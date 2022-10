Der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) lehnt eine Vorverlegung der Gaspreisbremse auf Januar ab.

„Die zweite Stufe der Gaspreisbremse, einfach von März auf Januar vorzuziehen, ist technisch nicht so schnell umsetzbar“, sagte VKU-Hauptgeschäftsführer Ingbert Liebing der „Rheinischen Post“ (Dienstagausgabe). „Wenn die Politik im Januar und Februar zusätzliche Entlastungen will, dann sollte man besser die Dezember-Lösung wiederholen.“

Das wäre „schnell umsetzbar“. Zur Begründung sagte Liebing: „Je komplexer das Konzept für die Preisbremse, desto aufwändiger die Umsetzung. Unter anderem müssen Abrechnungsverfahren und IT geändert werden.“ Fazit: Die zweite Stufe der Gaspreisbremse ist nicht umsetzbar per Knopfdruck.“ Damit weist der Stadtwerke-Verband eine Forderung des Ministerpräsidenten zurück. Am Freitag hatten sie davor gewarnt, dass die Gaspreisbremse im Januar eingeführt werden solle.

dts Deutsche Textdienst Nachrichtenagentur GmbH