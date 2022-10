Der Wahlkampfarm von House Dem springt mit 600.000 Dollar ein, um seinen eigenen Chef zu retten

Dieser GOP-Super-PAC hat jetzt über 4 Millionen US-Dollar für das Fernsehen gegen Maloney ausgegeben, und der GOP-Wahlkampfarm hat nach Angaben von AdImpact, einem Medienverfolgungsunternehmen, über 480.000 US-Dollar ausgegeben. Insgesamt geben die Republikaner etwa 5,6 Millionen US-Dollar für die Sendung im Distrikt aus. Die Demokraten gaben vor dieser neuen Investition nur 2,3 Millionen Dollar aus, und mehrere Parteifunktionäre sagten, sie erwarten, dass weitere Hilfe eintrifft.

„Seit dem ersten Tag hat der Vorsitzende Maloney unermüdlich als Spielertrainer gearbeitet – er hat eine Kampagne aufgebaut und wir haben beim DCCC eine Operation aufgebaut, die diese Realität unterstützen kann“, sagte Chris Taylor, ein Sprecher des DCCC. „Wie bei jeder Entscheidung in diesem Zyklus tätigen wir Investitionen, die sicherstellen, dass die Demokraten unsere Repräsentantenmehrheit halten.“

Die DCCC schaltet eine hybride Anzeige für Maloney, was bedeutet, dass sie die Kosten mit seiner Kampagne teilt, aber einige der Spots für Botschaften gegen nationale Republikaner verwenden muss. Das Schalten einer Hybridanzeige ermöglicht es der Partei, Sendezeit zu den niedrigeren Tarifen zu kaufen, die Kandidaten erhalten, anstatt zu den teureren Tarifen, die externen Gruppen angeboten werden.

Die 30-Sekunden-Anzeige kritisiert den republikanischen Gesetzgeber Lawler als MAGA-Extremisten und verwendet Aufnahmen von Rep. Majorie Taylor Greene (R-Ga.), Sen. Ted Cruz (R-Texas) und den GOP-Führern des Repräsentantenhauses und des Senats. Zuerst berichtete CBS die Ausgabenbewegung des DCCC.

Viele in der Partei haben das Gefühl, keine andere Wahl zu haben, als Maloney zu schützen, dessen Verlust als Vorsitzender des DCCC eine massive Verlegenheit für die Partei wäre. Aber es ist auch eine schmerzhafte Entwicklung für eine demokratische Fraktion, die sich mit relativ begrenzten Ressourcen in einem mittelfristigen Umfeld befasst, das die GOP von Anfang an begünstigt hat.

Da andere gefährdete Demokraten empfindlich auf die Geldsorgen der Partei reagierten, arbeiteten DCCC-Beamte daran, mögliche Ängste anderer Amtsinhaber abzuwehren, bevor sie den Pro-Maloney-Kauf ankündigten. Laut mehreren mit den Gesprächen vertrauten Personen informierte der Exekutivdirektor der Gruppe gefährdete demokratische Mitglieder im Voraus persönlich.

Die Verbündeten von Maloney sagen, sie seien zuversichtlich, dass sie den Sitz halten können, solange sie in den verbleibenden Wochen mit der GOP auf Äther konkurrieren können. Sein kürzlich neu gezeichneter Bezirk ist jedoch kein Schloss, da die Wähler vor zwei Jahren Präsident Joe Biden gegenüber Donald Trump mit etwa 10 Punkten gewählt haben – genau die Art von Sitz, für dessen Schutz die Demokraten sagen, dass sie kämpfen müssen.