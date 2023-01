Der Vertrag der brasilianischen Ikone wurde wegen sexueller Übergriffe gekündigt — RT Sport News

Das mexikanische Team Pumas hat sich von Dani Alves getrennt, nachdem er von der Polizei in Barcelona festgenommen wurde

Dani Alves wurde sein Vertrag mit dem mexikanischen Liga-MX-Team Pumas gekündigt, nachdem der brasilianische Star wegen sexueller Übergriffe in Spanien angeklagt worden war. Alves erschien am Freitag vor einem Gericht in Barcelona, ​​nachdem er behauptet hatte, Ende Dezember eine Frau in einem Nachtclub angegriffen zu haben.

„Club Universidad [Pumas] entscheidet, den Vertrag mit Dani Alves aus wichtigem Grund zu kündigen“, sagte Clubpräsident Leopoldo Silva, wie von ESPN berichtet.

„Dies ist eine Institution, die den Respekt und das korrekte, würdevolle und professionelle Verhalten ihrer Spielerinnen und Spieler auf und neben dem Platz fördert, weil sie Vorbilder in Mexiko und auf der ganzen Welt sind. Wir können kein Verhalten zulassen, das unserer Philosophie schaden würde.“









Alves, 39, wird ohne Kaution in Spanien festgehalten – einem Land, in dem er einen großen Teil seiner glänzenden Karriere bei Barcelona verbracht hat. Der Verteidiger soll sich am Freitag bei der Polizei vorgestellt haben, um den Fall gegen ihn zu beantworten, bevor er in die Ciutat de la Justicia gebracht wurde.

Die Polizei hat keine Einzelheiten zu dem Fall bekannt gegeben, obwohl eine 23-jährige Frau behauptet haben soll, Alves habe sie am 30. Dezember im Nachtclub „Sutton“ in Barcelona begrapscht und vergewaltigt. Der Fußballer bestreitet die Vorwürfe gegen ihn vehement.

Alves gilt als einer der erfolgreichsten Fußballer aller Zeiten und hat mehr als 40 Titel im Seniorenbereich gesammelt. Dazu gehörte eine goldene Zeit bei Barcelona zwischen 2008 und 2016, als er den Katalanen zu drei Champions-League-Kronen und sechs LaLiga-Titeln verhalf.

Auf internationaler Ebene hat Alves 126 Länderspiele für Brasilien bestritten und zuletzt bei der Weltmeisterschaft 2022 in Katar für sein Land gespielt.