Die Entscheidung der Bundesregierung, die GST auf Zweckmietwohnungen abzuschaffen, dürfte den Wohnungsmarkt um Zehntausende Einheiten erweitern. Aber es ist nur der erste Schritt, der nötig ist, wenn Kanada die Wohnungslücke tatsächlich schließen will.

Premierminister Justin Trudeau kündigte diese Woche an, auf den Bundesanteil des HST für den Bau von Mietwohnungen zu verzichten.

Mike Moffatt, leitender Direktor für Politik und Innovation am Smart Prosperity Institute in Ottawa, versucht immer noch herauszufinden, wie genau sich die Abschaffung der Steuer auf das Angebot auswirken wird. Aber er hat die Zahlen nach der Bundesankündigung zusammengestellt und sagt, dass einige indirekte Berechnungen ermutigend seien.

„Ich denke, dass dies das Angebot bis Ende 2030 um 200.000 bis 300.000 erhöhen könnte, aber das war eine wirklich grobe Schätzung“, sagte er gegenüber CBC News.

Das ist ermutigend, aber Branchenakteure sagen, dass Regierungen auf allen Ebenen mehr – viel mehr – tun müssen, um in diesem Land genügend Wohnraum zu bauen. Die Canada Mortgage and Housing Corporation (CMHC) geht davon aus, dass bis Ende 2030 3,5 Millionen neue Wohnungen benötigt werden.

Dafür müsste Kanada schneller bauen, als dieses Land seit Jahrzehnten erlebt hat. Es gibt jedoch einige einfache Schritte, die dabei helfen können, die Dinge voranzubringen.

Beschleunigen Sie den Genehmigungsprozess

„Ich betrachte es immer in drei Kategorien: Man braucht die Genehmigungen, man braucht die Leute, die diese Dinge bauen, und man braucht eine Möglichkeit, es zu finanzieren“, sagte Ana Bailão, die ehemalige stellvertretende Bürgermeisterin von Toronto und Befürworterin des Wohnungsbaus.

„Im Moment haben wir Probleme in allen drei Bereichen“, sagte sie.

Bailão sagt, dass alle Regierungsebenen Maßnahmen ergreifen und Änderungen vornehmen müssen. Aber mit einem Federstrich können Städte den Genehmigungsprozess drastisch beschleunigen, sagt sie.

Ana Bailão, ehemalige stellvertretende Bürgermeisterin von Toronto und Befürworterin des Wohnungsbaus, sagt, die Wohnungskrise habe ein neues Ausmaß erreicht und fast jeder kenne jemanden, der Schwierigkeiten habe, eine bezahlbare Wohnung zu finden. (Nav Rahi/CBC)

Die Stadt Toronto hat begonnen, einige Änderungen an ihren Bebauungsvorschriften vorzunehmen, aber Leute wie Bailão drängen die Stadt, in der nächsten Phase, die noch in Betracht gezogen wird, noch viel weiter zu gehen.

Das von ihr geforderte Konzept nennt sich „Upzoning“. Es würde die örtliche Bebauung mit dem Plan der Stadt in Einklang bringen, die Dichte in bestimmten Gebieten zu erhöhen.

„Im Moment muss man einen Umwidmungsprozess durchlaufen, der mindestens ein Jahr, wenn nicht sogar länger, dauert – auch wenn wir uns darauf geeinigt haben, dass wir eine höhere Dichte auf diesen Straßen erreichen wollen“, sagte Bailão.

Und damit sind nicht nur neue Eigentumswohnungstürme gemeint. Dichte gibt es in allen Formen und Größen.

Eine Darstellung zeigt, wie Multiplex-Wohnungen in traditionellen Einfamilienhausvierteln in Vancouver aussehen könnten. Die Stadt wird nun Multiplexe mit bis zu sechs Wohneinheiten auf Wohngrundstücken zulassen. (Stadt Vancouver)

In Vancouver wurden gerade weitreichende Änderungen genehmigt, um den Bau von Multiplex-Kinos zu ermöglichen und zu fördern.

„Der größte Teil Vancouvers ist als Wohngebiet ausgewiesen“, sagte Steve Saretsky, ein Immobilienmakler und -forscher im Lower Mainland. Bis zu dieser Woche, sagt er, war das Einzige, was man ohne eine Bebauungsänderung bauen konnte, ein Einfamilienhaus oder eine Doppelhaushälfte.

Doch nun erlaubt die Stadt Multiplexe mit bis zu sechs Wohneinheiten auf Wohngrundstücken. Entwickler können bis zu acht Einheiten bauen, wenn es sich um Zweckmieten handelt und eine der Einheiten vom eingetragenen Eigentümer des Grundstücks bewohnt wird.

„Multiplexe werden auf jeden Fall benötigt“, sagte Saretsky. „Die Nachfrage von Familien nach Multiplex-Einheiten wird deutlich größer sein als nach einem 40-stöckigen Hochhaus.“

Es werden mehr Bauarbeiter benötigt

Aber die Zoneneinteilung kann nur bedingt ermutigen. Um Dinge bauen zu können, brauchen kanadische Entwickler Arbeitskräfte.

Als er im Juli als neuer Bundeswohnungsminister vereidigt wurde, zog Sean Fraser – der zuvor als Einwanderungsminister fungierte – eine klare Linie zwischen der Immobilienkrise und einem Mangel an Fachkräften im Handwerk.

„Als ich vor heute in meiner Eigenschaft als Einwanderungsminister mit Bauträgern gesprochen habe, war eines der Haupthindernisse für die Fertigstellung der Projekte, die sie durchführen wollten, der Zugang zu Arbeitskräften, um die Häuser zu bauen, die sie brauchten“, sagte er .

ANSEHEN | Wie eine Senkung der GST zur Bewältigung der Immobilienkrise in Kanada beitragen kann: Wie eine Senkung der GST zur Bewältigung der Immobilienkrise beitragen kann Jennifer Keesmaat, die ehemalige Chefplanerin der Stadt Toronto, erklärt, wie die Entscheidung der Bundesregierung, die GST auf zweckgebundene Mietwohnungen abzuschaffen, dazu beitragen kann, den Wohnungsmangel im ganzen Land zu lindern, indem sie Entwickler dazu ermutigt, schnell Mieteinheiten zu bauen.

Nach Angaben der Labourers‘ International Union of North America gibt es in ganz Kanada Zehntausende unbesetzte Stellen im Baugewerbe.

Ökonomen argumentieren seit langem, dass die Bundesregierung ihre Einwanderungsziele anpassen muss, um mehr Elektriker und Klempner anzuwerben.

Selbst wenn der Regulierungsprozess angegangen wird und die Entwickler über die richtige Arbeitskräfteverteilung verfügen, sagt ein Entwickler, dass neue Einheiten einfach nicht gebaut werden, wenn das Geld nicht zusammenpasst.

Niedrigere Zinssätze für die Finanzierung

Jennifer Keesmaat, Partnerin bei Markee Developments und ehemalige Chefplanerin in Toronto, versucht, in den nächsten 10 Jahren 10.000 neue Einheiten zu bauen. Aber sie sagt, dass ihr Unternehmen auf Schritt und Tritt mit Hindernissen konfrontiert ist.

Laut Keesmaat haben steigende Zinsen dazu geführt, dass viele Entwicklungsprojekte nicht mehr realisierbar sind. Sie sagt, dass die Abschaffung der GST dazu beitragen wird, einige wieder in Betrieb zu nehmen, und dass die Beschleunigung des Genehmigungsprozesses anderen helfen wird.

Markee entwickelt ein 23 Hektar großes Gelände mit 1.500 Wohneinheiten und 12 Gebäuden. Aber Keesmaat sagt, es habe ein Jahr gedauert, bis eine Anhörung stattgefunden habe, nachdem ein Nachbar eine Beschwerde über das Bebauungsverfahren eingereicht hatte. Diese Beschwerde wurde schließlich fallen gelassen, aber in der Zwischenzeit waren die Zinssätze um das Zehnfache gestiegen.

CMHC verfügt über ein Förderprogramm namens Rental Construction Financing Initiative (RCFI), das darauf abzielt, Entwickler zum Bau erschwinglicherer Mietwohnungen zu ermutigen.

Jennifer Keesmaat ist die ehemalige Chefplanerin in Toronto und Partnerin bei Markee Developments, die versucht, in den nächsten 10 Jahren 10.000 neue Einheiten zu bauen. Sie sagt jedoch, dass ihr Unternehmen mit Hindernissen konfrontiert sei, darunter steigenden Zinssätzen. (Michael Cole/CBC)

„RCFI funktioniert nicht mehr, weil die Zinssätze zu hoch sind“, sagte Keesmaat. „Die Regierung könnte sehr schnell handeln, um den Kreditzins über RCFI für neue Bauprojekte zu senken.“ Sie sagt, das würde einige Entwicklungsprojekte wieder rentabel machen.

Keiner dieser Vorschläge ist neu und Politiker auf allen Ebenen haben sie seit Jahren gehört. Im Fall der Bundesentscheidung zur Abschaffung der GST wurde die Idee seit mehr als einem Jahrzehnt herumgewirbelt.

Aber Bailão, der Befürworter des Wohnungsbaus in Toronto, sagt, dass sich in den letzten Monaten etwas geändert habe.

„Es hat eine gewaltige Veränderung stattgefunden, und ich denke, das liegt daran, dass die Menschen die Immobilienkrise spüren“, sagte sie.

Die Wohnungskrise habe ein neues Ausmaß erreicht und fast jeder kenne jemanden, der Schwierigkeiten habe, eine bezahlbare Wohnung zu finden, sagt sie. Das wiederum hat den Druck auf die Politik erhöht, Maßnahmen zu ergreifen.

Der Schlüssel liegt laut Bailão darin, diesen Druck aufrecht zu erhalten. Daher ist die Abschaffung der GST nur der Anfang umfassenderer Veränderungen, um die Krise auf sinnvolle Weise anzugehen.