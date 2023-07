CNN

Ein Bus mit 41 Migranten aus Brownsville, Texas, kam am Dienstagabend in Los Angeles an – laut einer gemeinnützigen Organisation der vierte Bus dieser Art, der in den letzten Wochen in der Stadt ankam.

Unter den Passagieren seien sechs Kinder im Alter von 1 bis 15 Jahren, teilte die Coalition for Humane Immigrant Rights of Los Angeles in einer Erklärung mit. Etwa die Hälfte der Migranten stammt aus Venezuela und die anderen stammen aus Ländern wie Brasilien, Chile, China, Kolumbien, Guatemala, Haiti und Honduras, hieß es.

Die gemeinnützige Organisation geht davon aus, dass der Bus von Beamten des Bundesstaates Texas finanziert wurde. CNN hat das Büro des Gouverneurs von Texas, Greg Abbott, um einen Kommentar gebeten.

Abbott und der republikanische Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, haben aus Protest gegen die Einwanderungs- und Grenzsicherheitsbemühungen der Biden-Regierung, die sie als unzureichend bezeichneten, Tausende Migranten in demokratisch geführte Staaten geschickt.

Gouverneur Abbott schickte am 14. Juni erstmals Migranten von Texas nach Los Angeles, ein Schritt, den die Bürgermeisterin von Los Angeles, Karen Bass, als „politischen Stunt“ bezeichnete.

Ein Sprecher des Büros von Bass bestätigte die Ankunft der Migranten am Dienstag und sagte, das Büro sei am Montag auf den Bus aufmerksam geworden.

Die ankommenden Migranten wurden von der Einwanderungskoalition und anderen Gemeindegruppen begrüßt, die ihnen Lebensmittel, Hygieneartikel, Kleidung und Konsultationen mit Rechtsanwälten für Einwanderungsfragen zur Verfügung stellten, sagte die Koalition. Die Migranten würden mit Angehörigen oder Sponsoren an der gesamten Westküste der USA verbunden werden, hieß es.

„Wir werden tun, was wir müssen, um die Würde und Sicherheit dieser Familien zu schützen, wann immer sie ankommen“, sagte die Geschäftsführerin der Koalition, Angelica Salas, in einer Erklärung. „Wir werden mit anderen Gleichgesinnten und Organisationen in Los Angeles zusammenarbeiten, um diese Asylsuchenden mit Mitgefühl und Respekt aufzunehmen.“

Salas forderte die Biden-Regierung auf, Asylsuchenden Schutz zu bieten und die Mittel für gemeinnützige Organisationen und Gemeindegruppen aufzustocken, die Migranten unterstützen, „da wir beobachten, wie immer mehr Busse in Kalifornien und anderen Bundesstaaten ankommen“.

Nach Angaben von Gouverneur Abbott hat die Regierung mehr als 25.000 Migranten in Städte in den gesamten USA geschickt, darunter Washington, D.C., New York City, Chicago, Philadelphia, Denver und Los Angeles ein Tweet vom 10. Juli vom Gouverneur. Zu diesem Zeitpunkt seien mehr als 80 Migranten nach Los Angeles geschickt worden, sagte er.

„Wir verwechseln diese Busfahrt-Episoden nicht mit guten Absichten“, sagte Salas. „Texas und Florida haben eine gefühllose Missachtung der menschlichen Erfahrung an den Tag gelegt, insbesondere im Zusammenhang mit Asylsuchenden mit schwarzer und brauner Haut.“

„Mitten in einem heißen Sommer Migranten mit Bussen irgendwohin zu fahren, ist unfreundlich, es ist grausam und ungerechtfertigt“, sagte Salas.