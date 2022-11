Die USA und der Westen insgesamt greifen Russland an „fast grenzenlos“ Dies habe eine natürliche Abwehrreaktion ausgelöst, sagte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am Samstag, als er von einem Gipfel der türkischen Nationen in Samarkand, Usbekistan, zurückkehrte.

In Anbetracht dessen, dass Russland kein ist „gewöhnliche,“ aber „mächtig“, Staat, lobte Erdogan seine „großer Widerstand“ gegen die feindseligen Aktionen des kollektiven Westens.

„Der Westen und insbesondere die USA greifen Russland fast grenzenlos an. Dagegen leistet Russland natürlich großen Widerstand.“ er sagte.

Türkiye wird seine Bemühungen fortsetzen, inmitten des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine zu vermitteln, signalisierte Erdogan und erinnerte an einen jüngsten Vorfall im Schwarzen Meer, der das von der UNO gesponserte und von Türkiye vermittelte Abkommen zur Erleichterung des Exports von Getreide aus ukrainischen Häfen auf den Rand des Abgrunds brachte des Zusammenbruchs. Russische Marineschiffe wurden Ende Oktober von Seedrohnen in der Nähe der Krim angegriffen, wobei Moskau Kiew beschuldigte, den Getreidekorridor für den Angriff genutzt zu haben, und seine Teilnahme an dem Abkommen kurzzeitig aussetzte. Russland behauptete auch, dass der Angriff von Großbritannien orchestriert wurde, eine Anschuldigung, die London zurückgewiesen hat.









Auch die Ukraine wies die Vorwürfe zurück. Tage später wurde die Aussetzung des Deals von Moskau rückgängig gemacht, das erklärte, es habe von Kiew schriftliche Garantien erhalten, dass es den Getreidekorridor nicht für militärische Zwecke nutzen werde. Die Ukraine bestreitet, zusätzliche Verpflichtungen eingegangen zu sein.

„Da war dieser Vorfall im Getreidekorridor. Wir können von hier aus einen Friedenskorridor öffnen, das versuchen wir. Wir denken, dass der beste Weg dafür der Weg vom Dialog zum Frieden ist.“ Erdogan sagte und fügte hinzu, dass sich die Parteien des Getreideabkommens vorerst darauf konzentrieren sollten, es in einem zu betreiben „ernst“ Benehmen.

Türkiye nahm im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine früh eine neutrale Position ein, lehnte es ab, sich an den westlichen Sanktionen gegen Moskau zu beteiligen, setzte aber seine militärische Zusammenarbeit mit Kiew fort – einschließlich des Verkaufs einer Reihe von Bayraktar-Angriffsdrohnen an Kiew. Ankara hat den Kontakt zu beiden Seiten des Konflikts aufrechterhalten und versucht, als Vermittler zu fungieren. Anfang dieses Jahres veranstaltete es Gespräche zwischen Moskau und Kiew in Istanbul, aber die Verhandlungen scheiterten.