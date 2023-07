Doch auch wenn die Demokraten Cruz, Scott und Hawley öffentlich verprügeln, planen sie keinen Weg, ihre Mehrheit zu halten, der zu sehr davon abhängt, das Trio der Parteischurken zu besiegen. Das liegt daran, dass es möglicherweise einfacher ist, die Kontrolle über den Senat zu behalten, indem man demokratische Amtsinhaber wiederwählt, als in rote Staaten vorzudringen, die sich in der Vergangenheit als nicht gewinnbar erwiesen haben.

Während Cruz, Scott und Hawley also Dutzende Millionen Dollar an Oppositionsgeldern und möglicherweise ernsthafte Kampagnen ihrer Herausforderer einheimsen werden, sagte der Wahlkampfleiter der Senatsdemokraten, er konzentriere sich nicht in erster Linie darauf, sie zu stürzen. So verlockend es auch erscheinen mag, zu versuchen, ihre Erzfeinde zu besiegen, einen oder mehrere rote Staaten blau zu machen und dabei ihre Mehrheit zu vergrößern, so priorisiert er doch eine andere Wahlstrategie.

Für die Demokraten ist Missouri nicht so verlockend wie Texas und Florida, egal wie sehr die Parteibasis Josh Hawley verachtet. | Manuel Balce Ceneta/AP Foto

„Die Amtsinhaber zu halten, das ist mein Hauptaugenmerk“, sagte Senator. Gary Peters (D-Mich.), der das Democratic Senatorial Campaign Committee leitet. „Wir wollen natürlich so viele Sitze wie möglich ergattern … wenn es eine Chance auf einen Sieg gibt, werden wir sie nutzen.“

Peters hat erst letztes Jahr den direktesten Weg zur Wahrung seiner Mehrheit eingeschlagen, indem er jeden seiner gefährdeten Amtsinhaber erfolgreich wiedergewählt hat. Es gelang ihm auch, einen freien Platz in Pennsylvania zu ergattern, was Prognostiker im ganzen Land überraschte.

Texas, Florida und Missouri sind jedoch weit von Pennsylvania entfernt. Zuletzt gewannen die Demokraten 2012 Senatswahlen in Florida und Missouri; Ihr letzter Sieg in Texas war 1988. Aber aufgrund ihrer Bekanntheit in demokratischen Kreisen werden Cruz, Scott und Hawley im Wahlkampf 2024 viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen.

Sarah Guggenheimer, Sprecherin des demokratisch kontrollierten Senatsmehrheits-PAC, sagte, das Trio habe „sechs Jahre damit verbracht, seine eigenen Ambitionen in den Vordergrund zu stellen und seinen Status als Comic-Bösewichte zu schützen, anstatt seine Arbeit zu tun.“ Alle drei hatten Einwände gegen den Sieg von Präsident Joe Biden im Jahr 2020, und alle sind streitbare Kulturkämpfer, die die Spendensammelzahlen auf beiden Seiten des Ganges in die Höhe treiben können.

„Sie werden 100 Millionen Dollar für dieses Rennen ausgeben. Es wird einen massiven Zufluss ausländischer Gelder geben. Jedes Unternehmensinteresse, das ich verletzt habe, alle linken Gruppen, die meine Positionen verabscheuen, werden in diesem Rennen absolut viel Geld ausgeben. Und wir glauben, dass es sehr wettbewerbsfähig sein wird“, sagte Hawley, der 2018 die ehemalige Senatorin Claire McCaskill (D-Mo.) besiegte.

Unterdessen ist Texas der Ground Zero für die Offensive der Demokraten, nachdem Cruz 2018 knapp die Wiederwahl gewonnen hat. Die Partei schließt sich um Allred zusammen und hofft, dass der kampferprobte Demokrat im Repräsentantenhaus dort erfolgreich sein kann, wo Beto O’Rourke vor fünf Jahren scheiterte.

„Wenn Beto ein disziplinierteres Rennen gelaufen wäre, hätte er gewinnen können“, sagte Sen. Tim Kaine (D-Va.) sagte. „Ich bin mir sicher, dass Allred glaubt, dass ich hier der Außenseiter bin.“ Aber er muss sich nicht darauf einlassen und denken: ‚Ich bin nur der Kandidat für die Mission der Barmherzigkeit.‘“

Allred hat einen Hauptgegner, Staatssenator Roland Gutierrez, und die Republikaner hoffen, dass dieser Wettbewerb Allred nach links zieht. Trotzdem, Sen. John Cornyn (R-Texas) sagte, er habe Cruz gewarnt, dass die Lone Star State-Kampagne im nächsten Jahr „das teuerste Rennen im Jahr 2024 sein könnte“. Cornyn selbst gewann im Jahr 2020 mit fast 10 Punkten Vorsprung in einem Rennen, bei dem insgesamt mehr als 100 Millionen US-Dollar ausgegeben wurden.

Cruz weiß, dass ihm eine demokratische Flut ähnlich wie O’Rourkes fast 80 Millionen US-Dollar an Spendenaktionen im Jahr 2018 bevorstehen könnte.

„Wir nehmen das Rennen sehr ernst“, sagte Cruz und fügte den Mehrheitsführer im Senat hinzu Chuck „Schumer hat deutlich gemacht, dass meine Rasse im nächsten Zyklus sein wichtigstes republikanisches Ziel ist.“

Dennoch hat Cruz Grund zum Optimismus. Cornyns Wiederwahl war für die Demokraten eine von mehreren Fata Morgana im Roten Staat, die im Zyklus 2020 Hunderte Millionen Dollar an Ressourcen verschlang. In jeder dieser Wahlen konnten sich die Demokraten Kandidaten sichern, die der Spendensammlung den Garaus machten, aber nie auch nur die geringste Ahnung von einem Sieg über die amtierenden Republikaner hatten.

Stattdessen gewannen die Demokraten in diesem Zyklus die Mehrheit auf den fruchtbareren, violetten Staatsgebieten Georgia, Arizona und Colorado.

„Es ist der größte Swing State des Landes“, sagte Rick Scott in einem Interview. „Dies ist die erste Wahl, bei der ich mit einem Präsidenten auf der Liste stehe. Es wird eine andere Erfahrung sein.“ | Francis Chung/POLITICO

Das National Republican Senatorial Committee geht davon aus, dass es in Missouri, Florida und Texas diesmal genauso ablaufen wird. NRSC-Sprecher Philip Letsou sagte: „Hawley, Cruz und Scott nehmen ihre Rennen ernst und haben äußerst starke Wahlkampfoperationen aufgebaut, um die Millionen von Angriffen linker Spender in New York und Kalifornien abzuwehren.“

Wenn es den Demokraten dennoch gelingt, die GOP dazu zu bringen, Ressourcen und Energie in diesen roten Bundesstaaten aufzuwenden, könnten sie den Druck auf ihre gefährdeten Amtsinhaber verringern und gleichzeitig der Partei eine Chance geben, Sitze zu ergattern. Daher die dringende Mission, die ehemalige Abgeordnete Debbie Mucarsel-Powell (D-Fla.) zu rekrutieren, um gegen Scott anzutreten, der die Demokraten in drei Wahlen in Folge in Bedrängnis gebracht hat: Zwei als Gouverneur des Sunshine State und noch einmal im Jahr 2018, als er damals nur knapp vom Amt abgelöst wurde. Sen. Bill Nelson (R-Florida).

Während seiner ersten Amtszeit kämpfte Scott mit dem Minderheitsführer im Senat Mitch McConnell, veröffentlichte eine Agenda, die beide Parteien wegen Steuererhöhungen und dem Auslaufen von Anspruchsprogrammen verurteilten (die er später überarbeitete). Er fungierte auch als NRSC-Vorsitzender und trat gegen Peters an.

Insgesamt sehen die Demokraten „einen amtierenden Senator, der in ihrem eigenen Bundesstaat allem Anschein nach unbeliebt ist … Ich denke, dass es in Florida Chancen gibt“, sagte Senator. Tina Smith (D-Minn.), stellvertretender Vorsitzender des DSCC.

Während Florida letzten Herbst tiefrot wurde – mit beiden Sen. Marco Rubio (R-Fla.) und Gouverneur Ron DeSantis gewinnen mit großem Vorsprung – Trump hat den Staat 2016 und 2020 knapper erobert. Scott selbst bereitet sich nächstes Jahr auf eine engere Dynamik in seinem Staat vor.

„Es ist der größte Swing State des Landes“, sagte Scott in einem Interview. „Dies ist die erste Wahl, bei der ich mit einem Präsidenten auf der Liste stehe. Es wird eine andere Erfahrung sein.“

Sollte Mucarsel-Powell einspringen, wird sie ebenfalls einige Hauptgegner haben. Der ehemalige Abgeordnete Alan Grayson (D-Fla.) und der Navy-Veteran Phil Ehr sind bereits im Rennen, und andere denken darüber nach. Wer sich durchsetzen wird, muss es mit einem geschickten Wahlkampfveteranen mit viel persönlichem Reichtum aufnehmen.

Auch für Hawley stehen in Missouri bereits Demokraten an: Zu den erklärten Kandidaten gehören der Staatsanwalt von St. Louis County, Wesley Bell, die Senatorin des Bundesstaates Karla May und der Veteran des Marine Corps, Lucas Kunce, der 2022 die Vorwahlen in Missouri verlor.

Für die Demokraten ist Missouri jedoch nicht so verlockend wie Texas und Florida, egal wie sehr die Parteibasis Hawley verachtet. Trump gewann den Staat – einst ein nationaler Vorreiter – sowohl 2016 als auch 2020 mit mehr als 15 Punkten, während der erfahrene Wahlkämpfer McCaskill gegen Hawley mit mehr als 5 Punkten verlor. Jason Kanders aufstrebender Wahlkampf 2016 hätte den damaligen Senator beinahe gestürzt. Roy Blunt (R-Mo.), der letztes Jahr in den Ruhestand ging. Das Rennen um die Nachfolge des zurücktretenden Blunt im Jahr 2022 war nicht ganz so knapp.

Blunts Nachfolger, Sen. Eric Schmitt (R-Mo.) warnte die Demokraten, die glauben, große Ausgaben könnten Hawley überfordern.

„Sie würden Geld verschwenden“, sagte er.