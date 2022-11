Der Weg zu 218: Warum die Demokraten noch nicht aus dem Rennen um das Repräsentantenhaus ausgeschieden sind

Aber das allein würde den Demokraten nicht ausreichen, um die Mehrheit zu erobern, da die GOP nur sieben Sitze entfernt ist. Die Demokraten müssten immer noch die überwiegende Mehrheit der fast ein Dutzend Rennen gewinnen, die wirklich zweifelhaft sind.

Es ist nicht unmöglich, aber auch nicht wahrscheinlich. Wenn die Demokraten jedoch der Wahrscheinlichkeit trotzen und die 218 Sitze erhalten, die sie benötigen, um das Haus zu behalten, würden sie es folgendermaßen tun.

Der Startpunkt

Am frühen Freitagmorgen hat The Associated Press prognostiziert, dass die Demokraten 192 Sitze gewonnen haben, während die Republikaner 211 Sitze haben, wobei 32 Sitze noch „unberufen“ bleiben.

Die Demokrat-gegen-Demokrat-Rennen

Von den 33 Rennen, bei denen The Associated Press keinen Gewinner erklärt hat, finden 2 in Kalifornien statt, bei denen beide Kandidaten für die allgemeinen Wahlen Demokraten sind. Diese beiden werden also der Demokratischen Spalte hinzugefügt.

Die Bilanz: Demokraten 194, Republikaner 211, Verbleibende 30

Die Zugeständnisse

Auf der Liste der nicht einberufenen Rennen befinden sich zwei Bezirke, in denen ein Kandidat bereits aufgegeben hat.

In Colorados neuestem Kongressbezirk, nördlich von Denver, räumte die Republikanerin Barbara Kirkmeyer am Mittwoch der Demokratin Yadira Caraveo eine Niederlage ein, aber The Associated Press hat Caraveo immer noch nicht zum Sieger erklärt.

Es ist die gleiche Situation im New Yorker Hudson Valley, wo der Republikaner Colin Schmitt etwa fünf Stunden nach Schließung der Wahllokale sein Zugeständnis ankündigte – aber The AP hat den demokratischen Abgeordneten noch nicht erklärt. Pat Ryan der Gewinner.

Fügen wir für unsere Zwecke hier diese beiden Sitze zur Zählung der Demokraten hinzu.

Die Bilanz: Demokraten 196, Republikaner 211, Verbleibende 28

Die tief hängende Frucht

Die Liste der nicht ausgerufenen Rennen enthält auch eine Reihe relativ sicherer Plätze, bei denen das Problem nicht darin besteht, dass das Rennen knapp ist, sondern dass nur eine geringe Anzahl von Stimmen ausgezählt wurde.

Sie befinden sich hauptsächlich im langsam zählenden Kalifornien. Demokratische Rep. Ami BeraSein Sitz in Sacramento ist nicht wirklich zweifelhaft: Bera führt seinen GOP-Gegner mit 12 Punkten an, aber nur ein Drittel der geschätzten Stimmen ist drin.

Historisch gesehen hat die nächtliche Stimmenauszählung nach den Wahlen zu großen Schwankungen in Richtung Demokraten geführt. Im Jahr 2018 zum Beispiel der damalige GOP Rep. David Valadao war in der Stimmenauszählung groß und erklärte am Wahltag den Sieger – nur um seinen demokratischen Gegner in den folgenden Wochen den ganzen Weg zurückkommen zu lassen und zu gewinnen.

Das liegt daran, dass die ersten gezählten Stimmen Briefwahlzettel waren, die stark von Republikanern abgegeben wurden, dann Stimmen am Wahltag und zuletzt stark demokratische vorläufige Stimmzettel.

„Diese Blauverschiebung war ein Muster, dem wir in Kalifornien für immer gefolgt sind“, sagte Paul Mitchell, ein in Sacramento ansässiger Datenberater. „Bis 2020, als die Republikaner anfingen zu glauben, man könne der Briefwahl nicht vertrauen.“

Stattdessen waren es im Jahr 2020 die Republikaner, die in den Tagen nach der Wahl in vielen Distrikten gewannen, da die GOP-Wähler ihre Stimmzettel bis zum Wahltag aufbewahrten und sie persönlich einreichten, wodurch sie als letzte in die Reihe kamen, um gezählt zu werden.

Gleichzeitig haben einige Bezirke jedoch ihre Verfahren zur Stimmzettelverarbeitung geändert, sodass das Muster diesmal möglicherweise nicht gilt.

„Es ist nicht mehr so ​​vorhersehbar wie früher“, sagte Mitchell.

Konservativ gesehen bevorzugen neun nicht einberufene Sitze in Kalifornien stark die eine oder andere Partei – aber Vorsicht ist geboten.

Es gibt Rennen in anderen Bundesstaaten, bei denen ein Kandidat ein großer Favorit ist.

In Nevada prognostiziert die gemeinnützige Publikation The Nevada Independent, dass die Demokraten Dina Titus, Susie Lee und Steven Horsford alle eine Wiederwahl gewonnen haben, obwohl The Associated Press keines ihrer Rennen angesagt hat.

Demokratische Rep. David Trone of Maryland ist auch ein Favorit in seinem Bezirk, der sich von den Vororten von DC bis in den ländlichen Westen des Bundesstaates erstreckt. Trone, der wohlhabende Gründer der Kette „Total Wine & More“, liegt bei der Stimmenauszählung sogar knapp hinter seinem republikanischen Gegenkandidaten Neil Parrott. Trone liegt mit etwa 2.800 Stimmen im Rückstand – mit Tausenden von Briefwahlzetteln, die noch ausgezählt werden müssen und die ihm voraussichtlich helfen werden, Parrott zu überholen.

Die Zuweisung dieser Sitze – Bezirke, in denen unsere Berichterstattung und Analyse darauf hindeuten, dass einer der Kandidaten der wahrscheinliche, wenn auch nicht sichere Gewinner ist – fügt der Kolumne der Demokraten 11 Sitze und 4 für die GOP hinzu, was den Kampf um die Mehrheit verschärft. Aber es lässt die Republikaner auch nur drei Sitze von der Mehrheit entfernt.

Die Bilanz: Demokraten 207, Republikaner 215, Verbleibende 13

Die Ranglistenauswahl erwartet Sie

Dank Ranglistensystemen in Alaska und Maine müssen die Demokraten auch etwas länger warten, bis zwei ihrer Amtsinhaber vorrücken.

In Alaska führt die demokratische Repräsentantin Mary Peltola – aber sie ist ein wenig hinter der Mehrheit zurück, die erforderlich ist, um das Rennen für sich zu entscheiden. Das bedeutet, dass das Rennen auf eine Ranglistentabelle hinauslaufen wird, wobei in der letzten Runde Peltola mit ziemlicher Sicherheit erneut gegen die ehemalige Gouverneurin Sarah Palin antreten wird.

Bereits im August eroberte Peltola den Sitz in einer Sonderwahl, die mit ihr und Palin in der letzten Runde der Ranglistenauswahl endete. Was Peltola über die Spitze trieb, war die Unterstützung von genügend Wählern, die einen anderen Republikaner, Nick Begich, als ihre erste Wahl eingestuft hatten – und Begich ist bereit, bei den Parlamentswahlen erneut Dritter zu werden. Das Ergebnis dürfte dasselbe sein: Peltola über Palin am Ende.

Ebenso die Demokratische Rep. Jared Golden ist in einer guten Position für seinen Ranglistenkampf mit dem ehemaligen republikanischen Abgeordneten Bruce Poliquin. Golden führt Poliquin bei der jüngsten Stimmenauszählung mit 48 zu 45 Prozent an, wobei die unabhängige Tiffany Bond 7 Prozent erhält.

Bond kandidierte als gemäßigt, und sie stand auch 2018 auf dem Wahlzettel, als Golden Poliquin aus dem Kongress verdrängte. Bei dieser Wahl führte Poliquin die Auszählung der ersten Wahlstimmen mit etwas weniger als 1 Prozentpunkt an. Aber Golden verdunkelte Poliquin in der Stimmenauszählung, dank der zweiten Wahl von Bonds Wählern.

Dieses Mal braucht Golden angesichts seines Vorsprungs weit weniger von Bonds Unterstützern, um zu gewinnen. Er ist der überwältigende Favorit; Golden erklärte am Donnerstag den Sieg, obwohl Poliquin nicht kassiert hat und das Rennen nicht ausgerufen wird, bis die Ranglistentabelle ausgeführt wird.

Das wird am nächsten Dienstag in Maine und am 23. November in Alaska sein, wo sie in der Tabelle für den Senatssitz des Staates möglicherweise mehr Dramatik darstellen als Peltolas wahrscheinlicher Sieg.

Die Bilanz: Demokraten 209, Republikaner 215, Verbleibende 11

Die wahren Toss-Ups

Während die Analyse von POLITICO beiden Parteien 22 Sitze zugeteilt hat, gibt es einige Rassen, die wirklich zu nah beieinander liegen, um in irgendjemandes Kolumne aufgenommen zu werden.

Umstrittener GOP-Rep. Lauren Boebert klammert sich in einem überraschend engen Rennen entlang der Western Slope von Colorado an einen Vorsprung von 1.100 Stimmen vor dem Demokraten Adam Frisch, und es ist unmöglich, einen Sieger zu prognostizieren.

In Arizona hat der Demokrat Jevin Hodge einen kleinen Vorsprung vor dem GOP-Abgeordneten David Schweikert – aber Tausende von Stimmen am Wahltag müssen noch gezählt werden, und es wird erwartet, dass sie sich in Richtung des republikanischen Amtsinhabers verzerren.

Der Republikaner Brandon Williams führt den Demokraten Francis Conole im Zentrum von New York mit etwas weniger als 4.000 Stimmen an – und Conole hofft, dass Briefwahlen in der demokratischen Stadt Syracuse ihm helfen werden, es herauszuziehen.

Im kalifornischen Central Valley führt der Republikaner John Duarte den Demokraten Adam Gray mit rund 600 Stimmen – weniger als einem Prozentpunkt – mit nur geschätzten 52 Prozent der Stimmen an.

Von den 11 Sitzen, die in diese Kategorie passen, müssten die Demokraten neun gewinnen, um die Mehrheit zu erringen, während die Republikaner nur drei benötigen. Aus diesem Grund werden die Republikaner immer noch bevorzugt, um eine knappe Mehrheit im Repräsentantenhaus zu erhalten.

Jessica Piper hat zu diesem Bericht beigetragen.