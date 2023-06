CNN

—



Die Republikaner im Repräsentantenhaus bereiten sich darauf vor, dass die Forderung nach einem möglichen Amtsenthebungsverfahren in den nächsten Monaten ihre Agenda dominieren wird, da Sprecher Kevin McCarthy zunehmendem Druck seitens einer zunehmend unruhigen rechten Flanke ausgesetzt ist, die Präsident Joe Biden und sein Kabinett ins Visier nehmen will.

Der verstärkte Fokus auf die Amtsenthebung – wobei Bidens Generalstaatsanwalt und Heimatschutzminister ganz oben auf der Liste der Republikaner stehen – unterstreicht, wie die Republikaner ihren Fokus schnell auf Themen verlagern, die ihre Basis befeuern könnten, auch wenn einige in ihrer Konferenz nervös sind Wählerreaktion auf den aggressiveren Ansatz.

Zwischen Juli und September sollen die Republikaner hochkarätige Aussagen von drei Beamten des Biden-Kabinetts hören, die zu den Hauptzielen von Amtsenthebungsverfahren auf der rechten Seite zählen: Heimatschutzminister Alejandro Mayorkas, FBI-Direktor Christopher Wray und Generalstaatsanwalt Merrick Garland. Es besteht auch großes Interesse daran, David Weiss, den von Trump ernannten US-Anwalt, der die strafrechtlichen Ermittlungen gegen den Sohn des Präsidenten, Hunter Biden, leitete, hinzuzuziehen, um den Fokus auf Garland zu lenken.

Die Schritte erfolgen unter Druck auf die GOP-Führer und Ausschussvorsitzenden des Repräsentantenhauses, ein offizielles Amtsenthebungsverfahren einzuleiten – möglicherweise gegen Biden selbst. Der Vorsitzende des Heimatschutzministeriums des Repräsentantenhauses, Mark Green, sagte, er führe eine „fünfstufige“ Untersuchung gegen Mayorkas wegen Problemen an der Südgrenze durch, die in einer Amtsenthebungsempfehlung an den Justizausschuss des Repräsentantenhauses gipfeln könnte, die Green voraussichtlich im September dieses Jahres abschließen wird. Es wird erwartet, dass sein Ausschuss im Rahmen dieser Amtsenthebungsuntersuchung auch eine Überprüfung von Bidens Umgang mit der Grenze vornimmt.

„Wir schauen uns all die Dinge an, die sie nicht tun“, sagte Green gegenüber CNN. „Es wird sich nicht so viel ändern, außer dass wir uns mit den tatsächlichen Handlungen des Präsidenten im Zusammenhang mit dem befassen, was passiert ist.“

Erst diese Woche zeichnete sich für McCarthy ein neuer Schwerpunkt ab, als er ankündigte, dass die Republikaner bereit seien, eine Amtsenthebungsuntersuchung gegen Garland einzuleiten, falls die Behauptung eines Whistleblowers des IRS über die angebliche Einmischung in den Fall Hunter Biden Bestand habe – eine Idee, die bisher stark gefördert wurde -rechter Block seiner Konferenz. Garland hat Behauptungen zurückgewiesen, das Justizministerium habe sich unzulässig in die Ermittlungen eingemischt.

Als die Geduld der Rechten erschöpft war, versuchte eine Hardlinerin der Republikanischen Partei, die Abgeordnete Lauren Boebert aus Colorado, letzte Woche, eine Schnellabstimmung über die Amtsenthebung Bidens zu erzwingen, obwohl die republikanischen Führer den Versuch zurückwiesen und die Angelegenheit stattdessen an die zuständigen Ausschüsse verwiesen.

„Wir untersuchen dieses Versagen an der Südgrenze nun schon seit einiger Zeit … und jetzt hat uns das Repräsentantenhaus gebeten, die Maßnahmen des Präsidenten in die Sache einzubeziehen“, sagte Green. „Und wir werden uns auch damit befassen.“

Die konservative hitzige Abgeordnete Marjorie Taylor Greene, die eine Reihe von Amtsenthebungsartikeln gegen Biden und verschiedene Kabinettsmitglieder eingebracht hat, hat ebenfalls signalisiert, dass sie beabsichtigt, die Abstimmung über ihre Resolutionen zu erzwingen, was bedeutet, dass das Thema für die GOP des Repräsentantenhauses sicher im Mittelpunkt stehen wird die kommenden Wochen und Monate.

„Ich habe hier lange Zeit mit jedem gesprochen, bis ich blau im Gesicht war, über die Amtsenthebung“, sagte Greene gegenüber CNN.

Das alles stellt ein neues Kapitel für die entstehende Mehrheit der Republikaner im Repräsentantenhaus dar – und insbesondere für McCarthy, der bis zu diesem Zeitpunkt zögerte, sich auf ein Amtsenthebungsverfahren einzulassen, und stattdessen darauf bestand, dass seine Ausschussvorsitzenden sich auf das Sammeln von Beweisen und die Durchführung von Anhörungen konzentrieren sollten, bevor sie diesen Weg einschlagen . Stattdessen hat er versucht, den Schwerpunkt seiner Konferenz auf die Vermittlung von Gesetzesentwürfen wie Energie und Einwanderung zu lenken.

Viele in McCarthys Konferenz sind sich über den neuen Schwerpunkt unsicher.

„Ein Amtsenthebungsverfahren sollte in der ernsten Angelegenheit behandelt werden, die es verdient“, sagte der Abgeordnete Don Bacon, der einen Swing-Distrikt in Nebraska vertritt, und sagte, er werde die Fakten prüfen, bevor er über die weitere Vorgehensweise bei einem Amtsenthebungsverfahren entscheide. „Wir haben die Messlatte in den letzten vier Jahren gesenkt, und das ist nicht gesund.“

Nachdem McCarthy auf Gegenreaktionen von Konservativen wegen der Kürzung einer Vereinbarung über eine Schuldengrenze mit Biden gestoßen war und die Uhr auf die Wahlen 2024 zuläuft, beginnt er sich für die Idee zu begeistern, ein Mitglied von Bidens Kabinett anzuklagen – sei es Garland oder Mayorkas oder beide, heißt es an mehrere Quellen, die mit dieser Denkweise vertraut sind. Der Schachzug könnte einige auf seiner rechten Flanke für sich gewinnen.

McCarthy war auch hinter verschlossenen Türen Druck ausgesetzt, da sich Mitglieder wie Greene mit ihm trafen, um persönlich ihre Argumente dafür vorzubringen, warum die Republikaner des Repräsentantenhauses ein Amtsenthebungsverfahren einleiten sollten.

Und McCarthy wird jedes Quäntchen konservativer Unterstützung brauchen, das er bekommen kann, wenn er in die Wahlsaison geht, in der er möglicherweise gezwungen sein wird, erneut Kompromisse mit den Demokraten einzugehen und den Forderungen der extremen Rechten nicht gerecht zu werden.

„Ich denke, was das Repräsentantenhaus tun wird, werden wir weiter untersuchen. Wir werden diese Beweiskette weiterhin verfolgen“, sagte der Abgeordnete Byron Donalds, ein Mitglied des Hardliner House Freedom Caucus, gegenüber CNN, nachdem die Aussage des IRS-Whistleblowers enthüllt wurde. „Ich denke, die Beweise führen uns dazu, die Probleme der Justizbehinderung im Justizministerium zu klären. Und mit dem Weißen Haus.“

Die Amtsenthebung eines Kabinettsbeamten kam in der Geschichte der USA nur einmal vor, als der Kriegsminister William Belknap vom Repräsentantenhaus angeklagt wurde, bevor er 1876 vom Senat freigesprochen wurde. Aber einige in der Republikanischen Partei sind der Meinung, dass die Idee, ein Kabinettsmitglied wegen der Begehung eines Verbrechens anzuklagen, angeklagt wird hohe Kriminalität oder Vergehen als leichter zu verkaufen, als Biden selbst anzuklagen.

Dennoch würde McCarthy noch einiges an Arbeit vor sich haben, um die Stimmen für ein Amtsenthebungsverfahren zu erringen, da einige gemäßigte und verwundbare Republikaner im Repräsentantenhaus immer noch über die Optik des politisch umstrittenen Schritts besorgt sind, der bei seiner Ankunft im von den Demokraten kontrollierten Senat tot wäre. Einige dieser republikanischen Verweigerer sitzen im Justizausschuss des Repräsentantenhauses, dessen Gremium für die Einleitung eines offiziellen Amtsenthebungsverfahrens verantwortlich wäre.

„Ich weiß nicht, warum wir Mitglieder der Justiz haben, die nicht für eine Amtsenthebung stimmen können“, sagte Greene gegenüber CNN.

In der Zwischenzeit wird von den Ausschüssen erwartet, dass sie ihre Ermittlungsarbeit einstellen. Das Aufsichtsgremium des Repräsentantenhauses beabsichtigt, transkribierte Interviews mit Zeugen im Rahmen der Ermittlungen zu Bidens missbräuchlichem Umgang mit geheimem Material und potenzieller Einflussnahme der Biden-Familie durchzuführen, sagte ein Berater des Aufsichtsausschusses gegenüber CNN, während Weiss bis nächste Woche eine Frist für die Übergabe von Dokumenten im Zusammenhang mit dem Hunter hat Biden-Untersuchung.

Und einige wichtige Republikaner nehmen nicht nur Biden ins Visier, sondern drängen das Repräsentantenhaus auch zu einer symbolischen Aktion, um Trumps Namen reinzuwaschen – ein weiteres Beispiel dafür, wie die Republikaner ihre Macht nutzen, um Trump zu verteidigen. Letzte Woche brachten Greene und die Vorsitzende der GOP-Konferenz im Repräsentantenhaus, Elise Stefanik, zwei Resolutionen ein, um beide Amtsenthebungsverfahren gegen Trump aufzuheben – etwas, das McCarthy ebenfalls unterstützte.

„Es ist höchste Zeit, die Scheinverleumdung der Demokraten nicht nur gegen den Namen von Präsident Trump, sondern gegen Millionen von Patrioten im ganzen Land zu tilgen“, sagte Stefanik in einer Erklärung.