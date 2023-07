Der Hersteller von Magnum und Cornetto sagte am Dienstag, dass die Hitzewelle, die derzeit Europa heimsucht, die Verbraucher tatsächlich vom Tiefkühldessert abhalten könnte.

Wenn es um das Wetter geht, „gibt es einen optimalen Temperaturbereich“, sagte Graeme Pitkethly, Finanzvorstand von Unilever, gegenüber Journalisten. „Wenn es zu heiß wird, verzichten die Leute auf Eis und kaufen stattdessen ein kaltes Getränk“, sagte er.

Unilever ( UL ) zu dem auch Ben & Jerry’s gehört, verzeichnete in Europa einen starken Anstieg seiner Außer-Haus-Verkäufe, darunter auch an Restaurants und Catering-Unternehmen, nachdem im April und Mai ein Kälteeinbruch zu einem wärmeren Wetter im Juni führte.

Doch in den letzten Wochen sind die Temperaturen in die Höhe geschossen, haben in Teilen Spaniens und Italiens lokale Rekorde gebrochen und in Griechenland zu wütenden Waldbränden beigetragen. Gesundheitsbehörden haben Einwohner und Touristen, die Südeuropa besuchen, aufgefordert, viel Wasser zu trinken und drinnen zu bleiben.