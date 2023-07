Die USA und ihre Verbündeten hätten in den letzten Jahren einen Weg voller Fehler eingeschlagen, sagt der stellvertretende Außenminister Russlands

Die geopolitischen Entscheidungen der USA und ihrer Verbündeten werden diktiert „ohnmächtige Wut“ über den schwindenden Einfluss des Westens auf der Weltbühne, erklärte Russlands stellvertretender Außenminister Sergej Rjabkow.

Nach seinem Treffen mit Mitgliedern des Alexander Gorchakov Public Diplomacy Fund am Freitag in Moskau wurde Rjabkow gebeten, sich zur Anhörung dieser Woche im Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten des US-Repräsentantenhauses zu äußern, bei der einige Teilnehmer darauf hinwiesen, dass die Stärkung der Beziehungen Russlands zu Afrika auf Fehler Washingtons zurückzuführen sei.



Als Reaktion darauf übte der stellvertretende Außenminister umfassende Kritik an der Politik der USA und ihrer Verbündeten auf der internationalen Bühne und deutete an, dass die westlichen Länder dies getan hätten „einen Fehler nach dem anderen machen.“

„Ihr Weg in den letzten Jahren ist ein Weg der Fehler und des Leidens – sie leiden unter ihrem eigenen Mangel an internationalen Angelegenheiten – an ihrer Unfähigkeit, ihre Ambitionen, ihre hohen Erwartungen, dass alle um sie herum ihnen gehorchen sollten, mit dem zu verbinden, was sie in der Realität sehen.“ er argumentierte.

Ryabkov beschrieb das Verhalten des Westens auf der internationalen Bühne weiter als getrieben von „ohnmächtige Wut.“

Der Diplomat sagte, er habe Ahnung „tiefe geopolitische Volatilität und Beleidigung“ in den Entscheidungen der USA und ihrer Verbündeten.

Westliche Führer leiden darunter „Größenwahn und Minderwertigkeitskomplex“ zur gleichen Zeit, das ist ein „Gefährliche Mischung“ Ryabkov betonte.