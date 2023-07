„Diese Person ruft ‚Sir, Sir‘ und diese Person hat mich von hinten gepackt“, sagte er am 6. Juli laut KENS 5 News gegenüber Reportern. „Ich habe nicht gesehen, was passiert ist, weil ich geradeaus ging und mir gesagt wurde, ich solle nicht anhalten, aber diese Person hat mich von hinten gepackt. Nicht an meiner Schulter, sie hat mich von hinten gepackt.“

Der 19-Jährige erinnerte sich, dass er dachte, die Interaktion sei „keine große Sache“, bis er später über den Vorfall informiert wurde.

„Dann sagte mir der Sicherheitsdienst der Spurs, dass es Britney Spears sei“, fuhr er fort. „Zuerst dachte ich: ‚Nein, du machst Witze.‘ Ja, es stellte sich heraus, dass es Britney Spears war. Ich wusste es nicht, weil ich ihr Gesicht nie gesehen habe. Ich bin einfach weiter geradeaus gegangen.

