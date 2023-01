Der Verräter-Gewinner erklärt, wie dieses Finale funktionierte

Warnung: Dieser Artikel enthält Spoiler für die erste Staffel von Die Verräter

Der Gewinner von Die Verräter on Peacock hat gerade einen Meisterkurs über die Kunst der Täuschung gegeben.

Überlebende Fan-Favorit Cirie-Felder war einer von 20 Kandidaten – bestehend aus CBS-Absolventen, Bravo-Promis und Fernsehneulingen – in der hinterhältigen Reality-Show. Sie hatte jedoch eine noch wichtigere Rolle als eine der Titelverräterinnen der Serie, deren Aufgabe es war, ihre Konkurrenz zu töten, bevor die unschuldigen Gläubigen sie herausfinden konnten.

Zum Glück für Fans guten Fernsehens holte Cirie nach vier Anläufen ihren wohlverdienten Solo-Sieg Überlebende und ein Gruppensieg auf Peacock’s Schlange im Gras.

„Ich stand unter Schock“, sagte sie exklusiv zu E! Neuigkeiten zum Thema Schlagen Andie Vanacore und Quentin Jiles in der endgültigen Verbannung. „Erstens, ich habe endlich gewonnen, und zweitens, die anderen beiden Leute, die bei mir waren, waren so verletzt und verärgert. Also konnte ich den Sieg wirklich nicht genießen, während ich zusah, wie sie am Boden zerstört waren.“

„Ich hatte dieses Gefühl später, nachdem all die Emotionen irgendwie nachgelassen hatten und ich mit ihnen sprechen konnte und ich wusste, dass es allen gut geht, dann musste ich wirklich sagen: ‚Oh Scheiße, ich habe gerade gewonnen‘.“ Cirie fuhr fort. „Mein Posteingang bleibt voll … Es ist fast schockierend, so viel Liebe zu bekommen.“