Der vergessene Tyson Fury kämpft mit Emanuel Steward in seiner Ecke, als der legendäre Trainer von Lennox Lewis und Wladimir Klitschko ihn trainierte, bevor Neffe SugarHill dabei half, Deontay Wilder zu entthronen

Tyson Fury hat im Laufe der Jahre bei mehreren Gelegenheiten liebevoll die Geschichte seiner Zeit im legendären Emanuel Steward’s Kronk Gym erzählt.

Der Oktober markiert zehn Jahre seit dem traurigen Tod des berühmten Hall of Fame-Trainers in seiner legendären Einrichtung in Detroit, für die der WBC-Champion im Alter von nur 21 Jahren auf der Suche nach Unterricht nach Amerika geflogen ist.

Getty Fury verwirklichte schließlich seinen Traum, 2015 Weltmeister im Schwergewicht zu werden

Getty Derzeit hat der WBC-Champion alle Gürtel im Schwergewicht zu der einen oder anderen Zeit gehalten

Nachdem er ihn schließlich im verlegten Fitnessstudio aufgespürt hatte, machte Fury, der zu diesem Zeitpunkt nur 12: 0 stand, einen ziemlichen Eindruck auf Steward.Dies war ein Mann, der zuvor Schwergewichts-Champions wie Lennox Lewis und Evander Holyfield trainiert hatte und Trainer des damaligen Titelträgers Wladimir Klitschko war.

Er hat auch Furys Cousin Andy Lee in die Enge getrieben, der ihn zu einem Besuch ermutigt hat.

Stewards einzigartiger Blick für Talente erlaubte es ihm, das Champion-Potenzial im jungen Fury zu sehen – Potenzial, das später auf glorreiche Weise verwirklicht werden sollte.

Tyson konnte nicht in Amerika bleiben, da seine Frau Paris gerade ihr erstes Kind, Venezuela, zur Welt gebracht hatte.

Aber Steward war sehr daran interessiert, den Kontakt zu halten und lud ihn bald für eine Zeit in Klitschkos Kampflager nach Österreich ein.

Legendär Steward trainierte die Größten des Boxens und sie alle sehnten sich nach seiner Führung zum Titelruhm

SugarHill Steward, Fury, Emanuel Steward und Andy Lee im Kronk Gym im Jahr 2010

Andy Lee – Instagram

Emanuel nahm Fury und Lee mit in Wladimir Klitschkos Camp. Was dann passierte, daran scheinen sich nicht viele zu erinnern.

Klitschko zog sich aufgrund einer Verletzung aus seinem geplanten Kampf mit Derek Chisora ​​zurück und befreite Steward, um die Führung für Furys nächsten Kampf zu übernehmen.

Fury, 33, erklärte in einem WBC Talks-Forum im Jahr 2020: „Ich hatte einen Kampf auf der Undercard von Bernard Hopkins gegen Jean Pascal in Quebec City.

„Emanuel war bei diesem Kampf in meiner Ecke.

Tyson sang während seines typisch selbstbewussten Ringwalks, dicht gefolgt von Emanuel

„Er ist aus Österreich eingeflogen und am Tag des Kampfes nach Quebec City geflogen.

„Und er kam in die Umkleidekabine, er hatte ein Hawaiihemd an, eine Leinenhose.

„Er hatte überhaupt keine Ausrüstung dabei, er sagte: ‚Wo ist mein Kämpfer? Wo ist mein Kämpfer?‘

„Ich sage: ‚Ich bin hier, Emanuel.‘

Steward war nur für diesen einen Kampf in Furys Ecke

„Er sagte: ‚Wer hat die Handschuhe? Wer hat die Bandagen? Wer hat die Wraps? Wer hat die Schere?‘

„Es war absolut urkomisch.“

Der Kampf wurde mit einer Frist von drei Wochen zusammengestellt und Fury sollte zunächst gegen Israel Carlos Garcia antreten.

Der Routinier musste jedoch wegen einer Grippe absagen und so kam der amerikanische Geselle Zack Page (21-32-2).

mein Gegner hat sich für Samstag erneut geändert, es ist jetzt Zack Page. Sehen Sie es sich live auf Sky auf Kanal 480 zur Hauptsendezeit an — TYSON FURY (@Tyson_Fury) 16. Dezember 2010

Da der Kampf in Kanada stattfand, ging dies alles unter dem Radar.

Furys Tweet, der damals die Neuigkeiten ankündigte, wurde völlig ignoriert – es schien, dass niemand zu Hause in Großbritannien viel Aufmerksamkeit schenkte.

Es wäre letztendlich ihr Verlust, denn am 18. Dezember 2010 wurde Geschichte geschrieben, als ein zukünftiger Champion nur für eine Nacht von einem legendären Trainer geführt wurde.

Fury fuhr fort: „Wir gingen da raus und er war in der Ecke.

Chris Johnson und Bob Miller unterstützten Emanuel

„Dass er in der Ecke war, war fast wie ein Selbstvertrauensschub.

„Und die Informationen, die er mir gegeben hat, waren so kristallklar und kurz, einfach zu verstehen.“

Der Brite verletzte seinen amerikanischen Gegner bei mehreren Gelegenheiten, als er alle acht Runden gewann, aber der schlaue Geselle überlebte und ging die Distanz.

Während die Menge ruhig auf das Hauptereignis wartete, waren Stewards aufmunternde Rufe „Da geht’s“ im Fernsehen zu hören, wann immer Fury einen knackigen Jab landete.

Zwischen den Runden wies der Trainer seinen Kämpfer an, seine Vorteile zu nutzen, feingliedrig zu bleiben und weniger vorhersehbar zu sein.

Ein spezieller Rat war, mehr Uppercuts zu starten und Page unvorbereitet zu erwischen, was Fury in den späteren Runden erfolgreich anwendete.

Fury triumphierte mit einer komfortablen Shutout-Entscheidung

Die Scorekarten wurden als einstimmiger Entscheidungssieg verlesen, wobei der „Zigeunerkönig“ jede Runde gewann und auf 13: 0 vorrückte.

Fury schloss: „Nach diesem Kampf wollte Emanuel, dass ich nach Detroit gehe, mit ihm trainiere und ihm mit seinen Verpflichtungen auf der ganzen Welt folge.

„Ich konnte das nicht, ich war damals nicht in der Lage, mit Emanuel um die Welt zu reisen und von meiner Frau und meinen Kindern getrennt zu sein.

„Also sagte ich: ‚Hör zu, ich kann das nicht, ich muss zurück nach Hause.‘

„Ich sagte: ‚Ich verstehe, dass ich nur ein Interessent bin, ich weiß, dass Sie nicht Ihre ganze Zeit in mich investieren können, aber hoffentlich werden wir in Zukunft wieder zusammenarbeiten und ich werde eines Tages Schwergewichts-Champion .‘

„Und er sagte: ‚Das würde mir gefallen.‘

„Das war das letzte Mal, dass ich Emanuel Steward gesehen habe.

„Er starb, Gott ruhe seiner Seele, vielleicht ein Jahr später [on 25 October, 2012].“

Ryan Hafey/PBC Fury arbeitet jetzt mit SugarHill zusammen, während er seinen Weg zum unbestrittenen Erfolg plant

Obwohl er nie Vollzeit mit Steward arbeiten konnte, vergaß Fury nie seine kurze Ausbildung im Kronk Gym.

Während seiner Zeit in Detroit lernte er auch Emanuels Neffen und Lehrling SugarHill Steward kennen und trainierte mit ihm.

Neun Jahre später, nachdem er sich von Ben Davison getrennt hatte, ernannte Fury SugarHill zu seinem neuen Trainer.

Im Februar 2020 arbeitete das Paar zusammen, um Deontay Wilder zu entthronen und den WBC-Titel im Schwergewicht zu holen, den er dann ein Jahr später im Oktober 2021 verteidigte.

Ein Jahrzehnt, nachdem die Geschichte, die ihre beiden Namen miteinander verbindet, begann, sitzen „Fury“ und „Steward“ nun zusammen an der Spitze der Boxwelt, wobei Oleksandr Usyk möglicherweise der Krönung zum unangefochtenen Schwergewichts-Champion im Wege steht.