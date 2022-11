Der Vertreter von Nikita Dragun fordert ihre Unterbringung in der Männerabteilung des Gefängnisses heraus

Es tauchen neue Details auf Nikita Dragun’s jüngste Verhaftung.

Nach der Verhaftung der Influencerin am 7. November in Miami wegen Körperverletzung eines Beamten sprechen ihre Vertreter darüber, wie sie während ihrer Inhaftierung von den Behörden behandelt wurde. „Die Situation, dass Nikita, die legal weiblich ist, in eine Männerabteilung eines Gefängnisses in Florida gebracht wird, ist äußerst beunruhigend und gefährlich“, sagte ihre Publizistin Jack Ketsoyan sagte in einer Erklärung zu E! Nachrichten. „Diese Entscheidung der Miami-Dade County Corrections Department verstößt direkt gegen ihr Protokoll, das vorschreibt, dass Transgender-Insassen basierend auf Sicherheitsbedürfnissen und Geschlechtsidentität klassifiziert und untergebracht werden. Nikita wurde freigelassen und ist jetzt in Sicherheit. Vielen Dank, dass Sie ihre Privatsphäre respektieren diesmal.“

E! News hat die Korrekturabteilung von Miami-Dade County um einen Kommentar gebeten, aber noch keine Antwort erhalten.

Nikita wurde im The Goodtime Hotel in Miami verhaftet, als die Polizei zum Hotelpool gerufen wurde, weil ein Gast ungeordnet war und eine Störung verursachte, laut einer eidesstattlichen Erklärung der Miami-Dade Police Department, die E! Nachrichten.