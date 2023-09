Bob Iger, Vorstandsvorsitzender der Walt Disney Company, und Mickey Mouse schauen zu, bevor sie am 27. November 2017 in New York City die Eröffnungsglocke an der New York Stock Exchange (NYSE) läuten.

Wenn eine Person oder ein Unternehmen etwas verkauft, besteht die Hauptmotivation normalerweise darin, so viel Geld wie möglich zurückzubekommen.

Disney Die Motivation von ABC, möglicherweise ABC und seine Tochtergesellschaften, lineare Kabelnetze und eine Minderheitsbeteiligung an ESPN zu verkaufen, hängt nicht davon ab, was diese Vermögenswerte bei einem Verkauf einbringen. Es geht darum, den Anlegern zu signalisieren, dass es an der Zeit ist, Disney nicht mehr als altes Medium zu betrachten.

Die Marktkapitalisierung von Disney beträgt etwa 156 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen hat Schulden in Höhe von rund 45 Milliarden US-Dollar. Der Verkauf von Vermögenswerten kann dem Unterhaltungsriesen helfen, seine Verschuldungsquote zu senken und gleichzeitig die anhaltenden Verluste aus seinem Streaming-Geschäft abzufedern.

Dennoch ist das nicht der Hauptgrund dafür, warum Disney-Chef Bob Iger im Juli gegenüber CNBC sagte, er erwäge den Verkauf von Medienwerten – etwas, gegen das er sich lange gewehrt hat. Vielmehr wäre ein Verkauf von ABC- und linearen Kabelnetzen eine Botschaft an die Investorengemeinschaft: Die Ära des traditionellen Fernsehens ist vorbei. Disney ist bereit für sein nächstes Kapitel.

„Disney hat zu diesem Zeitpunkt fast eine gute und eine schlechte Bank“, sagte Wells Fargo-Analyst Steven Cahall in einem CNBC-Interview. „Streaming ist seine Zukunft. Es ist neben den Parks sein größtes Kapital. Das lineare Geschäft ist etwas, von dem Disney klar signalisiert hat, dass es rückläufig sein wird. Sie wollen es nicht unbedingt schützen. Wenn sie einen Teil davon senken können.“ „Wenn wir das Geschäft mit negativem Wachstum aus den Büchern nehmen und an einen besseren, logischeren Betreiber übertragen, glauben wir, dass das gut für die Aktie ist.“

Nexstar hat vorläufige Gespräche mit Disney geführt, um ABC und seine eigenen und betriebenen Tochtergesellschaften zu übernehmen, berichtete Bloomberg am Donnerstag. Laut einer mit der Angelegenheit vertrauten Person hat der Medienmogul Byron Allen ein vorläufiges Angebot gemacht, 10 Milliarden US-Dollar für ABC und seine Tochtergesellschaften sowie die Kabelsender FX und National Geographic zu zahlen.

Disney gab am Donnerstag eine Erklärung heraus, in der es hieß: „Obwohl wir offen dafür sind, verschiedene strategische Optionen für unsere linearen Geschäfte in Betracht zu ziehen, hat die Walt Disney Company zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Entscheidung hinsichtlich der Veräußerung von ABC oder anderen Vermögenswerten getroffen und keine diesbezüglichen Berichte vorgelegt.“ Wirkung ist unbegründet.“