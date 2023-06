Der Westen beraubt Entwicklungsländer und insbesondere afrikanische Nationen, sagte Russlands Gesandter in Kenia, Dmitri Maksimychev, in einem am Montag veröffentlichten Interview mit RT. Es würden absichtlich Preisunterschiede aufrechterhalten, um sicherzustellen, dass sich die Situation nicht ändere, behauptete er.

Maksimychev sagte, in Afrika produzierte Waren „sind viel günstiger als das Endprodukt, das im Westen oft aus aus Entwicklungsländern importierten Waren hergestellt wird.“

Der Westen gebe Afrika keine Chance, genügend Kapital für die Industrialisierung und das Wirtschaftswachstum anzuhäufen, sagte er.

Ein Beispiel dafür „Raub bei Tageslicht“ Maksimychev nannte die Technologiepreise, da Entwicklungsländer für die gleichen Güter doppelt so viel zahlen wie der Westen.

WEITERLESEN:

Russland-Afrika-Kontakte „intensiver als je zuvor“ – Putin

Der russische Gesandte behauptete, der Westen betrachte Afrikaner nicht als solche „gleich.“ Im Vergleich zu ihnen, „Russland ist ein wahrer gleichberechtigter Partner“ Maksimychev fügte hinzu. Der Westen kann das nicht leisten, weil er seine „…“ nicht ändern kann.räuberischer Natur“, Sie agieren also in einer „neokoloniale Art und Weise“, er schloss.