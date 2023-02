Der Verdächtige in einer Serie von Diebstählen und Sabotage im Zoo von Dallas sagte, er „liebe Tiere“ und plane, mehr zu stehlen

Der Verdächtige, der wegen des Verschwindens von Tieren im Zoo von Dallas angeklagt ist, sagte der Polizei, er „liebe Tiere“, berichtete die Dallas Morning News.

Die Polizei stellte jedoch fest, dass er Tiere in einem verlassenen Haus unter „extrem schlechten Bedingungen“ hielt.

Laut Morning News teilte der Verdächtige der Polizei mit, dass er vorhabe, weitere Tiere zu stehlen, wenn er freigelassen werde.

Weitere Geschichten finden Sie unter www.BusinessInsider.co.za.

Der Verdächtige, der im Zusammenhang mit dem Diebstahl von zwei Affen im Dallas Zoo festgenommen wurde, sagte der Polizei, er „liebe Tiere“ und plane, mehr zu stehlen, wenn er freigelassen wird, laut einer eidesstattlichen Erklärung der Dallas Morning News.

Der 24-jährige Davion Irvin befindet sich derzeit im Gefängnis von Dallas County in Haft – laut Polizei von Dallas wurde er letzte Woche festgenommen, nachdem er in einem nahe gelegenen Aquarium gefunden worden war.

Die Polizei glaubt, dass Irvin der Schuldige hinter den jüngsten mysteriösen Vorfällen im Zoo von Dallas ist, berichtete die Dallas Morning News. Der jüngste Vorfall, der zu Irvins Verhaftung führte, betraf das Verschwinden von zwei Kaiseräffchen, die später unter erbärmlichen Bedingungen in einem leeren Haus etwa 20 Minuten vom Zoo entfernt gefunden wurden.

Als die Polizei am 30. Januar in dem verlassenen Haus ankam, fand sie die Tiere in „extrem schlechtem Zustand“, berichtete die Dallas Morning News. Die Polizei sagte, zwei vermisste Affen seien in einem Schrank ohne Zugang zu Licht oder Luft von außen, umgeben von Vogelkot und Federn und schimmeliger Kleidung, so die Morning News.

Die Polizei fand auch eine Handvoll Katzen im Haus, zusammen mit 12 Tauben und einigen toten Tieren, darunter Goldfische, von denen sie glauben, dass sie ebenfalls aus dem Zoo gestohlen wurden, berichteten die Morning News.

Die Morning News berichtete, dass die Polizei auch eine Reihe von Gegenständen in der Wohnung fand, die aus einem Bereich des Zoos gestohlen wurden, der nur für Mitarbeiter bestimmt war, darunter Fischfutter, Wasserchemikalien und Trainingsmaterial.

Vor dem Verschwinden der Tamarinaffen untersuchte die Polizei eine Reihe anderer verdächtiger Vorfälle im Zoo von Dallas.

Erstens verschwand am 13. Januar ein Nebelparder, nachdem Berichten zufolge sein Gehege manipuliert worden war (der Leopard wurde später unversehrt auf dem Zoogelände gefunden).

Dann stellten Zoobeamte fest, dass auch die Gehege der Langur-Affen aufgeschnitten worden waren, obwohl keiner entkommen war.

Und eine Woche später wurde ein vom Aussterben bedrohter Geier namens Pin unter „ungewöhnlichen“ Umständen tot aufgefunden, was die Polizei als „verdächtig“ einstufte.

Die Polizei von Dallas hat Irvin im Zusammenhang mit den Vorfällen mit den Tamarinen, dem Leoparden und den Languren wegen sechsfacher Tierquälerei und zweifachen Einbruchs angeklagt, wie Insider zuvor berichtete. Die Polizei untersucht immer noch, ob Irvin mit dem Tod des Geiers in Verbindung steht.