahrung seit Kriegsbeginn ist ein hervorragendes Beispiel für die Umwälzungen, mit denen der Sektor konfrontiert ist.

Beispielsweise sind unsere Exporte zwischen März und August um 88 Prozent eingebrochen, weil wir unsere gewohnten Routen über den Hafen von Mykolajiw nicht mehr nutzen konnten. Wir haben auch Vermögenswerte im Wert von bis zu 82 Millionen US-Dollar, die in vorübergehend besetzten Gebieten eingeschlossen sind.

Zudem sind derzeit über 40 Prozent unserer Mitarbeiter kriegsbedingt arbeitsunfähig. Einige kämpfen an vorderster Front für die Ukraine, andere wurden aus ihren Häusern vertrieben und können nicht aus der Ferne arbeiten, und andere befinden sich immer noch in illegal von Russland annektierten Gebieten und können nicht gehen.

Kein Wunder, dass der Sektor nach UN-Schätzungen insgesamt bereits Schäden und Verluste in Höhe von 30,5 Milliarden Dollar erlitten hat.

Nibulon unsererseits tut, was es kann, um den Agrarsektor der Ukraine am Laufen zu halten. Wir haben einige Exporte auf Schiene und Straße umgeleitet; Wir haben auch den Flusstransport genutzt und bauen derzeit ein neues Flussterminal an der Donau als Versicherung gegen zukünftige Störungen.

Der Landweg ist allerdings deutlich teurer und die Logistikkosten sind je nach Route im Durchschnitt bereits um das 10- bis 40-fache gestiegen. Exporte über Polen und Rumänien waren aufgrund bürokratischer Verzögerungen an der Grenze ebenfalls besonders langsam.

In der Zwischenzeit ist die Menge an Weizen, die in diesem Jahr aufgrund von Störungen durch den Krieg – einschließlich Düngemittelknappheit – ausgesät wurde, bereits um 40 Prozent niedriger als im Vorjahr, und die Minenräumung der landwirtschaftlichen Flächen der Ukraine könnte Jahrzehnte, wenn nicht länger dauern.

Um Russlands Strategie entgegenzuwirken, müssen die westlichen Länder erkennen, dass sie ein direktes Interesse daran haben, den Agrarsektor der Ukraine so schnell wie möglich zu unterstützen. Die Beschäftigung ukrainischer Landwirte wird nicht nur zur Aufrechterhaltung der Wirtschaft des Landes beitragen, sondern auch dazu beitragen, die globalen Lebensmittelpreise zu senken und die Migration aus den ärmsten Ländern der Welt zu verhindern.

Westliche Regierungen und Kreditgeber sollten die Finanzierungsmöglichkeiten erweitern und dringend Flexibilität bei der Schuldenrückzahlung bieten, damit Landwirte, Händler und Logistikanbieter diese lebenswichtige Branche am Laufen halten können.

Auch der Ersatz kriegsgeschädigter Einrichtungen und Ausrüstungen ist zentral. Da mehr als die Hälfte der ukrainischen Getreidelagerkapazität nicht mehr verfügbar ist, brauchen die Landwirte dringend temporäre Silos zur Getreidelagerung sowie Maschinen zum Be- und Entladen.

Neben Odessa sollte der Getreidekorridor auch um den Hafen Mykolajiw erweitert werden, der vor dem Krieg 30 Prozent der ukrainischen Exporte ausmachte.

Es besteht kein Zweifel, dass die ukrainischen Landwirte eine Schlüsselrolle dabei spielen werden, das Land wieder auf die Beine zu bringen. Vor der Invasion war die Ukraine nach den Vereinigten Staaten der zweitgrößte Getreideexporteur der Welt, auf den rund 14 Prozent der gesamten Getreideimporte der Europäischen Union entfielen, und war gleichzeitig ein bedeutender Weizenlieferant für Länder wie Bangladesch, Ägypten, Libyen und den Jemen.

Da die Nachfrage nach Nahrungsmitteln mit dem weiteren Wachstum der Weltbevölkerung steigt, sollte die Ukraine eine glänzende Zukunft als landwirtschaftliches Kraftwerk haben. Und obwohl die Wiederherstellung der Produktion des Landes zweifellos eine langfristige Aufgabe sein wird, brauchen wir auch sofortige Hilfe.

Die große Herausforderung, den Wiederaufbau der Ukraine vorzubereiten, und die Notwendigkeit einer Initiative in der Größenordnung des Marshall-Plans standen im Mittelpunkt der Ukraine Recovery Conference, die Anfang November von der Bundesregierung ausgerichtet wurde.

Und während es wichtig ist, für morgen zu planen, müssen sich die Verbündeten der Ukraine daran erinnern, dass die heutige Herausforderung das Überleben ist.