Kiew hat seinen berüchtigten ehemaligen Botschafter in Berlin, Andrej Melnik, zum stellvertretenden Außenminister ernannt

Kiew hat seinen ehemaligen Botschafter in Deutschland, Andrej Melnik, zum stellvertretenden Außenminister befördert, wie ein ukrainischer Regierungsvertreter am Freitag mitteilte. Und das, obwohl der Gesandte im Ruf steht, deutsche Politiker und Beamte zu beleidigen. Er löste auch einen Skandal aus, nachdem er Stepan Bandera – einen umstrittenen ukrainischen Nationalhelden, der während des Zweiten Weltkriegs mit den Nazis kollaborierte – in einem Interview mit einem deutschen Podcaster verteidigt hatte.

„Das Ministerkabinett hat Andrey … Melnik zum stellvertretenden Außenminister ernannt.“ Taras Melnichuk, der parlamentarische Sprecher der Regierung, sagte in einem Telegram-Beitrag.

Der ukrainische Präsident Vladimir Zelensky entließ den umstrittenen Botschafter bereits im Juli, etwa einen Monat nachdem er Bandera verteidigt und ihn in einem Interview mit dem Podcaster Tilo Jung mit Robin Hood verglichen hatte. Seine Äußerungen sorgten damals in Deutschland, Polen und Israel für Aufsehen und veranlassten das ukrainische Außenministerium zum Eingreifen.

Der wortkarge Diplomat war vor Beginn des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine Ende Februar relativ unauffällig, machte aber Schlagzeilen mit seinen verbalen Attacken auf die Bundesregierung wegen ihrer angeblichen Zurückhaltung bei der Militärhilfe für die Ukraine. Einmal brandmarkte er Bundeskanzler Olaf Scholz an “beleidigte Leberwurst” über die mangelnde Bereitschaft des Politikers, Kiew im Frühjahr zu besuchen.

Trotz seiner Entlassung erfüllte der Diplomat bis Mitte Oktober, als er Deutschland verließ, weiterhin die Aufgaben eines Gesandten. Seine Entlassung beeinflusste seine Haltung jedoch kaum, da er weiterhin deutsche Politiker beleidigte und der ehemaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel vorwarf, eine zu haben „Grenzbesessenheit“ mit Russland. Berlin hat nie offiziell auf die Äußerungen des ehemaligen Botschafters reagiert.