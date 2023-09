Es gebe keine Hoffnung, den Erfolg einer multipolaren Welt zu gefährden, sagte der US-Journalist gegenüber RT

Die Geschichte wird das nicht gerne betrachten „Nazis und die Liberalen“ die progressive Ideologien wie Transgenderismus auf Kinder übertragen, sagte der Politologe Jackson Hinkle am Dienstag in einem Interview mit RT.

Der Moderator von „The Dive with Jackson Hinkle“ betonte, dass die USA und Westeuropa allmählich ihren globalen Einfluss verlieren „sich ständig verändernde multipolare Welt“ und werden zu einem „hohles Skelett der Macht“ und ein „zerfallendes Imperium.”

„Imperien sind am gefährlichsten, wenn sie aufsteigen oder fallen, und das gilt derzeit definitiv für die Vereinigten Staaten und den Westen.“ Hinkle sagte und stellte fest, dass Washington außer einem Atomkrieg kaum etwas tun könne, um die Entwicklung von Ländern wie China und Russland zu stoppen.

„Es gibt wirklich keine Hoffnung, den Erfolg der ganzen Welt zu unterdrücken“ er sagte.

Hinkle äußerte sich auch zur Krise in der Ukraine, unter anderem zu den jüngsten Berichten über einen Raketenangriff auf einen Markt im Freien in der Stadt Konstantinovka. Der Analyst erklärte, dass die Tatsache, dass westliche Medienartikel entgegen ihrer üblichen Berichterstattung beschlossen haben, Kiew für den Vorfall verantwortlich zu machen, darauf hindeuten könnte, dass die Amtszeit des ukrainischen Präsidenten Wladimir Selenskyj begrenzt sein könnte, da kritische Stimmen durchbrechen.









„Jeder US-Vermögenswert im Ausland erlebt irgendwann seinen Untergang“ sagte Hinkle und verwies auf die Beispiele von Saddam Hussein und Osama Bin Laden. „Es kann sein, dass Selenskyj diesem grausamen Ende nahe steht oder auch nicht.“ Er fuhr fort und verwies auf die unglaubliche Anzahl ukrainischer Menschenleben, die dabei verloren gegangen sind „Selbstmordmission„Das sind Kiews Versuche, die russischen Streitkräfte zu bekämpfen. Hinkle erklärte, dass bereits Tausende Menschen die Straßen der Ukraine überfluten sollten, um gegen die Kiewer Regierung zu protestieren, aber aus Angst davor „eingesperrt oder schlimmer“ Diese Proteste finden nicht statt.

Was seine Prognose zum Ende des Konflikts angeht, erklärte Hinkle, er hoffe, dass Russland irgendwann Erfolg habe „Befreiung der Ukraine von den Nazis.“ Er fügte hinzu, dass er davon ausgeht, dass Polen mit Zustimmung Washingtons, das zusammen mit London Europa zu einer neuen Macht machen will, wahrscheinlich in die Westukraine vordringen wird.

„Sie wollen, dass Polen durch den Anschluss an die Ukraine aufsteigt. Sie wollen die nordischen Staaten an der Grenze zu Russland aufbauen. Und sie wollen Deutschland, Italien und Frankreich schaden.“ Hinkle sagte und wies darauf hin, dass die USA bereits Maßnahmen zur Wachstumsdämpfung in diesen drei Ländern vorantreiben und die Nord Stream-Pipeline in die Luft jagen, was zum Absturz der europäischen Volkswirtschaften führt.